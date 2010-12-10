Gigabyte, TurboCache destekli GeForce GT 430 modelini duyurdu

Nvidia'nın yeni modeli GeForce GTX 570 ve AMD'nin 15 Aralık'ta lanse edeceği Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarıyla rekabetin iyiden iyiye kendini hissettirdiği ekran kartı pazarında, üreticilerin düşük maliyetli model duyuruları da devam ediyor. Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GeForce GT 430 tabanlı yeni modelini resmi olarak duyurdu. Mavi renkli baskılı devre kullanan DirectX 11 ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB yerleşik DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 730MHz'de, paralel işlemcileri 1460MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan yeni model, Nvidia'nın TurboCache teknolojisine de destek sunuyor. Bu teknoloji sayesinde daha yüksek grafik belleğine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, belirlediğiniz kadar sistem belleğini de kullanıma alabilen ekran kartı, GPU tabanlı HD video hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan yeni modelin yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.