Sinemada bu hafta: Fenike Planı, Karate Kid: Efsane Dövüşçüler, Son Ritüel (30 Mayıs 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta gösterime giren filmlerin başında ünlü yönetmen Wes Anderosn'ın yeni filmi Fenike Planı (The Phoenician Scheme) geliyor. Yeni Karate Kid filmi Karate Kid: Efsane Dövüşçüler de bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra ilk Testere filminde. Tabii bunların yanı sıra komedi ve korku türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Fenike Planı (The Phoenician Scheme)

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Wes Anderson, yeni filmi The Phoenician Scheme'de yine yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosuyla karşımızda.

Tür : Suç, Aksiyon, Komedi

: Suç, Aksiyon, Komedi Yönetmen : Wes Anderson

: Wes Anderson Oyuncular: Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright

Bir aile işletmesinde geçen The Phoenician Scheme, Avrupa boyunca uzanan bir casusluk hikâyesini konu alıyor.

2️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

Tam Boyutta Gör Karate Kid: Legends, orijinal Karate Kid serisiyle, 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonu aynı çatı altında buluştur

Tür : Dövüş, Macera

: Dövüş, Macera Yönetmen : Jonathan Entwistle

: Jonathan Entwistle Oyuncular: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson

Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.

3️⃣ Son Ritüel (The Ritual)

Tam Boyutta Gör Korku türündeki Son Ritüel, başrollerindeki Al Pacino ve Dan Stevens ile dikkat çekiyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : David Midell

: David Midell Oyuncular: Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene

İki rahip, uzak tutulması gereken bir laneti durdurmak için görevlendirilir. Ancak girdikleri bu ritüel, sadece bir kurtarma çabası değil, akıl sağlığını ve inançlarını paramparça eden bir kâbusa dönüşür. Her dua cevapsız kalırken, karanlık daha da yaklaşır. Onları bekleyen şey ne mantıkla, ne inançla açıklanabilir.

4️⃣ Su Yüzü

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında Cemre Ebuzziya'nın başrolünü üstlendiği Su Yüzü geliyor.

Tür : Dram

: Dram Yönetmen : Zeynep Köprülü

: Zeynep Köprülü Oyuncular: Cemre Ebuzziya, Nazan Kesal, Yasemin Szawlowski

Deniz yetersizlik hissiyle baş ettiği bir dönemde, annesinin düğününe katılmak için doğduğu kasabayı ziyaret etmek zorunda kalır. Deniz’in geride bıraktığını düşündüğü öfkesi, korkuları ve suçluluk duygusu bu ziyaretle birlikte su yüzüne çıkar.

5️⃣ Testere (Saw)

Tam Boyutta Gör Artık kült mertebesine ulaşmış olan ilk Testere filmi, 20. yılına özel olarak beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : James Wan

: James Wan Oyuncular: Leigh Whannell, Cary Elwes, Tobin Bell

Adam, kendini harap bir yer altı odasında paslı bir boruya zincirlenmiş halde bulur. Odanın karşı köşesinde ise aynı şekilde zincirlenmiş, şaşkın bir diğer tutsak vardır: Dr. Lawrence Gordon. İkisi arasında, elinde tabanca tutan ve kan gölü içinde yatan bir ceset bulunmaktadır. İkisi de neden orada olduklarını bilmemektedir. Ancak bir mikro kasete bırakılmış talimatlar, Dr. Gordon'a sekiz saat içinde Adam’ı öldürmesini emreder. Aksi takdirde, her ikisi de hayatını kaybedecek; ayrıca Dr. Gordon’un eşi Alison ve kızı da öldürülecektir.

6️⃣ Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Tam Boyutta Gör Sihirli Annem dizisi yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adını taşıyan film, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor.

Tür : Aile, Fantastik

: Aile, Fantastik Yönetmen : Mustafa Katan

: Mustafa Katan Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan

Günlerden bir gün, periler aleminde ve Dünya’da her şey yolunda giderken Dudu’nun kardeşi Gogo’nun Sihirsizler Evinden çıkmasıyla ortalık karışır. Elinden sihir güçleri alınan Gogo’nun tek bir amacı vardır, bütün periler alemini sihirsiz bırakmak. Dünya’da işler yolunda giderken, Periler Alemi’ne beklenmedik bu ziyaret her iki tarafı da allak bullak ederken, perilerin ve fanilerin birlik olmasıyla çözülebilecek midir?

7️⃣ Maske

Tam Boyutta Gör Sayıları hızla artan yerli korku-gerilim filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor. Şaşırtıcı şekilde bu kez işin içinde cinler yok.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Koray Fındıkoğlu

: Koray Fındıkoğlu Oyuncular: Nuri Can Yeniyol, Kudret Öz, Alev Şengül

Testere ve Friday the 13th gibi serilere öykünen Maske, hedef belirlediği suçlulara sosyal medyadan ulaşarak tuzaklarına çeken bir katilin hikâyesini anlatıyor.

8️⃣ Three

Tam Boyutta Gör Tabii ki bu haftayı da cinli bir korku filmi olmadan geçmiyoruz. Bu haftanın cinli filmi Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Yönetmen : Nayla Al Khaja

: Nayla Al Khaja Oyuncular: Faten Ahmed, Noura Alabed, Saud Alzarooni

Genç bir anne, oğlunun davranışlarında bir takım tuhaflıklar fark eder. Çocuğun davranışlarındaki tuhaflık gün geçtikçe artar. Eğitimli bir anne olmasına rağmen ablasının telkinleriyle, oğlunun cinlerden kurtulabilmesi için büyücüler ve muskacıları dolaşmaya başlar. Psikiyatri kliniği ve büyücüler arasında sıkışan anne oğlunu kurtarmak için, beklenmedik bir adamdan yardım ister.

9️⃣ D.O.Z.

Tam Boyutta Gör Macera ve komedi türlerini harmanlayan D.O.Z., boyundan büyük bir işe kalkışan bir gencin başına gelenleri konu alıyor.

Tür : Macera, Komedi

: Macera, Komedi Yönetmen : Taner Bahadır

: Taner Bahadır Oyuncular: Boğaç Aksoy, Mehmet Kahraman, Yağmur Ün

Çocukluğundan beri aşık olduğu Zümrüt ile evlenebilmek için para bulmaya çalışan Doğu, arkadaşı Gökhan ve Zümrüt'ün kardeşi Ozan ile birlikte tehlikeli bir işe girişiyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelen en dikkat çekici film Mountainhead olacak. Succession'ın yaratıcısı olan Jesse Armstrong'un yazıp yönettiği film, HBO Max'te izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Netflix ve Apple TV+'a da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak yeni filmler:

1️⃣ Mountainhead

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Jesse Armstrong

: Jesse Armstrong Oyuncular : Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith

: Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith Yayın Tarihi : 31 Mayıs

: 31 Mayıs Platform: HBO Max

Lüks bir dağ evinde geçen Mountainhead, dört zengin arkadaşın küresel bir ekonomik kriz patlak verdiği sırada bir araya gelmesini konu alıyor.

2️⃣ Bono: Stories of Surrender

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan müzik belgeseli Bono: Stories of Surrender, bu hafta Apple TV+'a geliyor.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Andrew Dominik

: Andrew Dominik Yayın Tarihi : 30 Mayıs

: 30 Mayıs Platform: Apple TV+

Bono: Stories of Surrender, adından da anlaşılacağı üzere U2 grubunun ünlü vokalisti Bono'ya odaklanıyor. Film, daha önce Nick Cave'e odaklanan etkileyici iki müzik belgeseli çeken Andrew Dominik'in imzasını taşıyor.

3️⃣ A Widow's Game

Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise İspanya yapımı A Widow's Game geliyor.

Tür : Gizem

: Gizem Yönetmen : Carlos Sedes

: Carlos Sedes Oyuncular : Ivana Baquero, Tristán Ulloa, Carmen Machi

: Ivana Baquero, Tristán Ulloa, Carmen Machi Yayın Tarihi : 30 Mayıs

: 30 Mayıs Platform:Netflix

Ağustos 2017. Valencia'daki bir otoparkta yedi yerinden bıçaklanmış bir erkek cesedi bulunur. Her şey bir tutku cinayetine işaret etmektedir. Deneyimli bir dedektifin başını çektiği cinayet masası, zamanla yarıştıkları bir soruşturma başlatır. Çok geçmeden, kimsenin beklemediği bir şüpheliye ulaşırlar: Kurbanla kısa süre önce evlenen, tatlı ve sakin genç dul Maje.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Günahkârlar (Sinners)

Tam Boyutta Gör Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor.

Tür : Drama, Gerilim, Fantastik

: Drama, Gerilim, Fantastik Y önetmen : Ryan Coogler,

: Ryan Coogler, Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo

Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

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