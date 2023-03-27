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    Nvidia'dan kripto açıklaması: ''Topluma faydası yok''

    Kripto para madenciliğinin artışa geçtiği dönemde pazarda büyük bir yer kazanan Nvidia, kararından geri adım atıyor. Nvidia'ya göre kripto para birimleri topluma fayda sağlamıyor. İşte detaylar
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    Nvidia'dan kripto açıklaması: ''Topluma faydası yok'' Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Nvidia, kripto para birimleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda madencilik yongalarından önemli gelirler kaydeden şirket, kriptonun topluma fayda sağlamadığını düşünüyor.

    Nvidia: ''kripto para birimleri topluma fayda sağlamadı''

    The Guardian’ın haberine göre NVIDIA Baş Teknoloji Sorumlusu Micheal Kagan, ''kripto para birimlerinin topluma yararlı hiçbir şey getirmediğini'' söyledi. Bilindiği üzere teknoloji devi, günümüzde tüketici GPU'larının yanı sıra yapay zeka veri merkezi çözümlerine odaklanmış durumda. Bununla birlikte yetkili isim, bu alanda şirketin daha iyi bir kullanım fırsatı elde ettiğini dile getirdi. 

    Hatırlayacak olursak 2021 yılında Nvidia, kripto para birimleri nedeniyle yaşanan stok sıkıntılarını önlemek amacıyla LHR (Lite Hash Rate) teknolojili ekran kartlarını piyasaya sürdü. Ancak yalnızca birkaç ay sonra, LHR algoritması madencilik yazılımı geliştiricileri tarafından kırılarak sınırlamalar ortadan kaldırıldı.

    Nvidia'dan gelen yeni açıklamanın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Nitekim kripto para birimleri ile paralel bir şekilde hem harici hem de tüketici GPU satışlarından önemli gelirler elde eden şirket, kripto para madenciliğini bir iş modeli haline getirmişti. Öyle kii madenciliğin GPU taleplerine olan etkisi konusunda ortaklarına yetersiz bilgilendirme sağlayan Nvidia, SEC'e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) 5,5 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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