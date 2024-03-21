Elon Musk videoyu paylaştı: Beyin çipi takılan hasta sadece düşünerek satranç oynadı

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın startup'ı Neuralink, X’te yayınladığı canlı videoda bir hastanın şirketin beyin implantını kullanarak bir fareyi hareket ettirdiğini ve bilgisayarda satranç oynadığını gösterdi. Neuralink’in ilk insan deneği olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh’un omuzlarından aşağısı bir dalış kazasından sonra yaklaşık 8 yıldır felçli.

Neuralink’ten tarihi başarı

Noland Arbaugh’a takılan Neuralink’in “Telepati” adlı cihazı kişinin sadece düşüncelerini kullanarak bir fare imlecini ve klavyeyi kontrol edebilmesini hedefliyordu. Görünüşe göre şirket, ilk implantı takmalarından sadece 2 ay içinde bunu başardı. Neuralink’in X’te yaptığı kısa bir canlı yayında Noland Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve imleci sadece düşünerek hareket ettirdi.

Arbaugh’un açıklamaları ise oldukça etkileyici. Belirttiğine göre beyin çipinin takılma süreci oldukça zahmetsiz ve kolay geçti: “Kelimenin tam anlamıyla bir gün sonra hastaneden taburcu oldum. Hiçbir bilişsel bozukluğum yok.” Bununla birlikte satranca ek olarak Arbaugh, 8 saat boyunca aralıksız olarak çok sevdiği Civilization VI oynadığını aktardı. Öte yandan Arbaugh, cihazın nihai bir ürün olmaktan uzak olduğunu, şimdiden hayatını değiştirse bile yapılacak daha çok işin olduğunu da belirtti.

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Neuralink'in cihazı, şirketin geliştirdiği bir cerrahi robot kullanılarak beyne implante ediliyor ve yerine yerleştirildikten sonra kozmetik olarak görünmez oluyor. Şirket ayrıca beyin sinyallerini analiz eden ve bunları harici cihazları kontrol etmek için komutlara çeviren bir yazılım da tasarladı.

Neuralink’in hedefi

2016'da milyarder Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, ağır felçli hastaların sadece sinirsel sinyaller kullanarak harici teknolojileri kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Şirket geçen yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ilk insan denemesine yeşil ışık almış ve ocak ayında ilk hastasına cihazı implante etmişti. BCI, beyin sinyallerini çözümleyerek bunları harici teknolojiler için komutlara çeviren bir sistem olarak düşünülebilir. Sistem düzgün çalışırsa bir gün, ALS gibi ciddi dejeneratif hastalıkları olan hastalar sonunda zihinleriyle mesaj yazabilir veya sosyal medyada gezinebilirler. Elon Musk’a göre ise uzun vadede, beyin motor korteksinden gelen sinyalleri omurganın hasarlı kısmından geçirerek insanların tekrar yürüyebilmesini ve kollarını normal şekilde kullanabilmesini sağlamak mümkün.

Bunlarla birlikte BCI cihazları bir ilk değil, Paradromics, Synchron, Blackrock Neurotech ve Precision Neuroscience gibi birçok şirket kendi ürünlerini geliştirdi ve hastalara implante etti. Ancak altını çizelim, hiçbir BCI cihazı FDA tarafından onaylanmadı ve hepsi an itibariyle bir deneyden ibaret.

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Neuralink’in ilk hastası sadece düşünerek satranç oynadı