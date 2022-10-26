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    Genshin Impact durmuyor, Microsoft pişman

    Kendisinden beklenmeyecek bir şekilde 6 milyar doların üzerinde gelir elde eden Genshin Impact oyununu zamanında kendi tarafına çekemediği için Microsoft pişman. 
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    Genshin Impact Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında biraz geri planda kalsa da Çinli Genshin Impact sessiz ama derinden ilerliyor. Geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan oyun gelir rekorları kırarken Microsoft bu cevheri erken keşfetmediği için pişman.

    Genshin Impact uçuyor

    Özellikle karakter derinliği konusunda eleştiriler olsa da Genshin Impact adeta para basıyor. Toplamda aylık 65 milyon aktif oyuncu sayısına ulaşan oyun sadece mobil tarafta 3.7 milyar dolar gelir elde etti. PlayStation ağında ise 2 milyar dolar gelir ile en iyi 5 ücretsiz oyundan birisi oldu. Sony’nin Genshin Impact hamlesinin ne kadar doğru olduğu yadsınamaz. Bu durumdan haliyle Microsoft çok pişman.

    Kaynaklar Microsoft’un erken dönemde geliştirici miHoYo ile bir ortaklık yapmadığı için pişman olduğunu belirtiyor. Eğer bir ortaklık kurulsaydı Xbox Game Pass platformunun bundan çok iyi bir şekilde yararlanacağı da dile getirilmiş.

    Diğer bir kazanç ise Microsoft Store tarafında olacaktı zira Genshin Impact sadece Epic Games mağazasında yer alıyor. Steam veya Microsoft Store üzerinde mevcut değil. Bu da Microsoft açısından önemli bir kayıp oldu.

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