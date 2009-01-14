Gigabyte GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu

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Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini ürün gamına ekleyen isimlerden biri de Gigabyte oldu. Firma hem çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini hem de GeForce GTX 280'in yerini alacak GTX 285 modellerini tanıttı. Gigabyte'ın yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncular için hazırladığı her iki yeni ekran kartı da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor.

Gigabyte'ın GV-N295-18I-B kodlu GeForce GTX 295 modelinde GT200b GPU'sunun çifti yer alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olan yeni modelde 480x paralel işlem birimiyle geliylor. AMD-ATi'ninn Radeon HD 4870 X2 modeline rakip olarak hazırlanan ve endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 295 temelli yeni ekran kartı Quad SLI desteği de sunuyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni modelin grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor. Çift DVI ve HDMI konnektörleryle gelen ekran kartıyla birlikte Gigabyte, GeForce GTX 285 modelini de duyurdu. Haziran ayından bu yana pazarda satılmakta olan GeForce GTX 280'in yerini almak üzere hazırlanan yeni ekran kartı yine çift slot tasarımla geliyor.

Grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2480MHz'de görev yapan ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip. GeForce GTX 280 modeline kıyasla güç tüketimi 236 Watt'dan 183 Watt'a çekilen yeni model, destek veren anakartlarda ikinci ve/veya üçüncü ekran kartlarıyla SLI ve Triple SLI sistemlerin kurulabilmesine de olanak tanıyor.

Gigabyte'ın her iki yeni ekran kartı da DirectX 10 desteği sunuyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modeller PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlulukar. Gigabyte'ın, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunan yeni modellerinden GeForce GTX 295 336 Avro, GeForce GTX 285 ise 308 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerinde yer edinmeye başladı.

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