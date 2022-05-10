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    Gigabyte’den Android işletim sistemli monitör

    Gigabyte S55U oyuncu monitörü içerisinde barındırdığı Android işletim sistemi sayesinde kaynak olmadan kullanıcının bazı özelliklere erişebilmesini sağlıyor.    
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    Gigabyte S55U oyuncu monitörü
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    Apple’ın Studio Display monitöründe iPhone 11 donanımı kullandığının ortaya çıkmasının ardından Gigabyte markası da oyunculara yönelik olarak içerisinde Android işletim sistemi olan bir monitör geliştirdi. 

    Gigabyte S55U oyuncu monitörü neler sunuyor?

    Gigabyte S55U oyuncu monitörü içerisinde bilinmeyen bir Android sürümü barındırıyor. Bunun Android TV türevi bir sistem olduğu tahmin edilirken Chromecast ve Google Play desteği olması muhtemel. Yani akıllı televizyon ve monitör karışımı bir cihaz olduğu anlaşılıyor. Apple Studio Display ve Samsung Monitor M serileri de akıllı özelliklerle harici bir kaynak olmadan verimlilik sunmayı amaçlıyor. 

    54.6 inçlik Quantum Dot VA panel kullanan monitör 132 bölgeye konumlanan LED dizileri ile 1500 nit pik parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. sRGB gamının yüzde 140’ını sunan ekran 120Hz tazeleme hızı ve 2ms minimum tepki süresine sahip. 

    FreeSync Premium ve değişken odak teknolojisi gecikmeleri en aza indirerek daha keskin görüntüler ortaya çıkarıyor. İki adet HDMI 2.1 portu, iki adet HDMI 2.0 portu, USB portları, Bluetooth, WiFi, Toslink bağlantısı ve Ethernet girişi şeklinde bağlantılar mevcut. 

    Yazılım tarafında nişangah dengeleyici, siyah optimizasyonu, özelleştirilebilir kısayollar, zamanlayıcılar ve ekran üzeri nişangâh işareti gibi detaylara yer verilmiş. Gigabyte S55U oyuncu monitörü için henüz bir fiyat mevcut değil. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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