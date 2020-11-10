Geleceğe Nefes kampanyasıyla ücretsiz fidan dikebilirsiniz

Geçtiğimiz sene alınana kararla her yıl 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanacağı duyurulmuştu. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 11 Kasım'da ülke genelinde fidan dikim etkinliği olacak. Vatandaşlar https://gelecegenefes.com/ web sayfasından fidan sahiplenebiliyor.
İsim Soyisim ve şehir bilginizi girdikten sonra 10 adet fidan sizin adınıza ücretsiz olarak dikilecek. Dikim görevlileri, belirlenen noktalarda fidanınızı sizin adına dikecek. Dilerseniz fidan dikim alanlarından ücretsiz olarak fidan temin edip kendi bahçenize dikebilirsiniz.İlginizi Çekebilir “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti
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Geçen yıl 11 Kasım saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikimine sadece görevliler değil vatandaşlar da katıldı. Çorum’da “1 saatte en fazla fidan dikme rekoru” kırıldı. Guinness Rekorlar Kitabı, 1 saatte dikilen 303 bin 150 fidanla rekoru tescilledi.
Haberi hazırladığımız esnadaki verilere göre 23 milyon fidan sahiplenildi. Hedeflenen fidan sayısı ise 83 milyon. Adınıza ücretsiz olarak fidan dikilmesini istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Basit bir duckduckgo araması ve çıkan sonuç:
https://www.enfidan.com/cam-agaci-ne-zaman-dikilir-2019/
Çam Ağacı Ne Zaman Dikilir?
Çam ağacı ne zaman dikilir çok fazla merak ediliyor. Çam ağacının dikimi sonbaharda olmamalıdır. İlkbaharda dikilmesi çam ağacı için daha da verimlidir. Ancak sonbahar ayında da dikim olabilir. Toprağın ortalama sıcaklığı 4-5 derece olduğundan ilkbahar ayının başlangıç dönemlerinde de çam ağacı dikimi yapabilirsiniz.
Kasım ayı en son bildiğim kadarıyla sonbahar mevsimi içinde bir aydı. Tabi değiştirilmediyse. Malum ülke saat dilimimiz Riyad'a uyduruldu belki mevsimlerimizde Avustralya'ya uydurulmuştur. (!)
iyi forumlar.
daha önce böyle bişi yaşanmıştı 11 milyon fidan ekilmişti kurudu kurumadı tartışmaları vs..