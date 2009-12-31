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Gigabyte'dan PCI zengini yeni nesil anakart: H55-UD3H

9 yıl
13,6b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan PCI zengini yeni nesil anakart: H55-UD3H
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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcileri 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlanıyor. Geri sayımın başladığı işlemciler için anakart üreticileri de çalışmalarını tamamlayarak lansman günün beklemeye koyulmuş durumdalar. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte da yeni işlemciler için H55 çipsetli çok sayıda alternatif hazırladı. İşte o alternatiflerden birisi olan GA-H55-UD3H isimli model gün ışığına çıktı. Özellikle çok sayıda PCI donanıma sahip kullanıcılar düşünülerek hazırlanan anakart, Intel'in LGA1156 formundaki mevcut işlemcilerine ek olarak 32nm işlemcilerin tamamıyla da kullanılabilecek.

H55 çipsetli anakartlar önemli zira entegre grafikle gelen yeni nesil Intel işlemcilerin bu özelliğinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, H55 veya H57 çipsetli anakarta ihtiyaç duyacaklar. Çünkü işlemciye entegre grafik biriminin kullanımı için FDI ara biriminin desteklenmesi gerekiyor ki bu destek H serisi çipsetlerle gelecek. Bu arada merak edenler için Intel'in 32nm işlemcileri P55 çipsetli anakartlarla da çalışacak fakat H55'ten farklı olarak FDI ara birimi desteklenmediği için P55 anakartlarda işlemciyle entegre gelen grafik birimi malesef kullanılamayacak.

Gigabyte'ın GA-H55-UD3H isimli yeni anakartı, dört adet DIMM slotu ile geliyor ve çift kanal DDR3 kullanımına olanak tanıyor. ATX formunda olan ve Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan anakart, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre ve Japonya üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler kullanıyor. İki adet PCIe x16, bir adet PCIe x1 ve dört adet te PCI slotuna sahip olan H55-UD3H, yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni bir platforma geçiş yapmayı aynı zamanda elindeki PCI donanımları yeni platformda kullanmayı planlayanlar için güçlü bir seçenek olacak gibi görünüyor.

İşlemci üzerindeki entegre grafik birimi için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliğine de sahip. 6x SATA-II konnektörü ve çok sayıda USB portuyla gelen Gigabyte H55-UD3, Dual BIOS ve Dinamik Enerji Tasarrufu gibi patentli Gigabyte teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Gigabyte'ın resmi satışına önümüzdeki günlerde başlayacağı H55 çipsetli H55-UD3H için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmasa da anakartın Avrupa fiyat listelerine 100 Avro seviyesinden girdiğini görüyoruz.


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akncan 9 yıl
Bugün ürünü exa bilgisayar kadıköy şubesinden bir heves ile aldık yanında i5 750 ve kingston 2x2gb 1333mhz 7-7-7 ve OCZ StealtxStream 600W ile birlikte. Ancak hevesimizi kursağımızda bıraktı bu sefer Gigabyte. Aldığımız board uyanamadı, ürünü aynısı ile değiştirdik ve tahmin edin onda nasıl bir sonuç aldık?
O da çalışmadı, problem aynı. Tüm parçalar ayrı ayrı test edildi ve sağlam hatta birbirleri ile son derece uyumlu olmasına rağmen bu anakart da bozuk çıktı hem de 1 kere de değil!
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saintroyo 9 yıl

akncan

Bugün ürünü exa bilgisayar kadıköy şubesinden bir heves ile aldık yanında i5 750 ve kingston 2x2gb 1333mhz 7-7-7 ve OCZ StealtxStream 600W ile birlikte. Ancak hevesimizi kursağımızda bıraktı bu sefer Gigabyte. Aldığımız board uyanamadı, ürünü aynısı ile değiştirdik ve tahmin edin onda nasıl bir sonuç aldık?







O da çalışmadı, problem aynı. Tüm parçalar ayrı ayrı test edildi ve sağlam hatta birbirleri ile son derece uyumlu olmasına rağmen bu anakart da bozuk çıktı hem de 1 kere de değil!





oluyor böyle şeyler ne yazık ki. ben de ocz platinum ram de yaşamıştım aynısını. yere göğe sığdırılamayan ram leri 2 kere gönderdim 3. leri kullanıyorum. elektronik tamamen şans işi. yalnız şunu da belirteyim bir ortak noktamız var. o da EXA BİLGİSAYAR.
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DH Misafiri 9 yıl
Bugün ürünü exa bilgisayar kadıköy şubesinden bir heves ile aldık yanında i5 750 ve kingston 2x2gb 1333mhz 7-7-7 ve OCZ StealtxStream 600W ile birlikte. Ancak hevesimizi kursağımızda bıraktı bu sefer Gigabyte. Aldığımız board uyanamadı, ürünü aynısı ile değiştirdik ve tahmin edin onda nasıl bir sonuç aldık?
O da çalışmadı, problem aynı. Tüm parçalar ayrı ayrı test edildi ve sağlam hatta birbirleri ile son derece uyumlu olmasına rağmen bu anakart da bozuk çıktı hem de 1 kere de değil!
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ysfdvz 9 yıl
O Alttaki PCI 16 Yuvası Çift Slot Yer Kaplayan Sogutuculu Model Bir Ekran Kartı Takıldıgı Zaman Usb ler ve ÖnPanel Baglantılarında Montaj Yaparken Sorun Olucak Gibi Deil Kesin Sorun Çıkartır...
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