GeForce RTX 3060 8GB test edildi: Beklenenden daha yavaş

Tam Boyutta Gör Yeni amiral gemisi RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, Ampere serisini de genişletmeye devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda 8GB bellekli RTX 3060 ve GDDR6X bellekle yenilenen RTX 3060 Ti sürümlerini tanıtan yonga devi, oyuncular için ek seçenekler sunmayı planlıyor. Şimdi de bu kartlar arasından RTX 3060 8GB'ın bazı performans rakamları gün yüzüne çıktı.

RTX 3060 8GB neler sunuyor?

RTX 3060 12GB'ın bellek tarafında kırpılmış bir versiyonu olan RTX 3060 8GB, 3584 CUDA çekirdeği ve 170 W TDP ile aynı GA106 yongasını temel alacak. Ancak buradaki asıl değişim 192 bit'ten 128 bit'e düşürülen veri yolu ve bellek miktarında yaşanıyor. Bununla birlikte yeni karta ulaşmayı başaran Hardware Unboxed, 1080P ve 2K çözünürlükte gerçekleştirilen performans testlerini paylaştı.

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan sonuçlara bakıldığında RTX 3060 8GB, 1080p çözünürlüğünde 12GB'lık ana sürümün yüzde 17 oranında gerisinde kalıyor. Daha yüksek çözünürlüğe geçildiğinde ise aradaki fark yüzde 18'e çıkıyor.

Nvidia, RTX 3060 8GB ile Ampere seçeneklerini arttırmayı hedeflese de, iki kart arasındaki performans farkının kesinlikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle şirket, kullanıcılardan sert eleştiriler alabilir.

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