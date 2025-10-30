Giriş
    OpenAI, 1 trilyon dolarlık dev halka arz için hazırlıklara başladı

    OpenAI, 1 trilyon dolara kadar değerlemeyle halka arz için hazırlanıyor. Şirket, Microsoft bağımlılığını azalttıktan sonra sermaye toplama ve büyük yatırımlar için borsaya açılmayı planlıyor.

    OpenAI, 1 trilyon dolarlık dev halka arza hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka alanının öncü isimlerinden OpenAI, 1 trilyon dolara kadar değerleme hedefiyle halka arz sürecine hazırlanıyor. Reuters’in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre şirket, bu adım gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atmış olacak.

    Halka arz hazırlıkları

    Şirketin, 2026’nın ikinci yarısında menkul kıymet düzenleyicilerine başvuru yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Erken aşamadaki görüşmelere göre OpenAI, en az 60 milyar dolarlık bir sermaye artırımı planlıyor. Ancak kaynaklar, planların henüz nihai olmadığını, rakamların ve takvimin şirketin büyüme hızına ve piyasa koşullarına göre değişebileceğini vurguluyor.

    OpenAI Mali İşler Direktörü Sarah Friar, bazı yakın çevrelerine şirketin 2027’de borsaya açılmayı hedeflediğini söylerken bazı danışmanlar 2026 sonuna doğru sürecin tamamlanabileceğini öngörüyor. OpenAI sözcüsü ise “Halka arz bizim odak noktamız değil, bu nedenle bir tarih belirlememiz mümkün değil” açıklamasında bulundu.

    Microsoft bağımlılığı azaldı

    Halka arz hazırlıkları OpenAI’ın yakın zamanda tamamladığı büyük bir kurumsal yeniden yapılanma sürecinin ardından geldi. Bu yeni yapılanma, şirketin Microsoft’a olan finansal bağımlılığını azaltarak daha bağımsız hareket etmesine olanak tanıyor. OpenAI, kamu piyasalarına açılarak daha verimli sermaye toplama yollarına erişmeyi ve hisse tabanlı büyük satın alımlar yapabilmeyi hedefliyor.

    Şirketin yıllık gelir oranının 2025 sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak buna paralel olarak zararların da arttığı ifade ediliyor. 500 milyar dolar değerindeki OpenAI, hızla büyüyen operasyonlarını sürdürürken finansal dengesini sağlam tutmak için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyor.

    Salı günü bir canlı yayında CEO Sam Altman, “Sermaye ihtiyacımızı göz önüne alındığında, bunun (halka arzın) bizim için en olası yol olduğunu söylemek doğru olur” dedi.

    Şirketin, önümüzdeki birkaç yıl içinde 30 GW’lık veri merkezi altyapısı kurmak için 1,4 trilyon dolarlık finansal yükümlülüğü bulunuyor. OpenAI’a göre her GW’lık kurulumun maliyeti 50 milyar dolar.

