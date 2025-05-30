iPhone 16 ile çekilen 28 Yıl Sonra'nın setinde kullanılan kamera aksesuarları paylaşıldı

İlk filmi hazırlayan yönetmen ve senarist ikilisini (Danny Boyle ve Alex Garland) yıllar sonra yeniden bir araya getiren 28 Yıl Sonra, bugüne kadar iPhone ile çekilen en büyük bütçeli film olma özelliğini taşıyor. 75 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeye sahip olan filmin kayda değer bir kısmı iPhone 16 ile çekildi.
28 Yıl Sonra'nın Bazı Sahnelerde Aynı Anda 20 iPhone ile Çekim Yapılmış
Günümüz filmlerinde pek yaygın olmayan 2.76:1 geniş çerçeve formatı, daha çok IMAX veya Ultra Panavision 70mm ile çekilen filmlerde elde edilebiliyor. Danny Boyle ve ekibinin şimdi bunu iPhone ile yapmış olması, bu tercihi daha da ilgi çekici kılıyor.
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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