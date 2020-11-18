Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir

    Dr. Felix M.Gonzalez önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi radyofrekans ablasyon adı verilen yöntemle osteoartirite bağlı ağrının tedavi edilebileceğine yönelik araştırmalarda bulundu.
    1 sa.
    137
    4
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Osteoartirit veya halk arasında eklem kireçlenmesi olarak adlandırılan durum zaman zaman oldukça ağrılı olabiliyor ve bu durum genelde eklem içerisine yapılan enjeksiyonlarla semptomatik ( belirtisel ) olarak tedavi ediliyor ancak enjeksiyonların da belirli bir etki ömrü bulunuyor. Yeni yürütülen çalışmalar ise düşük dereceli radyofrekans enerjilerinin çeşitli duysal sinirleri uyararak ağrının azaltılabileceğini ortaya koyuyor.

    Emory University School of Medicine kurumundan Dr. Felix M.Gonzalez önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi radyofrekans ablasyon adı verilen yöntemle osteoartirite bağlı ağrının tedavi edilebileceğine yönelik araştırmalarda bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hematopoetik kök hücrelerin korunmasında görev alan protein keşfedildi

    Osteoartrit

    Radyofrekans ablasyon adı verilen yöntem ile tedavi konusunda deneyimli olan ekip antiiflamatuar ( inflamasyonu önleyen ) ilaçlara ve steroid enjeksiyonlarına yanıt vermeyen 23 hasta üzerinde çalıştı.

    Ayrıca Bkz. "Doğada tamamen çözünebilen kalem üretildi"

    Yapılan çalışmalar sonucunda omuz ağrısı yaşayan hastaların ağrılarının %85 oranında azaldığı, fonksiyonların ise %74 oranında arttığı gözlenirken, kalça ağrısı yaşayan hastalaırn ağrılarının %70 oranında azaldığı, fonksiyonların ise %66 oranında arttığı gözlendi.

    Yeni araştırma PressRSNA adlı dergide yayımlandı.



    https://press.rsna.org/pressrelease/2020_resources/2223/abstract.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 30 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Genelde kalp odaklı olanını biraz biliyorum ; 1000 K.Hertz' kadar bir değer ve maksimum 50 watta kadar güç ile ufak çaplı alanları, 70 derecelere kadar 1 dakikanın altında sürelerde yakmaya yarıyor. Bunu kireci yakmak için kullanmak çok daha mantıklı ,pek iç açıcı bir şey değil bir sürü kusuru var. Ancak ayaklarda oluşan kireçlenme gibi şeylerin tedavisi için mantıklı olabilir yine de ameliyat ile normalleştirilmesi gerekiyor sonuçta yıllarca düz basmamış bir insanın kemikleri kireçlenme tedavi edilse bile daha fazla acıtabilmesi çok yüksek olasılığa sahiptir. Umarım çok fazla para almazlar, aslen Elektronik mezunu olarak söyleyebilirim ki teorik olarak yapılması çok basit. Ancak cerrahi müdahale ücreti az olmayabilir. Bir de cerrahi müdahale yapılacaksa 40 yaşından önce yapılmalı yoksa iyileşme olasılığı illaki düşecektir. Alternatif iyileştirme yöntemlerini kullanmak gerekebilir, Tarantula zehri tedavisi gibi ki bu da tam olarak kusursuzlaşmadı diye hatırlıyorum..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 52 dk. The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir Sonraki Apple, oyun geliştiricilerinden aldığı App Store payını %15'e düşürüyor 2 sa. Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı 2 sa. League of Legends: Wild Rift'in açık betası 10 Aralık'ta Türkiye'de başlıyor 2 sa. Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2020'nin en iyileri 3 sa. 300Hz ekran ve RTX2080 Super "Asus ROG Strix Scar 17 incelemesi" 3 sa. Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var 3 sa. PlayStation'ın sevilen oyunu Marvel's Spider-Man, 20 milyonun üzerinde satmış 4 sa. Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak 4 sa. Mad Catz hafiflik odaklı M.O.J.O M1 oyuncu faresini duyurdu 5 sa. Keşfe dayalı macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için yayınlandı 5 sa. RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi! 6 sa. HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 6 sa. Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor? 6 sa. Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın 7 sa. İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor 8 sa. Renault yeni crossover konsepti Kiger'ı tanıttı 8 sa. ASELSAN kıyafet ve aksesuar satmaya başladı 9 sa. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nden ilk teaser geldi: 19 Kasım'da tanıtılacak 9 sa. PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı 10 sa. AMD, RDNA2 mimarili kartların gücünü gösteren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Cyberpunk 2077'den Bir Dakikalık Yeni Görüntü ve İki Yeni Oyun...
    Bölüm Sonu Canavarı
    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,7 - Euro 9,15 - Altın 465 | 18 KASIM 🔥
    DH Forum
    Xbox Series Stok Sıkıntısının Nisan 2021'e Kadar Devam Etmesi ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız