Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’dan yanan RTX 4090 ekran kartları için açıklama geldi!

    RTX 4090 ekran kartlarının güç kablolarının erimesi nedeniyle kullanıcılardan büyük eleştiriler alan Nvidia, bugün resmi bir açıklama paylaştı. İşte detaylar   
    6
    Nvidia’dan yanan RTX 4090 ekran kartları için açıklama geldi! Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090’ı piyasaya süren Nvidia, günümüzde kullanılan çift 8-pin soketini geride bırakarak 600W güce kadar destekleyen 16-pin PCIe Gen5 soketine geçmeye karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda ise uzun kullanım sonrasında bu kablolarının eridiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de şirket tarafından, yanan RTX 4090 ekran kartları için resmi açıklama paylaşıldı.

    Güç kablosunun yanlış takılmasından kaynaklanıyor

    Bu haftanın başlarında küresel olarak bildirilen 50 erime vakası için ortak bir araştırma yürüten GamersNexus, iddia edilen sorunun kabloların yanlış takılmasından veya üretimden kalan cisim artıkları nedeniyle oluştuğu sonucuna vardı. Bu araştırmaya yanıt veren Nvidia ise,  güç kablosu doğru takılmadığında erime sorununun ortaya çıkabileceğini doğruladı.

    Ayrıca yapılan açıklamada ''hangi kablonun kullanıldığı fark etmeksizin Founders Edition veya özel modeller dahil olmak üzere tüm kullanıcıların destekleneceğini'' belirten yonga devi, kullanıcıların kartı sisteme takmadan önce kabloların sıkıca ve düzgün bir şekilde takıldığından emin olmalarını öneriyor.

     

    Açıklanan verilere göre küresel RTX 4090 satışlarının 125.000 adetin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple yaşanan 50 vakanın yüzde 0,04'lük bir bölümü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Nvidia, eriyen kablolar, konnektörler ve adaptörlerle ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (0 Üye, 13 Misafir) 2 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4105 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, RTX 4090 ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız