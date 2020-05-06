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    Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı

    Huawei MatePad T8 tablet modeli fiyatına göre kırpılmış özellikleri ile Google servisleri olmadan kendisine pazar arayacak. Huawei MatePad T8 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı
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    Kısa süre önce MatePad 10.4 tablet modelini tanıtan ve MatePad Pro modelini de ülkemizde satışa sunan Huawei bir yeni model daha tanıttı. Huawei MatePad T8 oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

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    Huawei MatePad T8 özellikleri ve fiyatı

    Huawei MatePad T8 modelinde 8 inçlik LCD ekran 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. Hem çerçeveler hem de gövde fiyat segmenti nedeniyle kalın tutulmuş. Gövdenin polikarbonat olduğu tahmin ediliyor.

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    8 çekirdekli MediaTek MTK8768 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri yer alıyor. Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

    5100mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan Huawei Mediapad T8 yine Google servislerinden mahrum. Tablet modeli 100 Avro fiyat etiketi ile bu ay içerisinde satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/05/huawei-matepad-t8-tablet-launched-alongside-huawei-y6p-and-y5p-in-europe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet.güzel 4 gün yeni yorumcu
    Bence tam güzel bence zaten Google servisini kullanan şeyler mi kaldı artık
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    ahmet.güzel 4 gün yeni yorumcu
    baya güzel sevdim ve beğendim çok hoşuma gitti hem iş ve hemde sosyal hayatta da güzel
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Sd işlemci ve google servisleri olmadan zor.
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    GriPaltoluAdam 1 hf. yeni yorumcu a_y_k_u_t
    Huawei kendi servisleriyle yola devam ediyor dostum. Kendi uygulama marketinde bir milyondan fazla uygulama olduğu söyleniyor yeni çıkan inceleme videolarında. Belki bundan bir yıl sonra Google servisleri diye bir şey konuşmuyor bile olabiliriz. :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu tableti alayım diyordum ama maalesef Google servisleri yok. Ne yapayım ben Google olmayan tableti
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    GriPaltoluAdam 1 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
    Google servislerine gerek yok artık. Huawei kendi servislerini kullanıyor. Yazılım android olduğu için Google servisleri olan bir tableti nasıl kullanıyorsan bunu da öyle kullanabiliyorsun. Uygulama ve oyunları Huawei'nin kendi marketi Appgallery üzerinden indirebiliyorsun.Bir inceleme videosunda görmüştüm Huawei servisleri olan telefona pubg indirip oynuyorlardı. Sıkıntı yok yani.
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    GriPaltoluAdam 1 hf. yeni yorumcu
    Kuzenim T5 10'' modelini kullanıyor yaklaşık altı ay olacak gayet memnun. Bu tablet ondan daha iyi özelliklerde görünüyor.
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