Tam Boyutta Gör Yakın zamanda Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090’ı piyasaya süren Nvidia, günümüzde kullanılan çift 8-pin soketini geride bırakarak 600W güce kadar destekleyen 16-pin PCIe Gen5 soketine geçmeye karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda ise uzun kullanım sonrasında bu kablolarının eridiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de şirket tarafından, yanan RTX 4090 ekran kartları için resmi açıklama paylaşıldı.

Güç kablosunun yanlış takılmasından kaynaklanıyor

Bu haftanın başlarında küresel olarak bildirilen 50 erime vakası için ortak bir araştırma yürüten GamersNexus, iddia edilen sorunun kabloların yanlış takılmasından veya üretimden kalan cisim artıkları nedeniyle oluştuğu sonucuna vardı. Bu araştırmaya yanıt veren Nvidia ise, güç kablosu doğru takılmadığında erime sorununun ortaya çıkabileceğini doğruladı.

Ayrıca yapılan açıklamada ''hangi kablonun kullanıldığı fark etmeksizin Founders Edition veya özel modeller dahil olmak üzere tüm kullanıcıların destekleneceğini'' belirten yonga devi, kullanıcıların kartı sisteme takmadan önce kabloların sıkıca ve düzgün bir şekilde takıldığından emin olmalarını öneriyor.

Reddit kullanıcısı yanan RTX 4090 için kendi çözümünü üretti 2 hf. önce eklendi

Açıklanan verilere göre küresel RTX 4090 satışlarının 125.000 adetin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple yaşanan 50 vakanın yüzde 0,04'lük bir bölümü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Nvidia, eriyen kablolar, konnektörler ve adaptörlerle ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

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Nvidia’dan yanan RTX 4090 ekran kartları için açıklama geldi!