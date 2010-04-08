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Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,2b
1
29
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 Super Overclock modelini duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve özelleştirilmiş detaylara sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunu kullanıyor. Ultra VGA tasarımını temel alan ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında daha stabil güç dağıtımı için 5 adet NEC proadlizer film kapasitörlere yer veriliyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın çift fana ve beş adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele göre 13 derece daha serin çalıştığı belirtildi.
Grafik işlem birimi 950MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan Radeon HD 5870 Super Overclock, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek veren ekran kartı, yüksek tanımlı video hızladırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve çift DVI konnektörlerine sahip olan  Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, Avrupa'da 448 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda. 

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namigencan 9 yıl
Arkadaşlar abartmamak lazım bence ama çok güzel olduş helal olsun gigabyte a bu adamlar işi biliyor.
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redline_59 9 yıl
1 ghz gpu ya sahip (+-50 mhz)
ddr5 5000 ramleri var
256 bit
bunlarda yetmıyor ustune voltaj manyagı yapılsın die bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında daha stabil güç dağıtımıiçin 5 adet NEC proadlizer film kapasitörlere yer veriliyor.''
ustune ustluk 13 derece referans tasarımdan serin calısıor
şakami ne


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ALBAY 9 yıl

namigencan

Arkadaşlar abartmamak lazım bence ama çok güzel olduş helal olsun gigabyte a bu adamlar işi biliyor.


Kendin dayanamadan abartmışsın
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yelkowan 9 yıl
Kartın hem yüksek soğutma potansiyelini hem de diğer 5870 lerden ayıran farklı PCB tasarımını
göz önünde bulundurursak 950MHZ düşük kalmış :))
Gerisini kullanıcıya bırakmış Gigabyte bütün
O.C'yi kendi yapıp tüketiciyi bu zevkten mahrum etmek istememiş heralde
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DH Misafiri 9 yıl
Süper olmuş kart..
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DH Misafiri 9 yıl
tek kelimeyle mükemmel bu kart alınır şimdi
bu arada n vidi hala n vidia kartlarında kopyala yapıştır tasarımı yapıyor
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ange dechu 9 yıl
''haber için teşekkürler'' yazıp gecesim geldi de onu nasılsa yapcaklar die salladım.

950 mhz deli olmuş ati hakkaten söyledigi gibi 1 ghzda 5870 cıkarcak az daha kassa valla.fiyat tuzlu mu olmuş biraz ne
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UzmaN345 9 yıl
evet güzel ocli 950 hz 5000hz bellek alınacak kart olmuş
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hellteam 9 yıl
Aynı soğutmanın 5850 modeli ne zaman gelcek acaba Türkiye pazarına
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Timeguard 9 yıl
fx57



Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 Super Overclock modelini duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve özelleştirilmiş detaylara sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunu kullanıyor. Ultra VGA tasarımını temel alan ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında daha stabil güç dağıtımı için 5 adet NEC proadlizer film kapasitörlere yer veriliyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın çift fana ve beş adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele göre 13 derece daha serin çalıştığı belirtildi.


Grafik işlem birimi 950MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan Radeon HD 5870 Super Overclock, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek veren ekran kartı, yüksek tanımlı video hızladırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve çift DVI konnektörlerine sahip olan Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, Avrupa'da 448 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.




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ALBAY 9 yıl
Off süper olmuş görüntüsü kartın
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Kimkim 9 yıl
Eğer kart hızaşırtılmış haliyle standart karttan 13 derece daha serinse çok başarılı. 950/5000 kullanıcıya pek bir şey kalmamış ama.:)
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Timeguard 9 yıl
bana bu 1100 zorlanabılır gıbı geldı tasarım olarak ama bunun 5850 sıde kral olur bıraz daha pahalı ama olsun deger
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Rwenzori 9 yıl
Gerçekten güzel,şu saatten sonra 58.. serisi alacaklar bence kesin bu gibi özel soğutmalı ürünler düşünmeli,alternatifleride bol ayrıca..
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Timeguard 9 yıl
950MHz'de, bellekleri ise 5000MHz


kral kart 1050-1100 zorlanır mı acaba max voltage ıyı psu ıle hehe


(daily)
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