Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modelini pazara sunuyor

GeForce GTX 460 ile yüksek satış başarısı elde eden Gigabyte, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. GV-N460OC2-1GI kod adını taşıyan yeni model, hem tasarım özellikleri hem de fabrika çıkışı hız aşırtmalı saat hızlarıyla Nvidia'nın referans modelinden ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, çift fanlı WindForce 2X soğutucusu, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, katı kapasitörleri ve yüksek kaliteli diğer komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Grafik işlem birimi 760MHz, paralel işlem birimleri 1520MHZ ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği, 336x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 3DVision, SLI, PureVideo HD ve CUDA teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni GeForce GTX 460 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.