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    Elon Musk videoyu paylaştı: Beyin çipi takılan hasta sadece düşünerek satranç oynadı

    Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink ciddi bir başarıya ulaştı. Neuralink, beyin implantından gelen sinyalleri kullanarak satranç oynayan hastanın videosunu paylaştı.
    Neuralink’in ilk hastası sadece düşünerek satranç oynadı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın startup'ı Neuralink, X’te yayınladığı canlı videoda bir hastanın şirketin beyin implantını kullanarak bir fareyi hareket ettirdiğini ve bilgisayarda satranç oynadığını gösterdi. Neuralink’in ilk insan deneği olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh’un omuzlarından aşağısı bir dalış kazasından sonra yaklaşık 8 yıldır felçli

    Noland Arbaugh’a takılan Neuralink’in “Telepati” adlı cihazı kişinin sadece düşüncelerini kullanarak bir fare imlecini ve klavyeyi kontrol edebilmesini hedefliyordu. Görünüşe göre şirket, ilk implantı takmalarından sadece 2 ay içinde bunu başardı. Neuralink’in X’te yaptığı kısa bir canlı yayında Noland Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve imleci sadece düşünerek hareket ettirdi.

    Arbaugh’un açıklamaları ise oldukça etkileyici. Belirttiğine göre beyin çipinin takılma süreci oldukça zahmetsiz ve kolay geçti: “Kelimenin tam anlamıyla bir gün sonra hastaneden taburcu oldum. Hiçbir bilişsel bozukluğum yok.” Bununla birlikte satranca ek olarak Arbaugh, 8 saat boyunca aralıksız olarak çok sevdiği Civilization VI oynadığını aktardı. Öte yandan Arbaugh, cihazın nihai bir ürün olmaktan uzak olduğunu, şimdiden hayatını değiştirse bile yapılacak daha çok işin olduğunu da belirtti.

    Neuralink'in cihazı, şirketin geliştirdiği bir cerrahi robot kullanılarak beyne implante ediliyor ve yerine yerleştirildikten sonra kozmetik olarak görünmez oluyor. Şirket ayrıca beyin sinyallerini analiz eden ve bunları harici cihazları kontrol etmek için komutlara çeviren bir yazılım da tasarladı.

    2016'da milyarder Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, ağır felçli hastaların sadece sinirsel sinyaller kullanarak harici teknolojileri kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Şirket geçen yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ilk insan denemesine yeşil ışık almış ve ocak ayında ilk hastasına cihazı implante etmişti. BCI, beyin sinyallerini çözümleyerek bunları harici teknolojiler için komutlara çeviren bir sistem olarak düşünülebilir. Sistem düzgün çalışırsa bir gün, ALS gibi ciddi dejeneratif hastalıkları olan hastalar sonunda zihinleriyle mesaj yazabilir veya sosyal medyada gezinebilirler. Elon Musk’a göre ise uzun vadede, beyin motor korteksinden gelen sinyalleri omurganın hasarlı kısmından geçirerek insanların tekrar yürüyebilmesini ve kollarını normal şekilde kullanabilmesini sağlamak mümkün.

    Bunlarla birlikte BCI cihazları bir ilk değil, Paradromics, Synchron, Blackrock Neurotech ve Precision Neuroscience gibi birçok şirket kendi ürünlerini geliştirdi ve hastalara implante etti. Ancak altını çizelim, hiçbir BCI cihazı FDA tarafından onaylanmadı ve hepsi an itibariyle bir deneyden ibaret.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/neuralink-shows-first-brain-chip-patient-playing-online-chess-2024-03-21/ https://www.cnbc.com/2024/03/20/neuralink-shares-video-of-patient-playing-chess-using-signals-from-brain-implant-.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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