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Gigabyte, GeForce GTX 580 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, GeForce GTX 580 modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GeForce GTX 580 modelini duyurdu. GV-N580D5-15I-B kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, GeForce GTX 480'e kıyasla önemli farklılıklarla geliyor. Vapor Chamber teknolojili yeni soğutucu ile GTX 480'den sessiz çalışan kart, 512x CUDA çekirdeği - paralel işlemci- ile birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlemcileri 1544MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan Gigabyte GeForce GTX 580, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasiesine sahip. İki, üç ve dört yollu SLI desteği sunan yeni model, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 8pin ve 6pin olmak üzere iki adet ek güç girişi üzerinden alan kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörlerini kullanıyor.

Gigabyte'ın GeForce GTX 580 modeli için yurt dışında telaffuz edilen son kullanıcı fiyatı ise 559 dolar civarında.

Gigabyte, GeForce GTX 580 modelini duyurdu
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ozkan_tpc 9 yıl
Amd ve Nvidia bir süreliğine rolleri değiştiler gibi. Son durum 6950-70-90 sonrası ortaya çıkar. Eğer Nvidia yine geç kalsaydı Amd minimum 1500tl (tr) den piyasaya çıkarırdı 6970'i tesselation özürlü bi vaziyette. Böylesi çok iyi oldu.
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fz18 9 yıl
bu süreçte AMD ATI nin sesini çıkarmaması ilginç
kendinden emin bir tutum içerisinde sanki. nasılsa son sözü ben söylerim edasında..
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Batuist 9 yıl

fz18

bu süreçte AMD ATI nin sesini çıkarmaması ilginç
kendinden emin bir tutum içerisinde sanki. nasılsa son sözü ben söylerim edasında..

kimin sesi çıkmıyor anlayamadım???
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Batuist 9 yıl
kartın üzerindeki stickerda çok hoş olmuş.. gerçi gigabyte kalitesi ayrı o tartışılmaz.. görüntü de hoş.. birde fiyatı hoş olsaymış..
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setek01 9 yıl
700 usd kdv dahil giriş olur o zaman. Eğer başarılı bir soğutma ve iyileştirilmiş GPU ile geliyorsa AMP TWINFORZR gibi modellere gerek kalmadan ve aralık ayı başında özel kampanyalarla(KDV indirimi gibi) 850 TL civarı fırsat verecektir.
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DH Misafiri 9 yıl
bu kartı alıp 1 sene civarında kullanabileceğimiz göz önünde bulundurulursa ve hali hazırda hd4800 ü çok zorlayan bir oyun olmadığına göre? çok ilginç değilmi yeni kartlar çıkıyor ama oyunlar o kadar yüksek seviye güç gerektirmiyor?. eskiden yeni çıkan nfs yi bile bir sene önceki kartla oynayamıyorduk. acayip cidden.
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fieldyturbo19 9 yıl
tek gpu olmasına rağmen gezegenin en iyisi derken amd nin çift gpulusundan damı iyi demeyte calışmışlar acep ?
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NeloAngelo 9 yıl

fieldyturbo19

tek gpu olmasına rağmen gezegenin en iyisi derken amd nin çift gpulusundan damı iyi demeyte calışmışlar acep ?

gezegenin en iyisi diyosa çift veya tek gpu farketmez en iyisi bizim kartımız demektir daha amd 6000 serisi üst seviye kart çıkartmadı ya gtx 580 gerçekten çok iyi yada 6990 nasılsa piyasada yok havamızı atalım demek istiyo nvidia
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NeloAngelo 9 yıl
donanımhabere daha gelmedimi kart bi test yapsalarda baksak nvidia ne yapmış gezegenin en iyisimi yoksa sallamışlarmı gene
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murdocklawless 9 yıl
bizde 600-700 dolar artı kdv'den çıkar. 500 artı kdv seviyesine iner en son orda da kalır.
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raın man 9 yıl
türkiye fiyatı 1100-1200tl gibi olursa şaşırmayalım.
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Rey Leon 9 yıl
nvidia bu sefer ayaklarını yere vura vura geldi
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