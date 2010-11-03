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Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modelini pazara sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modelini pazara sunuyor
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GeForce GTX 460 ile yüksek satış başarısı elde eden Gigabyte, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. GV-N460OC2-1GI kod adını taşıyan yeni model, hem tasarım özellikleri hem de fabrika çıkışı hız aşırtmalı saat hızlarıyla Nvidia'nın referans modelinden ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, çift fanlı WindForce 2X soğutucusu, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, katı kapasitörleri ve yüksek kaliteli diğer komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Grafik işlem birimi 760MHz, paralel işlem birimleri 1520MHZ ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği, 336x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 3DVision, SLI, PureVideo HD ve CUDA teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni GeForce GTX 460 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modelini pazara sunuyor
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IUnknown 9 yıl
gigabyte dan özelfiyatlı 460larda bekliyoruz!
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Man From Atlantis 9 yıl
haberde belirtilmemiş, başka bir yerde de kartla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadım.. belki GTS 450 modelindeki gibi fanlar sırayla belirli zaman aralıklarıyla çalışıyordur.. sadece 50MHz saat hızını artırıp üstüne etiket basmamışlardır diye tahmin ediyorum..
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heatblast 9 yıl
bu ilk versiyondan daha yüksek hıza çıkacaktır
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strcnr 9 yıl
Palit gtx460 1gb sonic premium incelemesi beklioruzz.
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No Way Out 9 yıl

strcnr

Palit gtx460 1gb sonic premium incelemesi beklioruzz.

Bunun incelemsini napcan bakarsın 800mhz'de çalışan bir GTX 460 256-Bit incelemesini aynı performans, bu kadar sürdedir bu saçma kartın incelemesini beklediysen zamnına yazık olmuş. Zaten 390 TL'e gıgabyte gtx 460 satılıyorken ve hepsi 900mhz oluyorken gidip, Sonic P.'ye 450 TL vermek akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir.
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eulogy 9 yıl
tasarımı çok etkileyici.Umarım uygun bir fiyattan piyasaya sürülür.
* Batuist
parasını hakettiğini nasıl anladın ?
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terapi_triyaki 9 yıl
İyi bir tasarım var inşallah iyi bir iş de gösterir.
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Batuist 9 yıl

eulogy

tasarımı çok etkileyici.Umarım uygun bir fiyattan piyasaya sürülür.

* Batuist

parasını hakettiğini nasıl anladın ?

bunun 715MHz oc lusunu aldım kullanıyorum... merak etme aralarında fiyat farkı olmayacaktır.. artı diğer gigabyteın ve bu kartın diğer artılarını sayıyım mı yoksa sen gerisini anlarmısın??
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Ankebutx 9 yıl
çok sexi :)
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Batuist 9 yıl
gerçekten harika bir kart.. gigabyte bu sefer çok iyi bir iş çıkardı.. ama önceki modelin sadece biraz daha yüksek hızda çalışan versiyonu başka hiçbir fark yok.. parasını hak eden bir ürün..
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