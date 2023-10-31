Geliştirilen yeni radar, saç telinden bin kat daha küçük titreşimleri tespit ediyor

Tam Boyutta Gör Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, milimetre dalga radarları için yeni bir çağ başlatabilecek sensör geliştirdiklerini duyurdu. Yeni sensör, bir insan saç telinden bin kat daha küçük titreşimleri ve yüz kat daha küçük bir hedefin konumundaki değişiklikleri tespit etmek için yenilikçi bir milimetre dalga radar tasarımı kullanıyor.

Küçük ama yüksek hassasiyetli radar

Yeni sensör sadece çok hassas olmasıyla ön plana çıkmıyor. Araştırmacıların geliştirdikleri sensörün boyutu sadece bir susam tohumu kadar. Üstelik bu küçük tasarımın hem ucuz hem de enerji tasarrufu sağlayarak üretilebileceği söyleniyor. Bu gelişmiş tasarım, sensörün mikroskobik ölçekteki nesnelerden gelen inanılmaz derecede küçük hareketleri algılamasını sağlıyor. Sensör, güvenlik, biyometrik izleme ve görme engelli bireylere yardım da dahil olmak üzere çok çeşitli potansiyel uygulamalar için umut vaat ediyor.

Geliştirilen sensör esasında bir kavram kanıtlama cihazı konumunda. Kanıtlanacak kavram ise milimetre dalga radar teknolojisi olarak ifade ediliyor. Milimetre dalga, 30 ila 300 gigahertz arasında değişen ve mikrodalgalar ile kızılötesi arasında yer alan bir elektromanyetik frekans olarak biliniyor. 5G gibi yüksek hızlı iletişim ağlarına güç sağlamak için kullanılırken, kısa menzilli algılama kabiliyeti nedeniyle de yaygın olarak rağbet görmekte.

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Milimetre dalgaları, küçük hareketlere karşı doğal hassasiyet ve küçük ölçekli nesnelere odaklanma kapasitesi gibi çeşitli avantajları beraberinde getiriyor. Halihazırda geliştirilen milimetre dalga sensörlerinin çoğu, güç tüketimi ve arka plan gürültüsünü filtreleme ile ilgili belirli sorunlarla karşı karşıya olsa da araştırma ekibi, yaptıkları tasarım ve yapısal değişiklikler ile sensörün ölçümlerinden istenmeyen gürültünün ortadan kaldırılmasını sağladı.

Sonuç olarak, sensör artık bir hedefin konumundaki insan saçının 1/100'ü kadar küçük değişiklikleri tespit edebiliyor ve insan saçının 1/1.000'i kadar ince titreşimleri tanımlayabiliyor. Bu da onu dünyanın en hassas sensörlerinden daha iyi veya eş hale getiriyor. Ancak benzerlerinden farklı olarak bu sensör susam tanesi büyüklüğünde, üretimi ucuz ve uzun pil ömrüne sahip.

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