Gigabyte'dan PCI zengini yeni nesil anakart: H55-UD3H

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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcileri 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlanıyor. Geri sayımın başladığı işlemciler için anakart üreticileri de çalışmalarını tamamlayarak lansman günün beklemeye koyulmuş durumdalar. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte da yeni işlemciler için H55 çipsetli çok sayıda alternatif hazırladı. İşte o alternatiflerden birisi olan GA-H55-UD3H isimli model gün ışığına çıktı. Özellikle çok sayıda PCI donanıma sahip kullanıcılar düşünülerek hazırlanan anakart, Intel'in LGA1156 formundaki mevcut işlemcilerine ek olarak 32nm işlemcilerin tamamıyla da kullanılabilecek.

H55 çipsetli anakartlar önemli zira entegre grafikle gelen yeni nesil Intel işlemcilerin bu özelliğinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, H55 veya H57 çipsetli anakarta ihtiyaç duyacaklar. Çünkü işlemciye entegre grafik biriminin kullanımı için FDI ara biriminin desteklenmesi gerekiyor ki bu destek H serisi çipsetlerle gelecek. Bu arada merak edenler için Intel'in 32nm işlemcileri P55 çipsetli anakartlarla da çalışacak fakat H55'ten farklı olarak FDI ara birimi desteklenmediği için P55 anakartlarda işlemciyle entegre gelen grafik birimi malesef kullanılamayacak.

Gigabyte'ın GA-H55-UD3H isimli yeni anakartı, dört adet DIMM slotu ile geliyor ve çift kanal DDR3 kullanımına olanak tanıyor. ATX formunda olan ve Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan anakart, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre ve Japonya üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler kullanıyor. İki adet PCIe x16, bir adet PCIe x1 ve dört adet te PCI slotuna sahip olan H55-UD3H, yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni bir platforma geçiş yapmayı aynı zamanda elindeki PCI donanımları yeni platformda kullanmayı planlayanlar için güçlü bir seçenek olacak gibi görünüyor.

İşlemci üzerindeki entegre grafik birimi için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliğine de sahip. 6x SATA-II konnektörü ve çok sayıda USB portuyla gelen Gigabyte H55-UD3, Dual BIOS ve Dinamik Enerji Tasarrufu gibi patentli Gigabyte teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Gigabyte'ın resmi satışına önümüzdeki günlerde başlayacağı H55 çipsetli H55-UD3H için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmasa da anakartın Avrupa fiyat listelerine 100 Avro seviyesinden girdiğini görüyoruz.