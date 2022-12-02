Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aralık ayında DLSS desteği kazanacak oyunlar açıklandı

    DLSS teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdüren Nvidia, Aralık ayında DLSS 3 ve 2.0 desteği alacak yeni oyunları açıkladı. Yeni teknoloji, 3'ü çıkış yapan toplam 9 yapıma daha ekleniyor.
    Oy Ver
    Aralık ayında DLSS desteği kazanacak oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarili yeni ekran kartlarını ve DLLS 3.0 teknolojisini duyuran Nvidia, DLSS desteğini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün, yeni çıkan oyunlar ve bazı gelecek oyunlar dahil olmak üzere aralık ayı DLSS takvimini paylaştı. 

    Aralık ayında DLSS'e kavuşacak oyunlar belli oldu

    Paylaşılan listeye göre yeni çıkış yapan NFS Unbound ve Warhammer 40,000 Darktide gibi yapımların yanı sıra, 3 oyunun daha DLSS 3.0 desteği kazanması bekleniyor. Bunlar arasından RTX'li Portal ve Jurassic World Evolution 2 8 Aralık, The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi ise 14 Aralık tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. 

    DLSS 2.0 tarafında destek eklenen oyunlar ise, Firefighting Simulator, Marvel’s Midnight Suns, Choo-Choo Charles ve Blacktail yapımları olacak. Bununla birlikte Nvidia, yeni yapımlar da dahil edildiğinde DLSS desteğine sahip olan toplam oyun ve uygulama sayısının 250'ye ulaşacağını duyurdu.

    Ayrıca DLSS3 güncellemesinin RTX 30/20 sahipleri için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bilindiği üzere DLSS 3.0, RTX 40 (ADA) öncesi kartlar için Çerçeve Oluşturma desteği sunmuyor ancak Süper Çözünürlüğü destekliyor. Bu sebeple DLLS 3.0 güncellemesinin DLSS 2.0'ı da kapsadığını söyleyebiliriz.

    DLSS 3 Güncellemesi alacak oyunlar

    • Need for Speed Unbound (DLSS 3 ile çıktı)
    • Warhammer 40,000 Darktide (DLSS 3 ve ışın izleme ile çıktı)
    • Portal with RTX (DLSS 3 ve tam ışın izleme ile 8 Aralık'ta kullanıma sunuluyor)
    • Jurassic World Evolution 2 (8 Aralık'ta DLSS 3 güncellemesi geliyor)
    • The Witcher 3: Wild Hunt (14 Aralık'ta DLSS 3 ve ışın izleme güncellemesi geliyor)

    DLSS 2 Güncellemeleri

    • Firefighting Simulator (DLSS 2.0 ile çıktı)
    • Marvel’s Midnight Suns (DLSS 2 ve ışın izleme ile 2 Aralık'ta piyasaya çıkıyor)
    • Choo-Choo Charles (DLSS 2 ile 9 Aralık'ta piyasaya çıkıyor)
    • Blacktail (DLSS 2 ile 15 Aralık'ta piyasaya çıkıyor)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

    Profil resmi
    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız