Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte X58A-UD7: Su soğutmalı, USB 3.0 ve SATA-III destekli anakart

Gigabyte'ın USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil özelliklere sahip olan, su soğutmalı X58A-UD7 anakartı detaylandı.
9 yıl
14,6b
1
74
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk jenerasyon P55 anakartlarda olacağı söylenen ancak anakart üreticilerinin son dakika kararıyla kullanmaktan vazgeçtiği belirtilen USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojiler için çalışmalar hız kazanıyor. Intel, AMD ve Nvidia gibi çipset üreticilerinin şu an için doğal destek vermediği yeni ara birim standartlarının AMD tarafında önümüzdeki yıl, Intel'de ise 2011 ile birlikte çipsetlere entegre edileceği bildiriliyor. Şu an için üçüncü parti yongalarıyla sağlanan USB 3.0 ve SATA-III teknolojileri için ürün gamını güncelleyen ilk üreticilerden birisi Tayvan merkezli dünya anakart devlerinden Gigabyte oldu. Firma yaptığı açıklama ile birlikte hem SATA-III ve USB 3.0 desteği sunan hem P55 hem de X58 çipsetli yeni anakartlarını duyurdu. Gigabyte'ın yüksek performans segmentinde en iyisini isteyen performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı GA-X58A-UD7 yeni anakartı, Donanimhaber.com olarak Türkiye'de ilk defa yakından inceleme fırsatı bulduk.

Gigabyte X58A-UD7: Su soğutmalı, USB 3.0 ve SATA-III destekli anakart
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans segmenti için hali hazırda X58-Extreme modeline sahip olan Gigabyte, X58 çipsetli yeni anakartına ait resmi detayları açıkladı. Firmanın önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığı yeni model, ilk gösteriminde X58-Extreme 2 olarak telaffuz edilmiş olmasına karşın, isimlendirme konusunda kafa karışıklığı olmasını istemeyen Gigabyte, anakartı X58A-UD7 olarak isimlendirmeye karar verdi. USB 3.0 ve SATA-III teknolojilere destek veren su soğutmalı ilk anakart olarak ta gösterilen X58A-UD7, firmanın yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. LGA1366 soket formuna destek veren ve Intel'in Core i7 900 serisi tüm işlemcileriyle uyumlu olan hız aşırtma odaklı yeni anakart altı adet DIMM slotu üzerinden üç kanal DDR3 bellek desteği sunmakta. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan X58A-UD7, bu kapsamda Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımını, %100 Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörleri ve DualBIOS gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Gigabyte X58A-UD7: Su soğutmalı, USB 3.0 ve SATA-III destekli anakart
Tam Boyutta Gör

X58 + ICHR10 yonga setini kullanan anakart özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kuzey ve güney köprüleriyle birlikte güç devreleri de kapsayan ısı borulu özel soğutucu, kutudan çıktığı standart formda hava soğutma destekli olarak kullanılabildiği gibi, daha yüksek soğutma performansı için sahip olduğu özel blok ile sıvı soğutma sistemlerini destekliyor. Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan Gigabyte X58A-UD7, Quad SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. Kaslı bir görünüme sahip olan anakart üzerinde PCIe x16 slotlarıyla birlikte iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna yer veriliyor. Gigabyte tarafından 333 konsepti çerçevesinde hazırlanan anakart, USB 3.0 ve SATA-III teknolojileriyle birlikte "üç kat USB gücü" isimli önemli bir farklılığa da sahip. Firma tarafından açıklaan bilgilere göre anakart üzerindeki USB 2.0 portlarına 500mA yerine 1500mA, USB 3.0 portlarına ise 900mA yerine 2700mA güç verilebiliyor.


Görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Yüksek performans ve en yüksek hız aşırtma performansının hedeflendiği X58A-UD7 anakart üzerinde güç verimliliği ve enerji tasarrufu için Dinamik Enerhji Tasarrufu 2 teknolojisi de destekleniyor. 24 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde, fazlar yük durumuna göre dinamik olarak kontrol edilerek, gereksiz güç tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. 6 adet SATA-II konnektörüne sahip olan X58A-UD7 üzerinde ayrıca iki Marvell'ın 88SE9123-NAA2 yongası tarafından kontrol edilen dört adet SATA-III, iki adet eSATA ve NEC tarafından hazırlanan µPD720200 kodlu yonganın kontrolünde iki adet geriye doğru uyumlu USB 3.0 konnektörüne yer veriliyor. Yeni nesil ara birim teknolojileri sayesinde uyumlu donanımlarla 10 kata varan oranda daha yüksek transfer hızı sunabileceğine dikkat çekilen anakart ayrıca 8 kanal yüksek yüksek tanımlı ses, iki adet Gigabit Ethernet, kart üstü kontrol butonları, FireWire portu ve DeBUG LED gibi özellikleri de beranerinde getiriyor.

Gigabyte X58A-UD7'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmamakta.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turanlib 8 yıl
Bu anakartı ben kullanıyorum gayette iyi .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EFSANE67 9 yıl
PARDON BIOS RESET BUTONUNU GORDUM POWER RESET YOQ AMA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Snaru 9 yıl
Sunbeam Core-Contact Freezer bu anakarta uygun mudur ona göre alacamda? Eskilerinde yer yoktu çakışıyordu. Acaba yenilerinde çakışma yapar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EFSANE67 9 yıl
AGA POWER RESER TUSLARI YOQ BUNLARIN OLMAZKI BOLE EN AZINDA POWER RESET KOYULUR BU KARTA MSI DOKUNMATIGE GECTI TUSLARDA KAPISMA OLSUN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 9 yıl
Gigabyte benim için herzaman bir numara olmuştur bakmayın imzamda ecs anakart kullandığıma birazda farklı markaları deniyim dedim bir önceki kartım gigabyte tı adamlar gerçekten kalite eski AM2 anakartlara bile AM3 desteği sunuyorlar.Ben asusu oldum olalı sevmedim kullandığım çoğu anakartında bir çok sorun yaşadım.Eski kaliteli asus yok artık P4 zamanlarındaki socket 939 zamanlarındaki anakartları taş gibiydi şimdilerde ise görüntü var icraat yok sadece isim satıyorlar.Notebook larının menteşeleri kırılır dvd-rw leri cd seçer cd yazdırırken cd yi patlatır vs.Asusun bir tek şu modeli hoşuma gidiyor M4A785TD-V EVO adam akıllı 785G lerden birisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
gigabyte ın USB 3.0 destekli anakartları
gigabyte.com.tw/...

intel

GA-X58A-UD7

GA-P55A-UD6
GA-P55A-UD5
GA-P55A-UD4P
GA-P55A-UD4
GA-P55A-UD3P
GA-P55A-UD3R
GA-P55A-UD3



amd

GA-790FXTA-UD5
GA-790XTA-UD4
GA-770TA-UD3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sultanomar 9 yıl
biri bana sataIII ve usb 3.0 ın sataII ve usb2.0 a göre olan farklarını sayabilirmi sadece hız farkımı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coolrecep 9 yıl
Üzerinde power tuşu var. Siz bi gözlük takın bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackneuron 9 yıl
Gigabyte ın temel sorunu yazılımları driverları çok güzel hardware e sahipler ama rezalet yazılımları var.Gigabyte yerine Asusu tercih ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl
anakart fiyatları uçmaya devam ediyor. eskiden 200 dolar verince en baba kartı alırdık ve o da zamanına göre butun yeniliklere sahip olurdu. Su anda kalburüstü anakart + islemci + ekran kartı uclusune 1200$ para bayılmak gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alacakll 9 yıl
cok güzel anakart,overclock yapılcaksa ve stabilite istiyorsanız gıgabyte öneriyorum ama ram (bellek) konusunda seçici bir anakart alacak olanların kesinlikle bakmaları gerekmekte...amd olan anakartı beklicez artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemalist 9 yıl
Bu adamlar bu işi biliyor.Asus M3A78-CM kullanıcısıyım.Hiç memnun değilim.GIGABYTE biliyor bu işi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farukalyuz 9 yıl
eee artık çıkınca benim GIGABYTE X58-UD4P Yİ forumda uygun bir fiyata satarız.
almak isteyen olursa bana bir mesaj atarlar.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrkamilk 9 yıl
inşallah bu ürünü Kont değilde başka firma getiri Türkiyeye, zira Kont gigbyte marka anakartımın Fan takma yerlerinden biri çalışmıyordu. adamlar tamir etti. bu kezde cpu fan takma yeri çalışmıyor. Artık korktum bende cpu fan fişini başka yere taktım. Pasif soğutmalı ekra kartımı tamir etti gigbyte marka. oyunlarda 50 dereceyi zor gören kart tamirden sonra masaüstünde 80 derecede çalışıyor. Pasif soğutma üstte olsaydı üstünde çay falan demlerdik. Allah Kontu ıslah etsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grma 9 yıl

mrkamilk

inşallah bu ürünü Kont değilde başka firma getiri Türkiyeye, zira Kont gigbyte marka anakartımın Fan takma yerlerinden biri çalışmıyordu. adamlar tamir etti. bu kezde cpu fan takma yeri çalışmıyor. Artık korktum bende cpu fan fişini başka yere taktım. Pasif soğutmalı ekra kartımı tamir etti gigbyte marka. oyunlarda 50 dereceyi zor gören kart tamirden sonra masaüstünde 80 derecede çalışıyor. Pasif soğutma üstte olsaydı üstünde çay falan demlerdik. Allah Kontu ıslah etsin.

Hocam Arena da Gigabyte Distiribütörü. Sen de Arena'nın getirdiklerinden al. Şahsen ben de Kont ile ilgili birkaç sıkıntı yaşadıktan sonra yeni bilgisayarımı Arena bayisinden toplamaya karar verdim.

Bu arada kart mükemmel. Fiyat ne olacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14618 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gigabyte, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 9 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 9 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim