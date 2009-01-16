Gigabyte Ultra Durable III teknolojili 780G anakartını satışa sunuyor

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Anakart dünyasına yön veren isimlerden Gigabyte, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın AMD işlemciler için hazırladığı Ultra Durable III teknolojili GA-MA78GM-US2H modeli, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenen Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon serisi işlemciler ile kullanılabilecek. Micro-ATX formda olan yeni anakarta AMD'nin 780G+SB700 yonga seti güç veriyor.

AMD'nin satılmakta olan Soket AM2+ ve AM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR2-1200MHz+ bellek desteği sağlanıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle entegre grafik işlemci özelliğine de sahip olan bu anakart ile dileyen kullanıcılar herhangibi bir harici ekran kartı masrafına gerek kalmaksızın anakart üzerindeki grafik işlemciyi kullanabiliyorlar.

Gigabyte 780G-US2H'nin entegre grafik işlemcisi ATi Radeon HD 3200. DirectX 10 desteği sunabilen grafik işlem birimi ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Öte yandan Hybrid Crossfire teknolojisine destek veren anakart, bu sayede uyumlu ekran kartlarıyla entegre grafik işlem birimini paralel çalıştırabiliyor ve daha yüksek performans veya düşük güç tüketimi elde edebiliyor.

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Tabii dileyen kullanıcılar Gigabyte'ın yeni anakartı sahip olduğu PCIe x16 slotu üzerinden harici bir ekran kartıyla da kullanabilecek. PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve PCIe x1 slotlarıyla donatılan anakart pasif soğutmasıyla çoklu ortam bilgisayarlarına da göz kırpıyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gigabyte'ın yeni anakartı Gigabit Ethernet ve 8 kanal ses desteği de sunuyor.

Güney köprüsü olarak SB700 yongasının kullanıldığı 780G-US2H üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA-II konnektörü bulunuyor. Ayrıca çok sayıda USB 2.0 portu ile donatılan anakart Ultra Durable III teknolojisi sayesinde belirttiğimiz gibi 1200MHz ve üstü DDR2 belleklere destek sunuyor, Bakır oranı arttırılmış özel katmanlı baskılı devre kullanıyor ve uzun ömürlü katı kapasitörlerle geliyor.

AMD'nin ısıl güç tasarımı 140 Watt olan işlemcileriyle de uyumlu olan ayrıca enerji tasarrufu ve güç verimliliği için Easy Energy Saver isimli özel bir teknolojisi ve çift BIOS gibi detaylarla donatılan 780G yonga setli anakartın yurt dışı satış fiyatının 90-100$ seviyesinde olması bekleniyor.

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