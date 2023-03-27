Nvidia'dan kripto açıklaması: ''Topluma faydası yok''

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Nvidia, kripto para birimleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda madencilik yongalarından önemli gelirler kaydeden şirket, kriptonun topluma fayda sağlamadığını düşünüyor.

Nvidia: ''kripto para birimleri topluma fayda sağlamadı''

The Guardian’ın haberine göre NVIDIA Baş Teknoloji Sorumlusu Micheal Kagan, ''kripto para birimlerinin topluma yararlı hiçbir şey getirmediğini'' söyledi. Bilindiği üzere teknoloji devi, günümüzde tüketici GPU'larının yanı sıra yapay zeka veri merkezi çözümlerine odaklanmış durumda. Bununla birlikte yetkili isim, bu alanda şirketin daha iyi bir kullanım fırsatı elde ettiğini dile getirdi.

Hatırlayacak olursak 2021 yılında Nvidia, kripto para birimleri nedeniyle yaşanan stok sıkıntılarını önlemek amacıyla LHR (Lite Hash Rate) teknolojili ekran kartlarını piyasaya sürdü. Ancak yalnızca birkaç ay sonra, LHR algoritması madencilik yazılımı geliştiricileri tarafından kırılarak sınırlamalar ortadan kaldırıldı.

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Nvidia'dan gelen yeni açıklamanın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Nitekim kripto para birimleri ile paralel bir şekilde hem harici hem de tüketici GPU satışlarından önemli gelirler elde eden şirket, kripto para madenciliğini bir iş modeli haline getirmişti. Öyle kii madenciliğin GPU taleplerine olan etkisi konusunda ortaklarına yetersiz bilgilendirme sağlayan Nvidia, SEC'e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) 5,5 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

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