Death Stranding animesi için hazırlıklara başlandı

Doğrudan Kojima tarafından duyurulan bu Death Stranding animesi hakkında herhangi bir detay verilmedi. Ancak Kojima hazırlıklara başladıklarını söylüyor. Bu yüzden yakında ilk detayları duymaya başlayabiliriz.
Death Stranding, Hem Sinemaya Hem Animeye Uyarlanıyor
Diğer yandan live-action Death Stranding filmi için de hazırlıklar sürüyor. Son yıllarda dikkat çekici işlere imza atan A24 stüdyosu tarafından hazırlanan bu filmi, Pig ve A Quiet Place: Day One'ın yönetmeni olan Michael Sarnoski yönetecek.
Death Stranding, gerek geçtiği dünya itibarıyla, gerekse hikâyesiyle sinemaya uyarlanmaya epey elverişli bir oyun. Anime tarafına ise daha bile uygun olabilir. Bu yüzden bu anime de merak uyandırıyor.
Death Stranding, gizemli bir felaketin ardından medeniyetin çöktüğü, doğaüstü olayların sıradanlaştığı bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalanların küçük ve izole yerleşimlerde hayatta kalmaya çalıştığı bu dünyada oyuncular Sam Bridges adında bir kuryeyi kontrol ediyor. Death Stranding filminin yaşayanlarla ölüler arasındaki perdenin aralandığı bu gizemli felaketin perde arkasını işleyeceği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!