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Gigabyte GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu
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Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini ürün gamına ekleyen isimlerden biri de Gigabyte oldu. Firma hem çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini hem de GeForce GTX 280'in yerini alacak GTX 285 modellerini tanıttı. Gigabyte'ın yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncular için hazırladığı her iki yeni ekran kartı da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor.

Gigabyte'ın GV-N295-18I-B kodlu GeForce GTX 295 modelinde GT200b GPU'sunun çifti yer alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olan yeni modelde 480x paralel işlem birimiyle geliylor. AMD-ATi'ninn Radeon HD 4870 X2 modeline rakip olarak hazırlanan ve endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 295 temelli yeni ekran kartı Quad SLI desteği de sunuyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni modelin grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor. Çift DVI ve HDMI konnektörleryle gelen ekran kartıyla birlikte Gigabyte, GeForce GTX 285 modelini de duyurdu. Haziran ayından bu yana pazarda satılmakta olan GeForce GTX 280'in yerini almak üzere hazırlanan yeni ekran kartı yine çift slot tasarımla geliyor.

Grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2480MHz'de görev yapan ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip. GeForce GTX 280 modeline kıyasla güç tüketimi 236 Watt'dan 183 Watt'a çekilen yeni model, destek veren anakartlarda ikinci ve/veya üçüncü ekran kartlarıyla SLI ve Triple SLI sistemlerin kurulabilmesine de olanak tanıyor.

Gigabyte'ın her iki yeni ekran kartı da DirectX 10 desteği sunuyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modeller PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlulukar. Gigabyte'ın, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunan yeni modellerinden GeForce GTX 295 336 Avro, GeForce GTX 285 ise 308 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerinde yer edinmeye başladı.

Gigabyte GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu
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yc#1 10 yıl
@ozzzy222
GTX 295'te bulunan NF200 yongası sayesinde kartlar birbirleriyle 16X hızında haberleşiyor ve anakartla 16X hızında bağlantı kuruluyor. Quad Crossfire yapılacaksa 2 tane 16X bağlantısı şart o kadar.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: yc#1

@ozzzy222

GTX 295'te bulunan NF200 yongası sayesinde kartlar birbirleriyle 16X hızında haberleşiyor ve anakartla 16X hızında bağlantı kuruluyor. Quad Crossfire yapılacaksa 2 tane 16X bağlantısı şart o kadar.

Bende onu söyleyecektim ozzzy222'nin dediği sadece eski anakartlarda ve sli kurulumlarda olabilir bu kartda değil çünkü hem yonga sayesinde hemde tek slot olması sebebiyle zaten 16x çalışıyor
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StreamRolleR 10 yıl
aradaki 28 euro için gtx285 alana gülerim :D perfo canavarı 28 euro uzaktayken :D aralarında bariz fiyat farklı olmalı
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HoLY.oNE 10 yıl
arada cok az fark var kesinlikle gtx295 tercih edilir
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Godolphin 10 yıl
Fiyatlar yurtdışı süper aslında biraz daha düşerse çok iyi olur tabi :D
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[sharpshooter] 10 yıl
bencede 28 euro çok az bi fark belki ilerleyen zamanda fiyat indirimine gidip gtx285 biraz ucuzlatabilirler arada belli bi fark olması için
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scutaro 10 yıl
gtx295 inanılmaz ucuz ve gtx285 ile aralarında yanlızca 28 avro fark var bu nasıl bir fiyat politikası
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ozzzy222 10 yıl
EN SON YAPILAN 9800gx2 nin masa üstü sıcaklığı 70 derece idi bununki tam olarak kaç acaba ama 9800gx2nin fanı çok hızlıda dönse sessiz ve rahatsız etmiyordu yüktede 80i görmüyordu acaba bunada 9800gx2 için özel su soğutma bloğu yapıcaklarmı bu kart çok satarsa
2. el formlarında bol bol görücez demektir
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
gigabyte bazen nekadr ısrarcı oluyo hatalarında yha COSMOGIRL mı alıyoruz ekran kartımı alıyoruz be!
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eric13 10 yıl
yalnız fiyatlandırma saçma olmuş 30 euro daha fazla ver iki katına sahip ol gibi bir şey
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