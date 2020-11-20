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    Gerçek kalp boyutunda kalp dokusu üretildi

    Prof. Adam Feinberg önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi alginat olarak adlandırılan ve alglerin hücre duvarında bulunan polisakkarit yapıdan biyolojik mürekkep üretti.
    32 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Gerçek kalp boyutunda kalp dokusu üretildi
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    Gelişen teknoloji tıp alanında da etkisini göstermekle birlikte organ ve doku nakilleri için insan dokusuna benzer dokuları üretmek için birçok araştırma hız kesmeden devam ediyor.

    Carnegie Mellon University kurumundan Prof. Adam Feinberg önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi alginate veya alginat olarak adlandırılan ve alglerin hücre duvarında bulunan polisakkarit yapıyı kullanarak bir tür ‘’biyolojik mürekkep’’ üretti.

    Kalp dokusu

    Gerçek kalp boyutunda kalp dokusu üretildi
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    Biyolojik mürekkep kullanılarak üretilen dokular ve doku iskeletleri bir tür hidrojel banyosunun içerisinde iğne yardımıyla üretiliyor yani diğer bir deyişle istenilen dokunun iskeleti hidrojel içerisinde oluşturuluyor.

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    Doku üretimi tamamlandıktan sonra hidrojel ısıya tabi tutuluyor ve hidrojel ısı sebebiyle eriyor, böylece istenilen doku yani bu araştırma için araştırmacıların ürettiği kalp açığa çıkmış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir"

    Üretilen kalbin elastiklik ve yapı bakımından insan kalbine benzediği, aynı insan kalbi gibi sütüre ( cerrahi dikiş ) edilebileceği ve kesilebileceği iddia ediliyor. Yeni kalbin cerrahların eğitiminde materyal olarak kullanılacağı belirtiliyor.

    Yeni araştırma ACS Biomaterials Science and Engineering adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2020/11/18-3d-printed-heart.html https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsbiomaterials.0c01133 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gopc@ (Hasan A.) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kalp bir organdır doku değildir. Kalp kası denilseydi işte o zaman Kalp kası dokusu üretildi diyebilirdiniz. Lütfen hücre, doku, organ ve sistem kavramlarını doğru kullanalın.
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