Gigabyte 930MHz'de çalışan özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini satışa sundu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, yüksek saat hızıyla dikkat çeken GeForce GTS 450 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. GV-N450OC2-1GI kod adını taşıyan ve GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, Bakır yüzeye, iki adet Bakır ısı borusuna ve iki adet fana sahip WindForce 2X soğutucusuyla serin ve sessiz bir kullanım deneyimi vaad ediyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 700MHz GPU, 1860MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Kendi sınıfındaki en hızlımodellerden biri olan ekran kartı, SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gigabyte GV-N450OC2-1GI, Newegg'de 150$ seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.