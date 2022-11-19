Nvidia’dan yanan RTX 4090 ekran kartları için açıklama geldi!

Güç kablosunun yanlış takılmasından kaynaklanıyor
Bu haftanın başlarında küresel olarak bildirilen 50 erime vakası için ortak bir araştırma yürüten GamersNexus, iddia edilen sorunun kabloların yanlış takılmasından veya üretimden kalan cisim artıkları nedeniyle oluştuğu sonucuna vardı. Bu araştırmaya yanıt veren Nvidia ise, güç kablosu doğru takılmadığında erime sorununun ortaya çıkabileceğini doğruladı.
Ayrıca yapılan açıklamada ''hangi kablonun kullanıldığı fark etmeksizin Founders Edition veya özel modeller dahil olmak üzere tüm kullanıcıların destekleneceğini'' belirten yonga devi, kullanıcıların kartı sisteme takmadan önce kabloların sıkıca ve düzgün bir şekilde takıldığından emin olmalarını öneriyor.
Açıklanan verilere göre küresel RTX 4090 satışlarının 125.000 adetin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple yaşanan 50 vakanın yüzde 0,04'lük bir bölümü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Nvidia, eriyen kablolar, konnektörler ve adaptörlerle ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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