iPhone 16 ile çekilen 28 Yıl Sonra'nın setinde kullanılan kamera aksesuarları paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de 28 Yıl Sonra (28 Years Later) olacak. Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden biri olan 28 Gün Sonra'nın devam filmi, 20 Haziran'da gösterime girecek.

İlk filmi hazırlayan yönetmen ve senarist ikilisini (Danny Boyle ve Alex Garland) yıllar sonra yeniden bir araya getiren 28 Yıl Sonra, bugüne kadar iPhone ile çekilen en büyük bütçeli film olma özelliğini taşıyor. 75 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeye sahip olan filmin kayda değer bir kısmı iPhone 16 ile çekildi.

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28 Yıl Sonra'nın Bazı Sahnelerde Aynı Anda 20 iPhone ile Çekim Yapılmış

Tam Boyutta Gör Böylesine büyük bir filmin iPhone ile çekilmesi ilk başta şaşkınlık yaratsa da şimdi paylaşılan detaylar, bunun nasıl mümkün olduğunu daha iyi anlamızı sağlıyor. Yönetmen Danny Boyle ve görüntü yönetmeni Anthony Dod Mantle, iPhone'u bir sinema kamarasına dönüştürmek için aynı anda birden fazla iPhone ile çekim yapan özel aksesuarlar ve lensler kullanmış. Öyle ki bu sayede sıradan bir sinema kamerasının bile ötesine geçilip, 2.76:1 çerçeve oranına sahip geniş kareler yakalanmış.

Günümüz filmlerinde pek yaygın olmayan 2.76:1 geniş çerçeve formatı, daha çok IMAX veya Ultra Panavision 70mm ile çekilen filmlerde elde edilebiliyor. Danny Boyle ve ekibinin şimdi bunu iPhone ile yapmış olması, bu tercihi daha da ilgi çekici kılıyor.

Tam Boyutta Gör Geniş çerçeveli 2.76:1 görüntünün elde edilmesi, aynı düzeneğin üstüne farklı açılarda konumlandırılan iPhone'lardan gelen görüntünün tek bir kareye dönüştürülmesi ile mümkün oluyor. Sahnenin gereksinimine göre düzenek üzerindeki iPhone sayısının 20'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu 20 kameralı düzenekte 180 derece görüş açısına sahip çekimler de yapılabiliyor. Danny Boyle kurgu aşamasında bu açılardan herhangi birini seçip onu da kullanabileceklerini ve bunun kendilerine büyük kolaylık sağladığını söylüyor. Başarılı yönetmen, bu kolaylığın da ötesinde, izleyicilere sanki içindelermiş gibi hissedecekleri sahneler sunabileceklerini ifade ediyor.

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28 Yıl Sonra'nın iPhone ile nasıl çekilebildiği detaylandırıldı

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