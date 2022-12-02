Aralık ayında DLSS desteği kazanacak oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarili yeni ekran kartlarını ve DLLS 3.0 teknolojisini duyuran Nvidia, DLSS desteğini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün, yeni çıkan oyunlar ve bazı gelecek oyunlar dahil olmak üzere aralık ayı DLSS takvimini paylaştı.

Aralık ayında DLSS'e kavuşacak oyunlar belli oldu

Paylaşılan listeye göre yeni çıkış yapan NFS Unbound ve Warhammer 40,000 Darktide gibi yapımların yanı sıra, 3 oyunun daha DLSS 3.0 desteği kazanması bekleniyor. Bunlar arasından RTX'li Portal ve Jurassic World Evolution 2 8 Aralık, The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi ise 14 Aralık tarihinde kullanıcılar ile buluşacak.

DLSS 2.0 tarafında destek eklenen oyunlar ise, Firefighting Simulator, Marvel’s Midnight Suns, Choo-Choo Charles ve Blacktail yapımları olacak. Bununla birlikte Nvidia, yeni yapımlar da dahil edildiğinde DLSS desteğine sahip olan toplam oyun ve uygulama sayısının 250'ye ulaşacağını duyurdu.

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Ayrıca DLSS3 güncellemesinin RTX 30/20 sahipleri için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bilindiği üzere DLSS 3.0, RTX 40 (ADA) öncesi kartlar için Çerçeve Oluşturma desteği sunmuyor ancak Süper Çözünürlüğü destekliyor. Bu sebeple DLLS 3.0 güncellemesinin DLSS 2.0'ı da kapsadığını söyleyebiliriz.

DLSS 3 Güncellemesi alacak oyunlar

Need for Speed Unbound (DLSS 3 ile çıktı)

(DLSS 3 ile çıktı) Warhammer 40,000 Darktide (DLSS 3 ve ışın izleme ile çıktı)

(DLSS 3 ve ışın izleme ile çıktı) Portal with RTX (DLSS 3 ve tam ışın izleme ile 8 Aralık'ta kullanıma sunuluyor)

(DLSS 3 ve tam ışın izleme ile 8 Aralık'ta kullanıma sunuluyor) Jurassic World Evolution 2 (8 Aralık'ta DLSS 3 güncellemesi geliyor)

(8 Aralık'ta DLSS 3 güncellemesi geliyor) The Witcher 3: Wild Hunt (14 Aralık'ta DLSS 3 ve ışın izleme güncellemesi geliyor)

DLSS 2 Güncellemeleri

Firefighting Simulator (DLSS 2.0 ile çıktı)

(DLSS 2.0 ile çıktı) Marvel’s Midnight Suns (DLSS 2 ve ışın izleme ile 2 Aralık'ta piyasaya çıkıyor)

(DLSS 2 ve ışın izleme ile 2 Aralık'ta piyasaya çıkıyor) Choo-Choo Charles (DLSS 2 ile 9 Aralık'ta piyasaya çıkıyor)

(DLSS 2 ile 9 Aralık'ta piyasaya çıkıyor) Blacktail (DLSS 2 ile 15 Aralık'ta piyasaya çıkıyor)

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Aralık ayında DLSS desteği kazanacak oyunlar açıklandı!