Gigabyte X58A-UD7: Su soğutmalı, USB 3.0 ve SATA-III destekli anakart

İlk jenerasyon P55 anakartlarda olacağı söylenen ancak anakart üreticilerinin son dakika kararıyla kullanmaktan vazgeçtiği belirtilen USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojiler için çalışmalar hız kazanıyor. Intel, AMD ve Nvidia gibi çipset üreticilerinin şu an için doğal destek vermediği yeni ara birim standartlarının AMD tarafında önümüzdeki yıl, Intel'de ise 2011 ile birlikte çipsetlere entegre edileceği bildiriliyor. Şu an için üçüncü parti yongalarıyla sağlanan USB 3.0 ve SATA-III teknolojileri için ürün gamını güncelleyen ilk üreticilerden birisi Tayvan merkezli dünya anakart devlerinden Gigabyte oldu. Firma yaptığı açıklama ile birlikte hem SATA-III ve USB 3.0 desteği sunan hem P55 hem de X58 çipsetli yeni anakartlarını duyurdu. Gigabyte'ın yüksek performans segmentinde en iyisini isteyen performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı GA-X58A-UD7 yeni anakartı, Donanimhaber.com olarak Türkiye'de ilk defa yakından inceleme fırsatı bulduk.

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Yüksek performans segmenti için hali hazırda X58-Extreme modeline sahip olan Gigabyte, X58 çipsetli yeni anakartına ait resmi detayları açıkladı. Firmanın önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığı yeni model, ilk gösteriminde X58-Extreme 2 olarak telaffuz edilmiş olmasına karşın, isimlendirme konusunda kafa karışıklığı olmasını istemeyen Gigabyte, anakartı X58A-UD7 olarak isimlendirmeye karar verdi. USB 3.0 ve SATA-III teknolojilere destek veren su soğutmalı ilk anakart olarak ta gösterilen X58A-UD7, firmanın yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. LGA1366 soket formuna destek veren ve Intel'in Core i7 900 serisi tüm işlemcileriyle uyumlu olan hız aşırtma odaklı yeni anakart altı adet DIMM slotu üzerinden üç kanal DDR3 bellek desteği sunmakta. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan X58A-UD7, bu kapsamda Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımını, %100 Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörleri ve DualBIOS gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

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X58 + ICHR10 yonga setini kullanan anakart özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kuzey ve güney köprüleriyle birlikte güç devreleri de kapsayan ısı borulu özel soğutucu, kutudan çıktığı standart formda hava soğutma destekli olarak kullanılabildiği gibi, daha yüksek soğutma performansı için sahip olduğu özel blok ile sıvı soğutma sistemlerini destekliyor. Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan Gigabyte X58A-UD7, Quad SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. Kaslı bir görünüme sahip olan anakart üzerinde PCIe x16 slotlarıyla birlikte iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna yer veriliyor. Gigabyte tarafından 333 konsepti çerçevesinde hazırlanan anakart, USB 3.0 ve SATA-III teknolojileriyle birlikte "üç kat USB gücü" isimli önemli bir farklılığa da sahip. Firma tarafından açıklaan bilgilere göre anakart üzerindeki USB 2.0 portlarına 500mA yerine 1500mA, USB 3.0 portlarına ise 900mA yerine 2700mA güç verilebiliyor.





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Yüksek performans ve en yüksek hız aşırtma performansının hedeflendiği X58A-UD7 anakart üzerinde güç verimliliği ve enerji tasarrufu için Dinamik Enerhji Tasarrufu 2 teknolojisi de destekleniyor. 24 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde, fazlar yük durumuna göre dinamik olarak kontrol edilerek, gereksiz güç tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. 6 adet SATA-II konnektörüne sahip olan X58A-UD7 üzerinde ayrıca iki Marvell'ın 88SE9123-NAA2 yongası tarafından kontrol edilen dört adet SATA-III, iki adet eSATA ve NEC tarafından hazırlanan µPD720200 kodlu yonganın kontrolünde iki adet geriye doğru uyumlu USB 3.0 konnektörüne yer veriliyor. Yeni nesil ara birim teknolojileri sayesinde uyumlu donanımlarla 10 kata varan oranda daha yüksek transfer hızı sunabileceğine dikkat çekilen anakart ayrıca 8 kanal yüksek yüksek tanımlı ses, iki adet Gigabit Ethernet, kart üstü kontrol butonları, FireWire portu ve DeBUG LED gibi özellikleri de beranerinde getiriyor.

Gigabyte X58A-UD7'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmamakta.