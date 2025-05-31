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    True Detective'in ilk sezonundaki karakterler yeni bir hikâyeyle geri dönebilir

    True Detective'in oldukça özel bir yerde duran ilk sezonu yıllar sonra yeniden gündemde. Çünkü yine aynı karakterlere odaklanan bir devam projesi çekilebileceği konuşuluyor.

    True Detective Tam Boyutta Gör
    True Detective'in 2014 yılında yayınlanan ilk sezonu, tüm zamanların en başarılı dizi sezonları arasında yer alıyor. Antoloji türündeki dizinin sonraki sezonlarını da sevenler olsa da Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın başrollerini paylaştığı o ilk sezon pek çok kişi için özel bir yerde duruyor. Bu yüzden Nic Pizzolatto'nun yaptığı yeni açıklamalar, dizinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

    True Detective'in yaratıcısı olan Nic Pizzolatto, ilk sezonun ana karakterleri olan Rust Cohle ve Marty Harty'ye odaklanan yeni bir hikâyesi olduğunu açıkladı:

    "Cohle ve Hart için bir hikâyem daha var. Kim bilir, belki bir gün hayata geçiririz. Yine karakter odaklı bir hikâye olacak. Ama oturup da yazdığım bir şey değil; sadece aklımda olan bir şey. Daha önce yeniden bir araya gelip bunu çekmek üzerine konuştuk ve bence onlar da (McConaughey ve Harrelson) bu fikre açık. Bir gün gerçeğe dönüşür mü göreceğiz."

    True Detective'in İlk Sezonuna Bir Devam Filmi de Çekilebilir

    Son derece yakın arkadaşlar olan Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, True Detective'ten sonra da birlikte çalışmaya devam ettiler. Bu yüzden olası bir devam sezonunda onları yeniden bir araya getirmek hiç de zor olmayacaktır. İlk sezon izleyici nezdinde özel bir yere sahip olduğu için HBO da bu fikre sıcak bakabilir. Bu ihtimalin önündeki en önemli engel ise Nic Pizzolatto'nun artık dizinin başında olmaması. HBO ile Pizzolatto 3. sezondan sonra yollarını ayırmış, True Detective de Issa Lopez'e emanet edilmişti. Night County alt başlığıyla çekilen 4. sezonun yaratıcısı olan Issa Lopez, şimdi 5. sezonu da hazırlıyor. Artık projenin başında onun olması, ilk sezona bir devam hikâyesi çekilmesini güçleştirebilir.

    Diğer yandan Pizzolatto'nun açıklamasında spesifik olarak bir dizi sezonundan söz etmiyor olması da dikkat çekiyor. Pizzolatto, Cohle ve Harty'nin hikâyesini yeni bir sezon yerine bir filmle de devam ettirebilir. Hem böylece Issa Lopez'in planlarını da aksatmayacak bir çözüm geliştirilmiş olur. Her hâlükârda, bu karakterleri bir gün yeniden ekranda görme ihtimalimiz, artık eskisinden çok daha yüksek.

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    DH Misafiri 1 gün önce

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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