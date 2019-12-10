Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı

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Yapımcıların yılın başlarında çok kısa bir tanıtım klibi ile heyecan yarattığı Ghostbusters: Afterlife filminin ilk fragmanı geldi. Fragman yeni nesil hayalet avcılarından ziyade hayalet peşinde koşan çocukları anlatıyor.

Ghostbusters: Afterlife neler sunacak?

Yönetmen koltuğuna orijinal serinin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu Jason Reitman’ın oturduğu filmin konusu Finn Wolfhard ve kardeşinin kendilerine esrarengiz birinden miras kalan ıssız bir eve gidişiyle başlıyor.

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Paranormal sarsıntılar ve görünüp kaybolan nesnelerin ardından evi araştırmaya başlayan çocuklar Spangler yazılı bir mont ile Ecto-1, PKE ölçer ve proton paketleri gibi hayalet avlama ekipmanları bulurlar.

Ghostbusters serisinin aksine Ghostbusters: Afterlife biraz daha macera peşinde koşan çocukların hikayesini anlatıyor. Orijinal soundtrack müziğinin kullanılmadığı film bu bakımdan da seriden ayrılıyor. Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray gibi efsane isimlerin de filmde kısa bir şekilde boy göstereceği ifade ediliyor. Film 10 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecek.

https://www.engadget.com/2019/12/09/first-ghostbusters-afterlife-trailer/