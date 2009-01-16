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Gigabyte Ultra Durable III teknolojili 780G anakartını satışa sunuyor

10 yıl
15,7b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Ultra Durable III teknolojili 780G anakartını satışa sunuyor
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Anakart dünyasına yön veren isimlerden Gigabyte, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın AMD işlemciler için hazırladığı Ultra Durable III teknolojili GA-MA78GM-US2H modeli, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenen Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon serisi işlemciler ile kullanılabilecek. Micro-ATX formda olan yeni anakarta AMD'nin 780G+SB700 yonga seti güç veriyor.

AMD'nin satılmakta olan Soket AM2+ ve AM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR2-1200MHz+ bellek desteği sağlanıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle entegre grafik işlemci özelliğine de sahip olan bu anakart ile dileyen kullanıcılar herhangibi bir harici ekran kartı masrafına gerek kalmaksızın anakart üzerindeki grafik işlemciyi kullanabiliyorlar.

Gigabyte 780G-US2H'nin entegre grafik işlemcisi ATi Radeon HD 3200. DirectX 10 desteği sunabilen grafik işlem birimi ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Öte yandan Hybrid Crossfire teknolojisine destek veren anakart, bu sayede uyumlu ekran kartlarıyla entegre grafik işlem birimini paralel çalıştırabiliyor ve daha yüksek performans veya düşük güç tüketimi elde edebiliyor.

Gigabyte Ultra Durable III teknolojili 780G anakartını satışa sunuyor
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Tabii dileyen kullanıcılar Gigabyte'ın yeni anakartı sahip olduğu PCIe x16 slotu üzerinden harici bir ekran kartıyla da kullanabilecek. PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve PCIe x1 slotlarıyla donatılan anakart pasif soğutmasıyla çoklu ortam bilgisayarlarına da göz kırpıyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gigabyte'ın yeni anakartı Gigabit Ethernet ve 8 kanal ses desteği de sunuyor.

Güney köprüsü olarak SB700 yongasının kullanıldığı 780G-US2H üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA-II konnektörü bulunuyor. Ayrıca çok sayıda USB 2.0 portu ile donatılan anakart Ultra Durable III teknolojisi sayesinde belirttiğimiz gibi 1200MHz ve üstü DDR2 belleklere destek sunuyor, Bakır oranı arttırılmış özel katmanlı baskılı devre kullanıyor ve uzun ömürlü katı kapasitörlerle geliyor.

AMD'nin ısıl güç tasarımı 140 Watt olan işlemcileriyle de uyumlu olan ayrıca enerji tasarrufu ve güç verimliliği için Easy Energy Saver isimli özel bir teknolojisi ve çift BIOS gibi detaylarla donatılan 780G yonga setli anakartın yurt dışı satış fiyatının 90-100$ seviyesinde olması bekleniyor.

Gigabyte Ultra Durable III teknolojili 780G anakartını satışa sunuyor
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chinos 9 yıl
Beyler bu resim anakartı tam olarak yansıtmıyor.Eğer gigabyte sayfasından bakarsanız gerçek resmi görebilirsiniz.Tamamı katı kapasitör ve RDS(on) MOSFET ler kullanılmış.Tek sorun Türkiye ye gelip gelmeyeceği.Ben bile bi Asus cu olarak bu anakartı beğendim.


DÜZELTME

Anlatılan model Gigabyte GA-MA78GPM-UD2H dir....
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sertacaygun 10 yıl
Gigabyte yerleşim işini hâlâ hiç yapamıyor...
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floods 10 yıl
güzel kart
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XivA 10 yıl
hepsi katı olması gerekmezki. çok çalışan çok ısınanları yapar boşu boşuna fiyatını artırmaz.
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sampiyon bilo 10 yıl
Mofsetlerde eski tiplerden.Ve dikkat ettiyseniz kutunun üzerinde ultra durable III_classic yazıyor.
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ugacomtr 10 yıl
güzel oyun. 50 000 saat japon %100 capasitor dememişler... bi kac tane koyup hepsi var gibi göstermiş. 790gx varken bu neden alınsın ki..?
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kalllavi 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

güzel oyun. 50 000 saat japon %100 capasitor dememişler... bi kac tane koyup hepsi var gibi göstermiş. 790gx varken bu neden alınsın ki..?


basta ofis icin tabiki
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electro_g 10 yıl
ultradurable 3 ün yandan yemişi, bütün hepsi katı kondansatör değil ki, iyi bakın...
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max975 10 yıl

Orjinalden alıntı: electro_g

ultradurable 3 ün yandan yemişi, bütün hepsi katı kondansatör değil ki, iyi bakın...

eee ucuz fiyat olması için yapılmıştır
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grafiker 10 yıl
süper kart olmuş nerdeyse yok yok keşke bu kartı türkiyede de 90 - 100 usd seviyesinde gelse yeni phenom işlemcilerle...
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X2 10 yıl
Birileri de çıkıp bu Ultra Durable III özellikli kartların ne zaman TR'ye geleceğini söyleyebilse tam süper olacak.
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ali277 10 yıl
güzel kart.
kartın üstünde ne güzel herşey var
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