Gigabyte, Atom 330 işlemcili Mini-ITX anakartını kullanıma sunuyor

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AGP sistemler için hazırladığı Radeon HD 4650 tabanlı ekran kartını kullanıma sunmaya hazırlanan Gigabyte ürün gamını nettop sistemlere yönelik yeni bir Mini-ITX anakart ile genişletiyor. Firmanın GA-GC330UD kod adını taşıyan kompakt tasarımlı yeni anakartı, Intel'in 945GC yonga setini kullanıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom işlemcisinin kullanıldığı Mini-ITX anakart üzerinde sadece bir adet DIMM slotu bulunuyor ve 2GB'a kadar DDR2 533MHz / 667MHz bellek desteği sunulduğu belirtiliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in GMA 950 IGP'sini üzerinde barındıran anakart katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. Bakır yoğunluğu arttırılan özel tasarım baskılı devre üzerine inşa edilen anakartta diğer donanımlar için PCI slotu da bulunuyor. Çift SATA konnektörü ve bir IDE portuyla donatılan anakart ayrıca 6 kanal ses desteği ve 10/100 ethernet gibi detaylara da sahip. Kuzey köprüsü için pasif soğutma kullanılan anakartın segmentinde iddialı olması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.