Gigabyte, TurboCache destekli GeForce GT 430 modelini duyurdu

Nvidia'nın yeni modeli GeForce GTX 570 ve AMD'nin 15 Aralık'ta lanse edeceği Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarıyla rekabetin iyiden iyiye kendini hissettirdiği ekran kartı pazarında, üreticilerin düşük maliyetli model duyuruları da devam ediyor. Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GeForce GT 430 tabanlı yeni modelini resmi olarak duyurdu. Mavi renkli baskılı devre kullanan DirectX 11 ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB yerleşik DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.
Grafik işlem birimi 730MHz'de, paralel işlemcileri 1460MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan yeni model, Nvidia'nın TurboCache teknolojisine de destek sunuyor. Bu teknoloji sayesinde daha yüksek grafik belleğine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, belirlediğiniz kadar sistem belleğini de kullanıma alabilen ekran kartı, GPU tabanlı HD video hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan yeni modelin yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Bak canım kardeşim. Çok iyi birisine benziyorsun. Ben de genelde forumda çoluk çocuk bilip bilmeden o tip şeyler yazdığı için öyle kestirip attım. Madem sen anlayışlı birisisin, benim gibi kedileri de seviyorsun o zaman anlatayım.
Şimdi bu ekran kartları 512Mb ama Ram den de biraz alıyorlar ya. Ne kadar aldıkları önemli değil. Ne kadar alırlarsa alsınlar Ramden sadece Mb almıyorlar.
Anakartlarda eskiden CPU, Ram ve ekran kartı Northbridreçipi üzerinden haberleşirdi. Yani bu northbridge'in hızı veya bantgenişliği ne ise onun üzerinden. Fakat hepsi üzerinde o kadar çok veri transferi oluyordu ki bu bant genişliği az gelmeye başladı.
Sonra Fast Write çıktı. Bu sayede ekran kartı ile CPU direk olarak haberleşebiliyorlardı. Böylece ekran kartı, CPU ile Ram haberleşmesinin önünü tıkamamaya başladı. En azından bir nebze. Veya ben o kadarını hatırlıyorum çok oldu çünkü üzerinden geçeli.
Sonra nVidia ucuz ekran kartı çıkartmak için bir hileye başvurdu. 16Mb bir ekran kartı çıkarttı. Fakat ekran kartı sistem raminden aldığı gazla 256Mb oluyordu. Yani öyle birşey işte.
Fakat burada RAM in bir bantgenişliği var ya. Yani hızı. İşte orada MB alırken Ram'i de grafik işleri ile meşgul edip Ram'in bu bantgenişliğini de kullanıyor. Yani sisteme bu şekilde katkı yapacağına hiç yapmasın daha iyi.
Millet bantgenişliğini arttırmaya çalışırken nVidia ise Turbocache ile yine eskiye dönmeye çalışıyor. İnan bana senin ekran kartın 512Mb ama Turbocache ile 1400 olacağına 768Mb Turbocache siz olsun daha iyi çalışır.
Burada yapılmak istenen tek şey sadece para hırsı. Pazarlamak için kartı ne yapacaklarını şaşırıyorlar. İnan bana Turbocache öyle pek iyi bir şey değil.
O kadar matah bir şey olsaydı onboard ekran kartlarının hepsi çok iyi performans verirlerdi...
NOT: Kedilerin var madem görmeye geleyim seni. Kuşadası yakın İzmir'e. 1 otobüs 10 Lira.
[Ekran]
İşlemci: AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor (2713 MHz)
İşletim Sistemi: Windows 7 Home Premium, 32-bit
DirectX sürümü: 10.0
GPU işlemcisi: GeForce 8500 GT
Sürücü sürümü: 186.18
Akış işlemcisi sayısı: 16
Çekirdek saat hızı: 600 MHz
Shader saat hızı: 1570 MHz
Bellek saat hızı: 400 MHz (800 MHz veri hızı)
Bellek arabirimi: 128 bit
Toplam kullanılabilir grafik belleği: 1918 MB
Ayrılmış video belleği: 512 MB
Sistem video belleği: 0 MB
Paylaşımlı sistem belleği: 1406 MB
Video BIOS’u sürümü: 60.86.50.00.00
IRQ: 18
Veri Yolu: PCI Express x16
işte sistemim alında görün kaç mb a kadar yükselmektedir.Sana inat ben ekran karını değiştirirsem Gigabyte 512 GT 430 turbocache alacağım overclocking saçmalamışın windows 7 x86 3.25 ten fazla görmüyor ohoooo ho valla x86 o kadarına destek veriyo bana ne microsoft'un ıvır zıvır konuşmasından.Sen önce gitte Turbocache ile Hypermemory'nin ne olduğunu öğren overclocking millete bulaşma...
Yukarıda yazdığın mesaja bakarak donanımdan fazla anlamadığını düşünerekten sadece şunu diyorum:
Keşke 512Mb olsaydı da sistemdeki Ram den hiçbir şey almayıp hiçbir Mb a kadar yükselmeseydi. Aynen olduğu gibi kalsaydı...
Sana göre sadece birkaç yüz Mb bellekten yer alıyor ama öyle değil...
Zaten Windows7 x86 da 3.25Gb dan daha fazla Ram'in varsa hiçbir halta yaramaz. İsterse 4 olsun 3.25 tir.
Ha orada 4Gb Ram yazar. Belki görmüşsündür. Onu biz istedik Microsoft'tan. Tabi sen şimdi güleceksin "Siz kimsiniz ki istediniz de yaptılar" dersin ama şöyle olmuştu.
Biz Microsoft Türkiye ile çok büyük bir toplantı yapmıştık. Microsoft dedi bir sıkıntınız var mı diye. Biz de dedik "Müşteriye 4Gb Bellekli PC satıyoruz ama kime sattıysak kasa elinde geri gelip "Bunda 4Gb Ram yok, 3.25Gb var yazıyor" diye şikayet, kavga, itiraz, mahkeme sorunları çıkartıyor dedik. Onlar da bize "Ama orada 4Gb yazsa bile 3.25 ten fazlası adreslenemiyor, 64Bit değil ki bu" dediler. Biz de Microsoft'a dedik ki: "Tamam farketmez adreslemesin, orada 4 yazsın ama 3.25 olarak çalışsın yeter ki 4Gb takılı olduğu görünsün böyle istiyoruz" dedik. Zaten işi bilen kullanıcılar 4Gb ın adreslenemediğini biliyorlar. Bilmeyenler de en azından 4Gb takılı olduğunu göreceklerdi. Kaldı ki 3.25Gb Ram zaten az bir miktar olmadığı için 4Gb ile 3.25 arasındaki farkı anlamazlardı bile. Onlar açısından hiç bir farkı olmadı. Sadece gönülleri hoş tutuldu o kadar. Onlar da o zamanlar 700-800 kişinin çalıştığı en büyük bilgisayar firmasının isteği olan bir şeyi takmamazlık etmediler ve istediğimizi yaptılar. En azından Windows7 32 bit te...
Hatta adamın kartı bile çantamda duruyor...
kartlar değişmeliki üreticiler para kazansın yoksa işleri yaş
kanıpta alanlar düşünsün ne diyelim
casper hakıkaten cok sever böle kartları 3000 tl lk sıstemlere koyarlar böle kartları cok muthıs bır bırlesım değil mi ..)