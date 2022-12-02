GeForce RTX 3060 8GB test edildi: Beklenenden daha yavaş

RTX 3060 8GB neler sunuyor?
RTX 3060 12GB'ın bellek tarafında kırpılmış bir versiyonu olan RTX 3060 8GB, 3584 CUDA çekirdeği ve 170 W TDP ile aynı GA106 yongasını temel alacak. Ancak buradaki asıl değişim 192 bit'ten 128 bit'e düşürülen veri yolu ve bellek miktarında yaşanıyor. Bununla birlikte yeni karta ulaşmayı başaran Hardware Unboxed, 1080P ve 2K çözünürlükte gerçekleştirilen performans testlerini paylaştı.
Nvidia, RTX 3060 8GB ile Ampere seçeneklerini arttırmayı hedeflese de, iki kart arasındaki performans farkının kesinlikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle şirket, kullanıcılardan sert eleştiriler alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam