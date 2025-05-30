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    Bu yılın dikkat çekici filmlerinden Sinners'ın devam filmi geliyor

    Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners (Günahkârlar) filminin gişede yakaladığı başarı, devam filminin önünü açtı. Sinner 2 için hazırlıklara başlandı.

    Sinners 2 Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşan en dikkat çekici filmlerden biri de Sinners (Günahkârlar) oldu. Nisan ayında gösterime giren film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece olumlu yorumlar alırken, gişede de başarı yakaladı. Film, dünya genelinde 341 milyon dolar hasılata ulaştı ki günümüzde orijinal bir filmin bu rakamlara ulaşması pek sık rastladığımız bir durum değil.

    Fruitvale Station ve Black Panther gibi filmlerin yönetmeni olan Ryan Coogler'ın çektiği Sinners'ın böylesine başarılı olması, devam filminin de önünü açtı. Nitekim gelen son bilgiler, Sinners 2 için hazırlıklara başlandığını gösteriyor.

    Sinners 2'yi de Ryan Coogler Yönetecek

    Yönetmen koltuğunda yine Ryan Coogler oturacak. Bu da filmin hayata geçirilmesinin biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Zira Coogler şu sıralar yeni The X-Files dizisiyle meşgul. Onu tamamladıktan sonra da Black Panther 3'e geçmesi bekleniyor. Bu da Sinners 2'ye geçmesinin birkaç yılı bulabileceği anlamına geliyor.

    Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, filmde ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

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    DH Misafiri 3 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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