Geleceğe Nefes kampanyasıyla ücretsiz fidan dikebilirsiniz

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Geçtiğimiz sene alınana kararla her yıl 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanacağı duyurulmuştu. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 11 Kasım'da ülke genelinde fidan dikim etkinliği olacak. Vatandaşlar https://gelecegenefes.com/ web sayfasından fidan sahiplenebiliyor.

İsim Soyisim ve şehir bilginizi girdikten sonra 10 adet fidan sizin adınıza ücretsiz olarak dikilecek. Dikim görevlileri, belirlenen noktalarda fidanınızı sizin adına dikecek. Dilerseniz fidan dikim alanlarından ücretsiz olarak fidan temin edip kendi bahçenize dikebilirsiniz.

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Geçen yıl 11 Kasım saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikimine sadece görevliler değil vatandaşlar da katıldı. Çorum’da “1 saatte en fazla fidan dikme rekoru” kırıldı. Guinness Rekorlar Kitabı, 1 saatte dikilen 303 bin 150 fidanla rekoru tescilledi.

Haberi hazırladığımız esnadaki verilere göre 23 milyon fidan sahiplenildi. Hedeflenen fidan sayısı ise 83 milyon. Adınıza ücretsiz olarak fidan dikilmesini istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://gelecegenefes.com/

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