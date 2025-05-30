Sinemada bu hafta: Fenike Planı, Karate Kid: Efsane Dövüşçüler, Son Ritüel (30 Mayıs 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta gösterime giren filmlerin başında ünlü yönetmen Wes Anderosn'ın yeni filmi Fenike Planı (The Phoenician Scheme) geliyor. Yeni Karate Kid filmi Karate Kid: Efsane Dövüşçüler de bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra ilk Testere filminde. Tabii bunların yanı sıra komedi ve korku türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:
1️⃣ Fenike Planı (The Phoenician Scheme)
- Tür: Suç, Aksiyon, Komedi
- Yönetmen: Wes Anderson
- Oyuncular: Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright
Bir aile işletmesinde geçen The Phoenician Scheme, Avrupa boyunca uzanan bir casusluk hikâyesini konu alıyor.
2️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)
- Tür: Dövüş, Macera
- Yönetmen: Jonathan Entwistle
- Oyuncular: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson
Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.
3️⃣ Son Ritüel (The Ritual)
İki rahip, uzak tutulması gereken bir laneti durdurmak için görevlendirilir. Ancak girdikleri bu ritüel, sadece bir kurtarma çabası değil, akıl sağlığını ve inançlarını paramparça eden bir kâbusa dönüşür. Her dua cevapsız kalırken, karanlık daha da yaklaşır. Onları bekleyen şey ne mantıkla, ne inançla açıklanabilir.
4️⃣ Su Yüzü
- Tür: Dram
- Yönetmen: Zeynep Köprülü
- Oyuncular: Cemre Ebuzziya, Nazan Kesal, Yasemin Szawlowski
Deniz yetersizlik hissiyle baş ettiği bir dönemde, annesinin düğününe katılmak için doğduğu kasabayı ziyaret etmek zorunda kalır. Deniz’in geride bıraktığını düşündüğü öfkesi, korkuları ve suçluluk duygusu bu ziyaretle birlikte su yüzüne çıkar.
5️⃣ Testere (Saw)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: James Wan
- Oyuncular: Leigh Whannell, Cary Elwes, Tobin Bell
Adam, kendini harap bir yer altı odasında paslı bir boruya zincirlenmiş halde bulur. Odanın karşı köşesinde ise aynı şekilde zincirlenmiş, şaşkın bir diğer tutsak vardır: Dr. Lawrence Gordon. İkisi arasında, elinde tabanca tutan ve kan gölü içinde yatan bir ceset bulunmaktadır. İkisi de neden orada olduklarını bilmemektedir. Ancak bir mikro kasete bırakılmış talimatlar, Dr. Gordon'a sekiz saat içinde Adam’ı öldürmesini emreder. Aksi takdirde, her ikisi de hayatını kaybedecek; ayrıca Dr. Gordon’un eşi Alison ve kızı da öldürülecektir.
6️⃣ Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
Günlerden bir gün, periler aleminde ve Dünya’da her şey yolunda giderken Dudu’nun kardeşi Gogo’nun Sihirsizler Evinden çıkmasıyla ortalık karışır. Elinden sihir güçleri alınan Gogo’nun tek bir amacı vardır, bütün periler alemini sihirsiz bırakmak. Dünya’da işler yolunda giderken, Periler Alemi’ne beklenmedik bu ziyaret her iki tarafı da allak bullak ederken, perilerin ve fanilerin birlik olmasıyla çözülebilecek midir?
7️⃣ Maske
- Tür: Gerilim
- Yönetmen: Koray Fındıkoğlu
- Oyuncular: Nuri Can Yeniyol, Kudret Öz, Alev Şengül
Testere ve Friday the 13th gibi serilere öykünen Maske, hedef belirlediği suçlulara sosyal medyadan ulaşarak tuzaklarına çeken bir katilin hikâyesini anlatıyor.
8️⃣ Three
- Tür: Gerilim, Korku
- Yönetmen: Nayla Al Khaja
- Oyuncular: Faten Ahmed, Noura Alabed, Saud Alzarooni
Genç bir anne, oğlunun davranışlarında bir takım tuhaflıklar fark eder. Çocuğun davranışlarındaki tuhaflık gün geçtikçe artar. Eğitimli bir anne olmasına rağmen ablasının telkinleriyle, oğlunun cinlerden kurtulabilmesi için büyücüler ve muskacıları dolaşmaya başlar. Psikiyatri kliniği ve büyücüler arasında sıkışan anne oğlunu kurtarmak için, beklenmedik bir adamdan yardım ister.
9️⃣ D.O.Z.
- Tür: Macera, Komedi
- Yönetmen: Taner Bahadır
- Oyuncular: Boğaç Aksoy, Mehmet Kahraman, Yağmur Ün
Çocukluğundan beri aşık olduğu Zümrüt ile evlenebilmek için para bulmaya çalışan Doğu, arkadaşı Gökhan ve Zümrüt'ün kardeşi Ozan ile birlikte tehlikeli bir işe girişiyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlara gelen en dikkat çekici film Mountainhead olacak. Succession'ın yaratıcısı olan Jesse Armstrong'un yazıp yönettiği film, HBO Max'te izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Netflix ve Apple TV+'a da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak yeni filmler:
1️⃣ Mountainhead
- Tür: Drama
- Yönetmen: Jesse Armstrong
- Oyuncular: Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith
- Yayın Tarihi: 31 Mayıs
- Platform: HBO Max
Lüks bir dağ evinde geçen Mountainhead, dört zengin arkadaşın küresel bir ekonomik kriz patlak verdiği sırada bir araya gelmesini konu alıyor.
2️⃣ Bono: Stories of Surrender
- Tür: Belgesel
- Yönetmen: Andrew Dominik
- Yayın Tarihi: 30 Mayıs
- Platform: Apple TV+
Bono: Stories of Surrender, adından da anlaşılacağı üzere U2 grubunun ünlü vokalisti Bono'ya odaklanıyor. Film, daha önce Nick Cave'e odaklanan etkileyici iki müzik belgeseli çeken Andrew Dominik'in imzasını taşıyor.
3️⃣ A Widow's Game
- Tür: Gizem
- Yönetmen: Carlos Sedes
- Oyuncular: Ivana Baquero, Tristán Ulloa, Carmen Machi
- Yayın Tarihi: 30 Mayıs
- Platform:Netflix
Ağustos 2017. Valencia'daki bir otoparkta yedi yerinden bıçaklanmış bir erkek cesedi bulunur. Her şey bir tutku cinayetine işaret etmektedir. Deneyimli bir dedektifin başını çektiği cinayet masası, zamanla yarıştıkları bir soruşturma başlatır. Çok geçmeden, kimsenin beklemediği bir şüpheliye ulaşırlar: Kurbanla kısa süre önce evlenen, tatlı ve sakin genç dul Maje.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Günahkârlar (Sinners)
- Tür: Drama, Gerilim, Fantastik
- Yönetmen: Ryan Coogler,
- Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo
Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!