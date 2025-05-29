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    Death Stranding animesi için hazırlıklara başlandı

    Hazırlık aşamasındaki Death Stranding uyarlamalarına bir yenisi daha eklendi. Hideo Kojima, kısa süre önce duyurulan film uyarlamasının yanı sıra bir de anime hazırlıkladıklarını açıkladı.

    Death Stranding Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en ünlü yaratıcılarından biri olmasının yanı sıra sinema dünyasıyla da sürekli dirsek temasında olan Hideo Kojima, önümüzdeki dönemde işin bu tarafında daha da aktif olacak gibi görünüyor. Hazırlık aşamasındaki Kojima uyarlamalarına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Vogue Japonya'ya konuşan Kojima, kısa süre önce duyurulan Death Stranding filmi dışında bir de anime hazırladıklarını duyurdu.

    Doğrudan Kojima tarafından duyurulan bu Death Stranding animesi hakkında herhangi bir detay verilmedi. Ancak Kojima hazırlıklara başladıklarını söylüyor. Bu yüzden yakında ilk detayları duymaya başlayabiliriz.

    Death Stranding, Hem Sinemaya Hem Animeye Uyarlanıyor

    Diğer yandan live-action Death Stranding filmi için de hazırlıklar sürüyor. Son yıllarda dikkat çekici işlere imza atan A24 stüdyosu tarafından hazırlanan bu filmi, Pig ve A Quiet Place: Day One'ın yönetmeni olan Michael Sarnoski yönetecek.

    Death Stranding, gerek geçtiği dünya itibarıyla, gerekse hikâyesiyle sinemaya uyarlanmaya epey elverişli bir oyun. Anime tarafına ise daha bile uygun olabilir. Bu yüzden bu anime de merak uyandırıyor.

    Death Stranding, gizemli bir felaketin ardından medeniyetin çöktüğü, doğaüstü olayların sıradanlaştığı bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalanların küçük ve izole yerleşimlerde hayatta kalmaya çalıştığı bu dünyada oyuncular Sam Bridges adında bir kuryeyi kontrol ediyor. Death Stranding filminin yaşayanlarla ölüler arasındaki perdenin aralandığı bu gizemli felaketin perde arkasını işleyeceği söyleniyor.

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    turkelvis 1 saat önce

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