Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı

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Kısa süre önce MatePad 10.4 tablet modelini tanıtan ve MatePad Pro modelini de ülkemizde satışa sunan Huawei bir yeni model daha tanıttı. Huawei MatePad T8 oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

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Huawei MatePad T8 özellikleri ve fiyatı

Huawei MatePad T8 modelinde 8 inçlik LCD ekran 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. Hem çerçeveler hem de gövde fiyat segmenti nedeniyle kalın tutulmuş. Gövdenin polikarbonat olduğu tahmin ediliyor.

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8 çekirdekli MediaTek MTK8768 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri yer alıyor. Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

5100mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan Huawei Mediapad T8 yine Google servislerinden mahrum. Tablet modeli 100 Avro fiyat etiketi ile bu ay içerisinde satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2020/05/05/huawei-matepad-t8-tablet-launched-alongside-huawei-y6p-and-y5p-in-europe/

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