Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 ile çekilen 28 Yıl Sonra'nın setinde kullanılan kamera aksesuarları paylaşıldı

    Bugüne kadar iPhone ile çekilen en büyük bütçeli film olan 28 Yıl Sonra'nın iPhone 16 ile çekilebilmesini sağlayan kamera aksesuarları hakkında yeni detaylar paylaşıldı. 

    28 Yıl Sonra (28 Years Later) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de 28 Yıl Sonra (28 Years Later) olacak. Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden biri olan 28 Gün Sonra'nın devam filmi, 20 Haziran'da gösterime girecek.

    İlk filmi hazırlayan yönetmen ve senarist ikilisini (Danny Boyle ve Alex Garland) yıllar sonra yeniden bir araya getiren 28 Yıl Sonra, bugüne kadar iPhone ile çekilen en büyük bütçeli film olma özelliğini taşıyor. 75 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeye sahip olan filmin kayda değer bir kısmı iPhone 16 ile çekildi.

    28 Yıl Sonra'nın Bazı Sahnelerde Aynı Anda 20 iPhone ile Çekim Yapılmış

    28 Yıl Sonra'nın iPhone ile nasıl çekilebildiği detaylandırıldı Tam Boyutta Gör
    Böylesine büyük bir filmin iPhone ile çekilmesi ilk başta şaşkınlık yaratsa da şimdi paylaşılan detaylar, bunun nasıl mümkün olduğunu daha iyi anlamızı sağlıyor. Yönetmen Danny Boyle ve görüntü yönetmeni Anthony Dod Mantle, iPhone'u bir sinema kamarasına dönüştürmek için aynı anda birden fazla iPhone ile çekim yapan özel aksesuarlar ve lensler kullanmış. Öyle ki bu sayede sıradan bir sinema kamerasının bile ötesine geçilip, 2.76:1 çerçeve oranına sahip geniş kareler yakalanmış.

    Günümüz filmlerinde pek yaygın olmayan  2.76:1 geniş çerçeve formatı, daha çok IMAX veya Ultra Panavision 70mm ile çekilen filmlerde elde edilebiliyor. Danny Boyle ve ekibinin şimdi bunu iPhone ile yapmış olması, bu tercihi daha da ilgi çekici kılıyor.

    28 Yıl Sonra'nın iPhone ile nasıl çekilebildiği detaylandırıldı Tam Boyutta Gör
    Geniş çerçeveli 2.76:1 görüntünün elde edilmesi, aynı düzeneğin üstüne farklı açılarda konumlandırılan iPhone'lardan gelen görüntünün tek bir kareye dönüştürülmesi ile mümkün oluyor. Sahnenin gereksinimine göre düzenek üzerindeki iPhone sayısının 20'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu 20 kameralı düzenekte 180 derece görüş açısına sahip çekimler de yapılabiliyor. Danny Boyle kurgu aşamasında bu açılardan herhangi birini seçip onu da kullanabileceklerini ve bunun kendilerine büyük kolaylık sağladığını söylüyor. Başarılı yönetmen, bu kolaylığın da ötesinde, izleyicilere sanki içindelermiş gibi hissedecekleri sahneler sunabileceklerini ifade ediyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yamaha mı honda mı araç derin çizik giderici tavsiye 50 cc motor muayene istanbuldan bursaya nasıl gidilir page fault in nonpaged area

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 12T
    Xiaomi 12T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer2 D5
    Game Garaj Slayer2 D5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum