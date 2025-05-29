Yeni Karate Kid filmine dair ilk yorumlar serinin hayranlarını üzebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yazın en merakla beklenen filmlerinden olan Karate Kid: Legends (Karate Kid: Efsane Dövüşçüler), yarın sinemaseverlerle buluşacak. Film henüz vizyona girmemiş olsa da basın gösterimi birkaç gün önce gerçekleşti. Bu gösterime katılan eleştirmenlerin yorumlarını paylaşması, filme dair ilk izlenimleri öğrenmemizi sağladı.

Şu ana kadar çıkan tüm Karake Kid yapımlarını birbirine bağlayan Karate Kid: Legends, hem orijinal serinin hem de 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonun devam filmi olarak görev görüyor. Orijinal serinin ve yıllar sonra gelen Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor.

Karate Kid: Legends, Eleştirmenlerden Geçer Not Alamadı

Tüm Karate Kid filmlerini birbirine bağlamasıyla epey iddialı bir yapım olan Karate Kid: Legends'tan beklentileri epey yüksekti. Ancak gelen ilk yorumlar, filmin serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratabileceğini gösteriyor. Zira eleştirmen puanları beklenenin epey altında. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %59, MetaCritic puanı ise 53.

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Legends'a dair eleştirilerin odağında, daha önceki Karate Kid filmlerinde defalarca gördüğümüz formülü alıp neredeyse hiç değiştirmeden tekrarlaması yatıyor. Hatta hikâyenin bile eski filmlerin neredeyse bir tekrarı gibi olduğu söyleniyor. Öte yandan filmin dövüş sahneleri de pek beğenilmemiş gibi görünüyor. Hatta kaotik kurgusu yüzünden dövüş sahnelerinin Cobrai Kai'nin bile altında kaldığını söyleyenler var.

Elbette eleştirmen yorumlarıyla izleyici algısı her zaman aynı olmuyor. Karate Kid: Legends serinin hayranları tarafından daha ılımlı karşılanabilir. Ancak ilk yorumlar itibarıyla ortaya çıkan tablonun pek umut vermediğini söyleyebiliriz.

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Yeni Karate Kid filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı

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