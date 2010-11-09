Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GeForce GTX 580 modelini duyurdu. GV-N580D5-15I-B kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, GeForce GTX 480'e kıyasla önemli farklılıklarla geliyor. Vapor Chamber teknolojili yeni soğutucu ile GTX 480'den sessiz çalışan kart, 512x CUDA çekirdeği - paralel işlemci- ile birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlemcileri 1544MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan Gigabyte GeForce GTX 580, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasiesine sahip. İki, üç ve dört yollu SLI desteği sunan yeni model, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 8pin ve 6pin olmak üzere iki adet ek güç girişi üzerinden alan kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörlerini kullanıyor.

Gigabyte'ın GeForce GTX 580 modeli için yurt dışında telaffuz edilen son kullanıcı fiyatı ise 559 dolar civarında.