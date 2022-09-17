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    GeForce NOW’a 7 yeni oyun ekleniyor

    'Isonzo' ve 'Little Orpheus'un da dahil olduğu yeni sürümlerin ve yeni 'Jurassic World Evolution 2' DLC desteğinin yer aldığı bu GFN Perşembe gününde de oyuncular oyunlar arasında kaybolacak.
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    GeForce NOW’a 7 yeni oyun ekleniyor
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    Nvidia'nın bulut tabanlı sistemi GeForce Now'un bu hafta oyun kütüphanesine 7 yeni oyun eklendi.

    Bu hafta GFN Perşembe güncellemeleriyle 1.400'ün üzerinde oyundan oluşan GeForce NOW kütüphanesine katılan yedi yeni oyunla hafta sonuna erkenden giriş yapın. 

    Dinozorlardan bile daha eski bir PC'den PC oyunlarını oynamayı hayal bile edemeyen oyuncular artık Mac bilgisayarlardan veya mobil cihazlar üzerinden  GeForce NOW sayesinde istedikleri oyunları oynayabiliyor. 

    Bu Hafta Eklenen Oyunlar

    • Isonzo (Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)
    • Little Orpheus (Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)
    • Q.U.B.E. 10th Anniversary (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Metal: Hellsinger (15 Eylül’de Steam’da Yeni Sürüm)
    • Animal Shelter (Steam)
    • Spirit of the North (Epic Games Store)
    • Startup Company (GeForce NOW'a geri dönüyor, Steam)

    Üyeler ayrıca bu hafta GeForce NOW'da bulunan Jurassic World Evolution 2: Late Cretaceous Pack DLC ile etkileyici yeni tarih öncesi türleri keşfedebiliyor.  Büyüleyici Geç Kretase döneminden ilham alan bu paket, 65 milyon yıl önce yaşamış ve şimdiye kadar keşfedilmiş olan gökyüzünün sinsi avcılarından en büyük dinozorlara kadar karada, denizde ve havada yaşamış dört büyüleyici türü içeriyor.

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