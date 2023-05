RTX 3060 8 GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi: Sonuçlar şaşırtıcı

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında kıyasıya rekabet sürerken, yeni nesil oyunlarda VRAM ihtiyacı büyük oranda artmış durumda. Bu bağlamda bir süredir, düşük VRAM'e sahip ekran kartlarının daha yüksek bellekler ile modifiye edildiğine tanık oluyoruz. Şimdi de Paulo Gomes isimli bir Youtube kanalı, RTX 3060 8GB'a 12GB VRAM ekledi. Peki sonuçlar nasıl? Gelin hep beraber bakalım.

RTX 3060 8 GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi

Bilmeyenler için RTX 3060, ilk etapta 12 GB VRAM ile piyasaya sürüldü ve RTX 3060 8 GB vitrine çıkana kadar tek seçenekti. Bu noktada her iki kart benzer CUDA çekirdek sayısını paylaşıyor olsa da, bellek yapılandırmalarında büyük bir fark mevcut. 12GB'lık model 192 bit bellek veri yolu sunarken, daha ucuz 8GB'lık sürüm 128 bit bellek veri yoluna sahip.

Günümüzde RTX 3060 8 GB, 8 adede kadar bellek modülü sunan orijinal PCB tasarımını temel alıyor. Modder tarafından tercih edilen 8GB'lık modelde ise yalnızca dört modül bulunduğunu ve bellek yükseltmelerine fırsat tanıdığını belirtelim. Ancak VRAM değişikliği, yalnızca belleğin değiştirilmesiyle bitmiyor.

Tam Boyutta Gör Bellek değişiminin ardından 192 bit bellek veri yolu için BIOS değişikliği ve PCB üzerindeki dirençleri değiştiren modder, başarılı bir şekilde RTX 3060 8GB'ı 12GB VRAM'e yükseltmeyi başardı. Ancak buradaki en önemli faktörün, RTX 3060'ın halihazırda 12GB'lık BİOS'a sahip olması diyebiliriz.

Nvidia, RTX 4070 üretimini azaltabilir: Peki neden? 1 hf. önce eklendi

Sonuçlara gelirsek, 12GB GDDR6 bellekler ile modifiye edilen RTX 3060, 8GB'lık sürüme kıyasla Unigine Superposition testinde yüzde 22'lik bir performans artışı sağlıyor. Videoda yer alan The Last of Part 1 PC sürümünde ise, VRAM kullanımının başarılı bir şekilde 11GB'a ulaştığını görüyoruz. Ancak bu tür modifikasyonların ancak profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini unutmadan hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

RTX 3060 8 GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi: Sonuçlar şaşırtıcı