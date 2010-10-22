Gigabyte özel tasarımlı Radeon HD 6850 WindForce modelini duyurdu

AMD Radeon HD 6800 serisinin bugün lanse edilmesiyle birlikte ekran kartı üreticileri özel tasarımlı modellerini de duyurmaya başladı. Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, Radeon HD 6850 WindForce modelini duyurdu. GV-R685D5-1GD kod adını taşıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çift fana ve çift ısı borusuna sahip WindForce soğutucusu referans tasarıma göre daha serin bir çalışma deneyimi vaad eden ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği ile kart, Eyefinity ile çoklu monitör konfigürasyonlarına olanak tanırken, 3D için HD 3D, gelişmiş video özellikleri içinse Universal Video Decoder 3.0 teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Gigabyte'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 WindForce modeli 180$ seviyesinden satışa sunuluyor.