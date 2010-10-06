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Gigabyte 930MHz'de çalışan özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 930MHz'de çalışan özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini satışa sundu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, yüksek saat hızıyla dikkat çeken GeForce GTS 450 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. GV-N450OC2-1GI kod adını taşıyan ve GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, Bakır yüzeye, iki adet Bakır ısı borusuna ve iki adet fana sahip WindForce 2X soğutucusuyla serin ve sessiz bir kullanım deneyimi vaad ediyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 700MHz GPU, 1860MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Kendi sınıfındaki en hızlımodellerden biri olan ekran kartı, SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gigabyte GV-N450OC2-1GI, Newegg'de 150$ seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Gigabyte 930MHz'de çalışan özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini satışa sundu
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Gigabyte 930MHz'de çalışan özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini satışa sundu
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erdekuru 9 yıl
gts 450 fiyat ortalamaları genelde 250 lira olduğundan (örn;MSI N450 GTS) fiyat bakımından amd 5750 ye rakiptir. 5770 e diil. Bu yüzden 5750 yi rahatlıkla geçmektedir. Bu alanda kazananda NVİDİA dır.
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MMX 166 9 yıl
gts 450 ıle hd 5750 nın hangısı ıyı pekı?
ayrıca hangısı daha az elektrık harcar?
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vidoko 9 yıl
5770 tüm özellikler ele alındığında gts450 den iyidir bana göre
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knnkpln 9 yıl

vidoko

5770 tüm özellikler ele alındığında gts450 den iyidir bana göre



Bi testte sen yapta görelim
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OverClocK1ng 9 yıl
930 doğru zaten 700 olamaz. Shader hızına bakarsan 1860 olduğunu görürsün. 700 olsaydı Shader da 1400 olurdu. 2 katı oluyor ya. 1860 ın yarısı yani 930 GPU hızı.
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knnkpln 9 yıl
Ağzı olan konuşuyor yada eli olan yazıyormu diyelim:DAraştırın bakın 5750 mi iyi gts450 mi?yada şöyle söyliyim 5770 mi iyi gts450 mi?
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kovadogs 9 yıl

knnkpln

Ağzı olan konuşuyor yada eli olan yazıyormu diyelim:DAraştırın bakın 5750 mi iyi gts450 mi?yada şöyle söyliyim 5770 mi iyi gts450 mi?


5770 => GTS450 > 5750
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ContEmpor4ry 9 yıl
Benim GTS 250 den çok fazla bir performans arttrımamışlar yok ha az wat yiyodur DDR 5 tir
napim :D
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::Ashes:: 9 yıl
5750yi yine geçemicek bu nvidianın bütün kartları yüksek maliyet düşük performans olarak çıktı nvidianın işi zor..
bellekleri daha kalitesiz..
nvidia atıyı 1 sene geriden takip ediyor..4xx serisindeki bellekleri kullanıyor..
5750 seviyesinde ve daha fazla güç çekiyor hemde oclileri dahada fazla çeker..
5770 ise gtx460 192bite yakın hatta aynı gibiler..
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Dovahkiin 9 yıl

dronegd

5750yi yine geçemicek bu nvidianın bütün kartları yüksek maliyet düşük performans olarak çıktı nvidianın işi zor..

bellekleri daha kalitesiz..

nvidia atıyı 1 sene geriden takip ediyor..4xx serisindeki bellekleri kullanıyor..

5750 seviyesinde ve daha fazla güç çekiyor hemde oclileri dahada fazla çeker..

5770 ise gtx460 192bite yakın hatta aynı gibiler..


adam aynştayn beyler
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Batuist 9 yıl
bunun abisini kullanıyorum oldukça serin vede sessiz çalışıyor.. çok gözüme girdi gigabyte bu ekran kartıyla.. çok kaliteli bir iş çıkarmış.. soğtucu oldukça sessiz.. hatta çalışıp çalışmadığından emin olamıyorsunuz...
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hapocod 9 yıl

Batuist

bunun abisini kullanıyorum oldukça serin vede sessiz çalışıyor.. çok gözüme girdi gigabyte bu ekran kartıyla.. çok kaliteli bir iş çıkarmış.. soğtucu oldukça sessiz.. hatta çalışıp çalışmadığından emin olamıyorsunuz...

gtx460 dan bahsediyorsanız evet çok başarılı bir seri (soğutma-fiyat)
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Saw_ 9 yıl
Bu bile 5770 in gerisinde kalır
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Zero Limit 9 yıl
başlık 930 diyor haber 700 diyor, hangisi doğru?
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