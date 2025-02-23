GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.5 GHz'e hız aşırtıldı

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090, hız aşırtma denemelerinde görünmeye başladı. Son olarak ASUS'a ait dahili hız aşırtma ekibi, özel bir RTX 5090 modeli ile 3.5 GHz hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoruna imza attı. Ayrıca bir rekor da, 32GB GDDR7 bellekler ile kayda geçti.

RTX 5090 3.5 GHz hızına ulaştı

Bildiğiniz üzere Nvidia, RTX 5090 modelinde bulunan GB202 GPU ile performans çıtasını daha da yukarı taşıdı. Bu konfigürasyonda ise 512-bit bellek veri yolu ile desteklenen 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. Yeni denemede ise SAFEDISK kod adlı hız aşırtma uzmanı, LN2 (sıvı nitrojen) soğutma kullanarak GPU frekansını 2.5GHz seviyesinden 3.480MHz seviyesine, GDDR7 bellekleri ise 34Gbps hızına ulaştırmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Bunun sonucunda da, RTX 5090 ile birçok benchmark testinde dünya rekoruna imza atıldı. RTX 5090, 3DMark Port Royal testinde 43,515 puan alarak önceki rekoru geride bıraktı. Ayrıca 3DMark Fire Strike Extreme, Unigine Superposition 1080p Xtreme ve Unigine Superposition 8K testlerinde de yeni dünya rekorları kırıldı.

3DMark Port Royal Dünya Rekoru: 43,515 puan

43,515 puan 3DMark Fire Strike Extreme Dünya Rekoru: 58,393 puan

58,393 puan Unigine Superposition 1080p Xtreme Dünya Rekoru: 34,295 puan

34,295 puan Unigine Superposition 8K Dünya Rekoru: 23,311 puan

23,311 puan 3DMark Time Spy Extreme Genel Performans: 28,717 puan

28,717 puan GPUPI 32B Skoru: 41 saniye, 673 ms

Nvidia GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Yeni rekor denemesi, RTX 5090'ın potansiyelinin sadece stok frekanslarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla hız aşırtma topluluğunun önümüzdeki dönemde 3.5 GHz sınırını daha da yukarı taşıyacak yeni denemelere imza atması muhtemel. Özellikle 4.0 GHz bariyerinin aşılması, GPU dünyasında yeni bir kilometre taşı olabilir.

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GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.5 GHz'e hız aşırtıldı