Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir

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Osteoartirit veya halk arasında eklem kireçlenmesi olarak adlandırılan durum zaman zaman oldukça ağrılı olabiliyor ve bu durum genelde eklem içerisine yapılan enjeksiyonlarla semptomatik ( belirtisel ) olarak tedavi ediliyor ancak enjeksiyonların da belirli bir etki ömrü bulunuyor. Yeni yürütülen çalışmalar ise düşük dereceli radyofrekans enerjilerinin çeşitli duysal sinirleri uyararak ağrının azaltılabileceğini ortaya koyuyor.

Emory University School of Medicine kurumundan Dr. Felix M.Gonzalez önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi radyofrekans ablasyon adı verilen yöntemle osteoartirite bağlı ağrının tedavi edilebileceğine yönelik araştırmalarda bulundu.

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Radyofrekans ablasyon adı verilen yöntem ile tedavi konusunda deneyimli olan ekip antiiflamatuar ( inflamasyonu önleyen ) ilaçlara ve steroid enjeksiyonlarına yanıt vermeyen 23 hasta üzerinde çalıştı.

Ayrıca Bkz. "Doğada tamamen çözünebilen kalem üretildi"

Yapılan çalışmalar sonucunda omuz ağrısı yaşayan hastaların ağrılarının %85 oranında azaldığı, fonksiyonların ise %74 oranında arttığı gözlenirken, kalça ağrısı yaşayan hastalaırn ağrılarının %70 oranında azaldığı, fonksiyonların ise %66 oranında arttığı gözlendi.

Yeni araştırma PressRSNA adlı dergide yayımlandı.

https://press.rsna.org/pressrelease/2020_resources/2223/abstract.pdf

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