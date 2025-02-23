GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.5 GHz'e hız aşırtıldı

RTX 5090 3.5 GHz hızına ulaştı
Bildiğiniz üzere Nvidia, RTX 5090 modelinde bulunan GB202 GPU ile performans çıtasını daha da yukarı taşıdı. Bu konfigürasyonda ise 512-bit bellek veri yolu ile desteklenen 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. Yeni denemede ise SAFEDISK kod adlı hız aşırtma uzmanı, LN2 (sıvı nitrojen) soğutma kullanarak GPU frekansını 2.5GHz seviyesinden 3.480MHz seviyesine, GDDR7 bellekleri ise 34Gbps hızına ulaştırmayı başardı.
- 3DMark Port Royal Dünya Rekoru: 43,515 puan
- 3DMark Fire Strike Extreme Dünya Rekoru: 58,393 puan
- Unigine Superposition 1080p Xtreme Dünya Rekoru: 34,295 puan
- Unigine Superposition 8K Dünya Rekoru: 23,311 puan
- 3DMark Time Spy Extreme Genel Performans: 28,717 puan
- GPUPI 32B Skoru: 41 saniye, 673 ms
Yeni rekor denemesi, RTX 5090'ın potansiyelinin sadece stok frekanslarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla hız aşırtma topluluğunun önümüzdeki dönemde 3.5 GHz sınırını daha da yukarı taşıyacak yeni denemelere imza atması muhtemel. Özellikle 4.0 GHz bariyerinin aşılması, GPU dünyasında yeni bir kilometre taşı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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