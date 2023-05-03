RTX 3060 8 GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi: Sonuçlar şaşırtıcı

RTX 3060 8 GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi
Bilmeyenler için RTX 3060, ilk etapta 12 GB VRAM ile piyasaya sürüldü ve RTX 3060 8 GB vitrine çıkana kadar tek seçenekti. Bu noktada her iki kart benzer CUDA çekirdek sayısını paylaşıyor olsa da, bellek yapılandırmalarında büyük bir fark mevcut. 12GB'lık model 192 bit bellek veri yolu sunarken, daha ucuz 8GB'lık sürüm 128 bit bellek veri yoluna sahip.
Günümüzde RTX 3060 8 GB, 8 adede kadar bellek modülü sunan orijinal PCB tasarımını temel alıyor. Modder tarafından tercih edilen 8GB'lık modelde ise yalnızca dört modül bulunduğunu ve bellek yükseltmelerine fırsat tanıdığını belirtelim. Ancak VRAM değişikliği, yalnızca belleğin değiştirilmesiyle bitmiyor.
Sonuçlara gelirsek, 12GB GDDR6 bellekler ile modifiye edilen RTX 3060, 8GB'lık sürüme kıyasla Unigine Superposition testinde yüzde 22'lik bir performans artışı sağlıyor. Videoda yer alan The Last of Part 1 PC sürümünde ise, VRAM kullanımının başarılı bir şekilde 11GB'a ulaştığını görüyoruz. Ancak bu tür modifikasyonların ancak profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini unutmadan hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah