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Gigabyte, Atom 330 işlemcili Mini-ITX anakartını kullanıma sunuyor

10 yıl
7,4b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Atom 330 işlemcili Mini-ITX anakartını kullanıma sunuyor
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AGP sistemler için hazırladığı Radeon HD 4650 tabanlı ekran kartını kullanıma sunmaya hazırlanan Gigabyte ürün gamını nettop sistemlere yönelik yeni bir Mini-ITX anakart ile genişletiyor. Firmanın GA-GC330UD kod adını taşıyan kompakt tasarımlı yeni anakartı, Intel'in 945GC yonga setini kullanıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom işlemcisinin kullanıldığı Mini-ITX anakart üzerinde sadece bir adet DIMM slotu bulunuyor ve 2GB'a kadar DDR2 533MHz / 667MHz bellek desteği sunulduğu belirtiliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in GMA 950 IGP'sini üzerinde barındıran anakart katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. Bakır yoğunluğu arttırılan özel tasarım baskılı devre üzerine inşa edilen anakartta diğer donanımlar için PCI slotu da bulunuyor. Çift SATA konnektörü ve bir IDE portuyla donatılan anakart ayrıca 6 kanal ses desteği ve 10/100 ethernet gibi detaylara da sahip. Kuzey köprüsü için pasif soğutma kullanılan anakartın segmentinde iddialı olması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Sabah işe giderken maillerine bak, ses sistemine bağlıyken de müzik dinle, AMP Power OFf programıyla da 1 saat sonra kapansın. Ertesi sabah geri aç. Başka işe yaramaz...
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WinteR 10 yıl
Bi tane al, internet,müzik, makul çözünürlüklü filmlerini izle, bir yılda elektrik parasından çıkartır bedelini.
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gokayozyer 10 yıl
ben download için bi mac mini aldım. 1.2 gh de çalışan ıbm işlemci.. gözlerimle görmesen inanmazdım. watt ölçen cihazı sadece mac'a bağladım, yük altında 30 watt download esnasında 5 ile 15 watt arası gidip gelme şeklinde güç harcıyor. şaka gibi...bu anakart o değerlere asla ulaşamaz sanırım..
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K.Kahriman 10 yıl
945GC çipseti tarih öncesinden kalma bir çipset daha call of duty 2 oynatamıyor başka diyecek birşey yok
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yonex78 10 yıl
download makinası yapmak için böyle bişi toplamayı düsünüyorum eski bir uydu cihazı kutusuna sıgar herhalde
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01Mrt 10 yıl
Orjinalden alıntı: razorc

valla alıcak olsam Zotac IONITX-A varken gidip te intel'in gma sından alamam...

Yurtdışı fiyatı 190 dolar civarında olacağı söyleniyor... C olanın (Wifi kart yok üzerinde) fiyatı 170 dolar...
newegg.com/...


Orjinalden alıntı: yonex78

download makinası yapmak için böyle bişi toplamayı düsünüyorum eski bir uydu cihazı kutusuna sıgar herhalde


Tabi ki olur neden olmasın... Benim projeme bi göz at istersen...

Aslında pahalı olmasa kendinden PSU lu Zotac ION larla daha küçük bi kasa yapılabilir...
forum.donanimhaber.com/...
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tanak 10 yıl
ekran kartı iyiymiş.
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razorc 10 yıl
valla alıcak olsam Zotac IONITX-A varken gidip te intel'in gma sından alamam...
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a1a1a1fs 10 yıl
iyi fena değil, 330 işleciler 20+4 pin oluyodu, bu model psu konusunda sorun çıkartmaz
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NecroCyber-777 10 yıl
ya şu zımbırtılara aslında isteseler pcı-ex slotuda sıkıştırırlar vede cok güzel olur aslında
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01Mrt 10 yıl
sadece ofislik, başka hiçbir amaç ve gaye yok... ancak giga'nın bu alanda daha çok ürününü görmek isteriz... TR'de tabi ki... :)
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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