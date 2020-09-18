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    GeForce RTX 3080 ekran kartı 3DMark Time Spy rekoru kırdı

    GeForce RTX 3080 ekran kartı ilk günden hız aşırtmacıların eline düştü. Ronaldo Buass kartın hızını 2340MHz seviyesine çıkararak 3DMark Time Spy rekoru kırdı.
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    GeForce RTX 3080 ekran kartı 3DMark Time Spy rekoru kırdı
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    Nvidia’nın 7nm sürecinde Ampere mimarisini temel alan ve önemli performans artışı ile gelen RTX 3000 serisi benchmark testlerini alt üst ediyor. Nvidia GeForce RTX 3080 bu hafta bir rekora imza attı.

    3DMark Time Spy rekoru

    GeForce RTX 3080 ekran kartında 8704 CUDA çekirdeği, 10GB GDDR6X bellek, 320-bit bellek veri yolunda 760GB/s bant genişliği, 58RT çekirdeği, 238 Tensor çekirdeği yer alıyor. Frekanslar ise turbo ile 1710MHz seviyesine kadar çıkıyor.

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    GeForce RTX 3080 ekran kartı piyasaya çıkışını biraz sınırlı stok ile yapınca pek çok oyuncunun eli boş kaldı. Bununla birlikte hız aşırtmacılar biraz daha şanslı zira üretici ortaklardan test ürünleri elde etmeyi başardılar.

    Yeni Ampere çekirdeğinin potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen hız aşırtmacılar kolları sıvadı ve rekor da gecikmedi. 3DMark Time Spy Extreme Hall of Fame bölümünde Ronaldo Buass ekran kartını 2310MHz seviyesine aşırttı ve 10595 puan alarak birinci oldu. Port Royal Hall of Fame kısmında ise 2340MHz seviyesine çıkarak 13488 puan almış.

    Henüz üreticilerin özelleştirilmiş üst seviye RTX 3080 ürünleri piyasada olmadığı için önümüzdeki haftalarda bu seviyelerin artması bekleniyor. İlk rakamlara göre RTX 3080 en hızlı ekran kartı durumunda. Elbette RTX 3090 da devreye girince rekorların alt üst olduğunu görebiliriz.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3080-overclocked-achieves-3dmark-time-spy-world-record/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa.
    Çok güçlü bir kart tabi ama 1080p de hiç bir şey ifade etmiyor o güç. Kendinden çok daha düşük kartlarla aynı fps.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 sa.
    3070 ve 3080 normal ama 3090ti ne yapar ona bakmak lazim ;)
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    Craweny (mustafa can güneş) 6 sa.
    Teknoloji 5 yıl sonra nereye varacak gerçekten çok merak ediyorum :)
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    akif_gamer (akif ozgun) 6 sa.
    Herkes 3080'i konuşuyor. Birde 3090 var. Bakalım
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 6 sa.
    bu kart duygusuz bir makina :)
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