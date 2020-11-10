Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Geleceğe Nefes kampanyasıyla ücretsiz fidan dikebilirsiniz

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşecek.
    1 gün
    1,6b
    1
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Geleceğe Nefes kampanyasıyla ücretsiz fidan dikebilirsiniz
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz sene alınana kararla her yıl 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanacağı duyurulmuştu. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 11 Kasım'da ülke genelinde fidan dikim etkinliği olacak. Vatandaşlar https://gelecegenefes.com/ web sayfasından fidan sahiplenebiliyor.

    İsim Soyisim ve şehir bilginizi girdikten sonra 10 adet fidan sizin adınıza ücretsiz olarak dikilecek. Dikim görevlileri, belirlenen noktalarda fidanınızı sizin adına dikecek. Dilerseniz fidan dikim alanlarından ücretsiz olarak fidan temin edip kendi bahçenize dikebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti

    Ayrıca Bkz. "Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu"

    Geçen yıl 11 Kasım saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikimine sadece görevliler değil vatandaşlar da katıldı. Çorum’da “1 saatte en fazla fidan dikme rekoru” kırıldı. Guinness Rekorlar Kitabı, 1 saatte dikilen 303 bin 150 fidanla rekoru tescilledi.

    Haberi hazırladığımız esnadaki verilere göre 23 milyon fidan sahiplenildi. Hedeflenen fidan sayısı ise 83 milyon. Adınıza ücretsiz olarak fidan dikilmesini istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    https://gelecegenefes.com/



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    setcom_2000 (Hakan AK) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlamadığım neden 11 Kasım? Daha uygun bir zaman yok mu? Geçen yıl fidanların başlarına gelenleri biliyoruz. Niye yine aynı akıbete uğrayacak milyonlarca fidan dikiliyor? Amaç birilerini zengin etmekse ağaç dikimine daha uygun günler yok mu?

    Basit bir duckduckgo araması ve çıkan sonuç:

    https://www.enfidan.com/cam-agaci-ne-zaman-dikilir-2019/

    Çam Ağacı Ne Zaman Dikilir?
    Çam ağacı ne zaman dikilir çok fazla merak ediliyor. Çam ağacının dikimi sonbaharda olmamalıdır. İlkbaharda dikilmesi çam ağacı için daha da verimlidir. Ancak sonbahar ayında da dikim olabilir. Toprağın ortalama sıcaklığı 4-5 derece olduğundan ilkbahar ayının başlangıç dönemlerinde de çam ağacı dikimi yapabilirsiniz.

    Kasım ayı en son bildiğim kadarıyla sonbahar mevsimi içinde bir aydı. Tabi değiştirilmediyse. Malum ülke saat dilimimiz Riyad'a uyduruldu belki mevsimlerimizde Avustralya'ya uydurulmuştur. (!)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu güzel haber için teşekkürler , kıymetli forumdaşlar yayınız haberi lütfen .

    iyi forumlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    carloska (ERHAN YILMAZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    onedio.com/...



    daha önce böyle bişi yaşanmıştı 11 milyon fidan ekilmişti kurudu kurumadı tartışmaları vs..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haktan24 1 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir uygulama haber verdiginiz için gercekten teşekkür ederim hemen aile bireylerine 10 ar adet sagladım tekrardan teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    devlet diksin benim yerime !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden hep çam ağacı dikiliyor, bilen var mı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    En büyük oksijen kaynağı ve sulama ihtiyacı duymuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım 1 gün M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu 1 gün OnePlus Nord SE, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 765G ile gelecek 1 gün M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı 1 gün En hızlı MacBook Air karşınızda 1 gün AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak 1 gün Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı 1 gün Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında 1 gün Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz 1 gün Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked'in iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı 1 gün MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor 1 gün Bridge Constructor: The Walking Dead'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı 1 gün Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı 1 gün Zoom platformu güvenliği iyileştiremezse tazminat ödeyecek 1 gün 2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu 1 gün Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize seçildi 1 gün Yükseliş sürüyor: 2020 Toyota Corolla Hybrid artık 300 bin TL sınırından başlıyor 1 gün F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor 1 gün Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya'yı seçti 1 gün PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Geleceğe Nefes kampanyasıyla ücretsiz fidan dikebilirsiniz Sonraki Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor 1 gün Göktuğ hava-hava füzeleri bu ay gökyüzünde test edilecek 1 gün Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor 1 gün Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi 1 gün Micron dünyanın ilk 176 katmanlı NAND belleğini duyurdu 1 gün Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu 1 gün Johnny Depp'in ayrılmasının ardından Fantastic Beasts 3'ün yeni vizyon tarihi açıklandı 1 gün 17 Kasım’da piyasaya çıkacak Halo 4 ile Halo: The Master Chief Collection paketi tamamlanıyor 2 gün Honor markası satılıyor 2 gün Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu 2 gün Sony oyun fiyatlarını daha fazla yükseltmeyi düşünmüş 2 gün PS5'in oyunlarından Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve Ratchet & Clank'in çıkış aralığı açıklandı 2 gün Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL 2 gün Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar ve EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih duyuruldu 2 gün RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir 2 gün Corsair önemli bir platformu daha bünyesine kattı 2 gün John Cena'nın başrolünde olduğu The Suicide Squad'ın spin-off dizisi Peacemaker'ın çekimleri başlamak üzere 2 gün Japonya ev çöplerini kullanarak uçak yakıtı üretecek 2 gün Casper web sitesinin yenilenmesine özel indirimler sizi bekliyor 2 gün Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye lansman tarihi belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız