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    Geliştirilen hidrojel, yalnızca bakteri varlığında ilacı salıyor

    Geliştirilen yeni bir akıllı hidrojel, yalnızca beta-laktamaz varlığında çözülerek taşıdığı terapötik parçacıkların salımını yapıyor.                            
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    Geliştirilen hidrojel, yalnızca bakteri varlığında ilacı salıyor

    Brown Üniversitesi bilim insanları, gelişen enfeksiyonlara hızla tepki veren ve ilacı yalnızca patojenik bakteriler mevcut olduğunda salabilen yeni bir malzeme geliştirdiler. Malzemenin özellikle antibiyotik direncine karşı etkili olabileceği düşünülüyor.

    Yara örtüsü olarak kullanımı amaçlanıyor

    Akıllı veya duyarlı hidrojellerin, sıcaklık, pH ve diğer faktörlere yanıt olarak ilacın salınımını hızlandırması veya yavaşlatmasıyla ilaç dağıtımında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Buradan yol çıkarak ekip, çeşitli zararlı bakteriler tarafından salınan bir enzim sınıfı olan beta-laktamazlara duyarlı bir hidrojel geliştirdi.

    Antibiyotikler gibi nanoparçacıkları kapsüllemek için çapraz bağlı bir polimer ağından oluşan yeni hidrojelin, beta-laktamazların varlığında polimer ağı bozularak içinde tutulan terapötik nanoparçacıklar salınıyor.

    Araştırma ekibinden Anita Shukla: "Bakterilerle tetiklenen, akıllı bir ilaç dağıtım sistemi geliştirdik. Hipotezimiz, etkili tedavi için gerekli ilaç miktarını azaltan bunun gibi teknolojilerin hem yan etkileri hem de direnç potansiyelini azaltabileceğidir." dedi.

    Ekip, bir dizi laboratuvar deneyiyle malzemenin beta-laktamazlara gerçekten duyarlı olduğunu ve beta-laktamaz haricinde yapısında herhangi bir bozulma olmadığını gözlemledi. Araştırmacılar, malzemeyi geliştirmeye ve test etmeye devam ederek sonunda klinik ortamda acil enfeksiyonlara yanıt verebilen bir yara örtüsü olarak kullanılabilmesini sağlamak istiyor.

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    hamza5806 1 gün önce

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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