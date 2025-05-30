Bu yılın dikkat çekici filmlerinden Sinners'ın devam filmi geliyor

Fruitvale Station ve Black Panther gibi filmlerin yönetmeni olan Ryan Coogler'ın çektiği Sinners'ın böylesine başarılı olması, devam filminin de önünü açtı. Nitekim gelen son bilgiler, Sinners 2 için hazırlıklara başlandığını gösteriyor.
Sinners 2'yi de Ryan Coogler Yönetecek
Yönetmen koltuğunda yine Ryan Coogler oturacak. Bu da filmin hayata geçirilmesinin biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Zira Coogler şu sıralar yeni The X-Files dizisiyle meşgul. Onu tamamladıktan sonra da Black Panther 3'e geçmesi bekleniyor. Bu da Sinners 2'ye geçmesinin birkaç yılı bulabileceği anlamına geliyor.
Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, filmde ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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