Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock modelini duyurdu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 Super Overclock modelini duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve özelleştirilmiş detaylara sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunu kullanıyor. Ultra VGA tasarımını temel alan ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında daha stabil güç dağıtımı için 5 adet NEC proadlizer film kapasitörlere yer veriliyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın çift fana ve beş adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele göre 13 derece daha serin çalıştığı belirtildi.

Grafik işlem birimi 950MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan Radeon HD 5870 Super Overclock, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek veren ekran kartı, yüksek tanımlı video hızladırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve çift DVI konnektörlerine sahip olan Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, Avrupa'da 448 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.