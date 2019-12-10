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    Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı

    Ghostbusters: Afterlife filmi seriye yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Bildiğimiz avcılardan ziyade macera peşinde koşan çocukların hikayesini izleyeceğiz.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı
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    Yapımcıların yılın başlarında çok kısa bir tanıtım klibi ile heyecan yarattığı Ghostbusters: Afterlife filminin ilk fragmanı geldi. Fragman yeni nesil hayalet avcılarından ziyade hayalet peşinde koşan çocukları anlatıyor.

    Ghostbusters: Afterlife neler sunacak?

    Yönetmen koltuğuna orijinal serinin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu Jason Reitman’ın oturduğu filmin konusu Finn Wolfhard ve kardeşinin kendilerine esrarengiz birinden miras kalan ıssız bir eve gidişiyle başlıyor.

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    Paranormal sarsıntılar ve görünüp kaybolan nesnelerin ardından evi araştırmaya başlayan çocuklar Spangler yazılı bir mont ile Ecto-1, PKE ölçer ve proton paketleri gibi hayalet avlama ekipmanları bulurlar.

    Ghostbusters serisinin aksine Ghostbusters: Afterlife biraz daha macera peşinde koşan çocukların hikayesini anlatıyor. Orijinal soundtrack müziğinin kullanılmadığı film bu bakımdan da seriden ayrılıyor. Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray gibi efsane isimlerin de filmde kısa bir şekilde boy göstereceği ifade ediliyor. Film 10 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecek.

     



    https://www.engadget.com/2019/12/09/first-ghostbusters-afterlife-trailer/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 2 gün en beğenilen
    Kadınları denediler tutmadı şimdi de çocukları deneyecekler sanırım.
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    ceo-tr 2 gün
    şu orjinal seriyi geçen filmde değiştirdiler. s..çtılar. bu film ile de sıvayacaklar sanırım.
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    Manhunt Three 2 gün
    Çocukların başrolde olduğu yapımlardan gına geldi...
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    1 Avatar
    Manhunt Three 2 gün
    Çocukların başrolde olduğu yapımlardan gına geldi...
    Yanıtla +5
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    El Prezidente 2 gün
    dün fragmanını izledim de tam bir çöpe benziyor. sinemada asla izlemem.. çok ufak bir ihtimal ile de yify'den izlerim.
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    MERNEPTAH 2 gün
    fragman çöp
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    Spider_hip 2 gün en beğenilen
    Kadınları denediler tutmadı şimdi de çocukları deneyecekler sanırım.
    Yanıtla +6
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    ceo-tr 2 gün
    şu orjinal seriyi geçen filmde değiştirdiler. s..çtılar. bu film ile de sıvayacaklar sanırım.
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