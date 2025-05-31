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    Once Upon a Time in Hollywood 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    David Fincher'ın yöneteceği Once Upon a Time in Hollywood 2 şekillenmeye başlıyor. Cliff Booth rolüyle geri dönecek olan Brad Pitt'e eşlik edecek ilk isimler açıklandı.  

    Once Upon a Time in Hollywood 2 Tam Boyutta Gör
    Quentin Tarantino'nun 2019 tarihli Once Upon a Time in Hollywood filmine bir devam filmi geliyor. Kısa süre önce duyurulan bu proje, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

    Once Upon a Time in Hollywood 2'nin senaryosunu yine Quentin Tarantino yazmış olsa da bu kez yönetmen koltuğunda o oturmayacak. Devam filmini onun yerine bir diğer ünlü yönetmen olan David Fincher yönetecek. Hikâyenin merkezinde ise Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth karakteri olacak.

    Brad Pitt'in Cliff Booth rolüyle geri döneceği filmde Pitt'e eşlek edecek ilk isimler belli oldu. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Once Upon a Time in Hollywood 2'de rol almaları için Elizabeth Debicki (Tenet, The Crown) ve Scott Caan (Ocean's Eleven) ile anlaşıldı. Önümüzdeki günlerde onlara yeni isimlerin de katılması bekleniyor.

    Once Upon a Time in Hollywood 2'nin Çekimlerine Temmuz Ayında Başlanacak

    Daha önce gelen haberlerde Leonardo DiCaprio'nun da filmde kısaca görünebileceği söyleniyordu. Netflix'in, ilk filmindeki rolünü birkaç sahnede bile olsa tekrarlaması için ünlü oyuncuya yüklü bir meblağ önerdiği konuşuluyordu. Ancak DiCaproi'nun bu teklifi kabul edip etmediği şimdilik belirsizliğini koruyor.

    The Continuing Adventures of Cliff Booth adını taşıyacağı söylenen devam filminde Cliff Booth'un Hollywood stüdyoları için bir tür problem çözücü olarak çalışmasını izleyeceğiz. Booth'un bu iş sırasında zaman zaman karanlık işlere de bulaşması gerekecek.

    Netflix çatısı altında hayata geçirilen filmin çekimlerine Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Filmin ne zaman izleyici ile buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

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    DH Misafiri 1 gün önce

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    turkelvis 2 gün önce

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