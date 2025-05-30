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    Elden Ring filmi beklenenden hızlı şekilleniyor: Başrol oyuncusu belli oldu

    Geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurulan Elden Ring filmi beklenenden hızlı şekilleniyor. Film uyarlamasının başrolünü üstlenmesi için görüşülen genç oyuncu belli oldu.   

    Elden Ring filmi Tam Boyutta Gör
    Bir süredir gündemde olan Elden Ring filmi, geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyuruldu. Filmin yapımını üstlenen A24 stüdyosu, bu uyarlamayı Alex Garland'ın (Ex-Machina, Annihilation) yazıp yöneteceğini açıkladı.

    Elden Ring filmi bu duyuruyla birlikte çok daha somut bir hâl almış olsa da filmin hayata geçirilmesinin zaman alacağı düşünülüyordu. Ancak gelen son haberler bu projenin beklediğimizden çok daha hızlı şekilde hayata geçirilebileceğini gösteriyor. Çünkü daha şimdiden oyuncu kadrosunu kurmak için çalışmalara başlanmış durumda.

    Elden Ring Filmi İçin Kit Connor'a Teklif Götürüldü

    Alex Garland'ın, Elden Ring'in başrolünü üstlenmesi için genç oyuncu Kit Connor'a teklif götürdüğü konuşuluyor. Heartstopper dizisiyle çıkış yapan Connor, Garland'ın son filmi Warfare'da rol almıştı. Son filminde genç oyuncuyla çalışan Garland'ın şimdi Elden Ring filminde de başrolü ona emanet etmek istediği söyleniyor.

    Filmin şimdiden oyuncu kadrosunu toplamaya başlamış olması, Elden Ring filminin çok yakın bir gelecekte prodüksiyon aşamasına geçebileceğini gösteriyor.

    Son yıllarda Ex-Machina, Midsommar, Everyting Everywhere All at Once gibi dikkat çekici filmlere imza atan A24 stüdyosu ile Alex Garland gibi önemli bir sinemacıyı bir araya getiren Elden Ring filmi, alışık olduğumuz aksiyon odaklı oyun uyarlamalarından biraz daha derinlikli bir film olacak gibi görünüyor. Elden Ring'in fantastik dünyasını yaratan usta yazar George R. R. Martin de bu filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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