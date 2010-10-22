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Gigabyte özel tasarımlı Radeon HD 6850 WindForce modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı Radeon HD 6850 WindForce modelini duyurdu
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AMD Radeon HD 6800 serisinin bugün lanse edilmesiyle birlikte ekran kartı üreticileri özel tasarımlı modellerini de duyurmaya başladı. Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, Radeon HD 6850 WindForce modelini duyurdu. GV-R685D5-1GD kod adını taşıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çift fana ve çift ısı borusuna sahip WindForce soğutucusu referans tasarıma göre daha serin bir çalışma deneyimi vaad eden ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği ile kart, Eyefinity ile çoklu monitör konfigürasyonlarına olanak tanırken, 3D için HD 3D, gelişmiş video özellikleri içinse Universal Video Decoder 3.0 teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Gigabyte'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 WindForce modeli 180$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Gigabyte özel tasarımlı Radeon HD 6850 WindForce modelini duyurdu
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vidoko 9 yıl
tipi gayet iyi ..genellikle gigabite yolda bırakmaz ..
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=lachesis= 9 yıl
tasarım GTX460 in aynısı ama yinede etkili...
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Batuist 9 yıl
işte bu kart çok sessiz vede serin çalışır... gigabyte anakart furyasından sonra ekran kartlarında da yeni bir bahar yaşayabilir..
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ghost recon advanced 9 yıl
gerçekten güzel bi soğutucuya benziyor kartın soğutucusu sadece 30 ş fark eder fiatta
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DH Misafiri 9 yıl
bu kartın hd 6870i ne zaman çıkacak acaba.sizce gtx460 2gb mı daha güçlüdür yoksa hd6870 mi
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thunderwatcher 9 yıl
Giga yine yapmış yapacağını... Seviyorum ben bu gigayı kim ne derse desin...
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alperen_69 9 yıl
tek fanlı modeller bile zaman zaman çok sesli olabiliyor misal bendeki gigabyte 8800gt zzalaman fanlı model çok sesli çalışıyor ,heralde bu çift fanlar çok düşük devirlerde çalışıyorlar
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sahafiec 9 yıl
soğutucu iyi güzel de fiyatı da hemen 6870 seviyesine fırlamış, bence değmez...
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Rey Leon 9 yıl
Burdaki Açdığım Bilgilendirme Konusunda Fiyatı var newegg de satış fıyatı bu kartın 180$ karışıklıkmı var bir yerde

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