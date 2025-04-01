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    Kullanıcılar, ChatGPT’nin yeni görsel üretim aracına akın etti: “GPU’lar eriyor”

    OpenAI, kısa bir süre önce ChatGPT için yeni bir görsel üretim aracı yayınladı. Bununla birlikte çok sayıda kullanıcı akın akın ChatGPT kullanmaya başladı, firmanın kapasitesi ise zorlanıyor.
    Kullanıcılar, ChatGPT’nin yeni görsel üretim aracına akın etti Tam Boyutta Gör
    Son dönemin en büyük yapay zeka trendlerinden biri, OpenAI’ın geliştirdiği ve Studio Ghibli gibi spesifik tarzlarda görseller üretebilen yeni görüntü oluşturma aracı oldu. Kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılanan bu teknoloji, bir yandan hayranlık uyandırırken diğer yandan OpenAI’ın altyapısını sınırlarına kadar zorluyor. CEO Sam Altman’a göre yeni araç sonrasında kullanıcılar adete ChatGPT’ye akın etmiş görünüyor.

    OpenAI’ın GPT-4o destekli yeni görüntü oluşturma modeli, Japon animasyon efsanesi Hayao Miyazaki’nin tarzını veya diğer stüdyoların tarzını taklit eden görseller üretebilmesiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sadece metin komutlarıyla detaylı, el çizimi hissi veren, duygusal derinliği yüksek sahneler oluşturabiliyor.

    Bu teknoloji, hem nostaljik hem de sanatsal yönüyle kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesi haline geldi. Ghibli tarzında yeniden hayal edilen tarihi olaylardan modern pop kültür figürlerine kadar birçok yaratıcı çalışma, interneti adeta ele geçirdi.

    GPU’lar “erimeye” başladı

    Ancak bu çılgınlık, OpenAI’ın donanım altyapısına beklenmedik bir yük bindirdi. CEO Sam Altman, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, şirketin grafik işlemcilerinin (GPU) aşırı talep nedeniyle adeta “eridiğini” esprili bir dille dile getirdi.

    Yapay zeka ile görsel oluşturma süreçleri, geleneksel görüntü işleme yöntemlerinden çok daha karmaşık. Yapay zeka, her bir pikseli analiz edip en uygun renk ve dokuyu belirlemek için milyonlarca hatta milyarlarca hesaplama yapıyor. Bu, büyük ölçekli GPU kümelerinin tam kapasite çalışmasını gerektiriyor. Kullanıcı talebi patladıkça, OpenAI’ın işlem gücünün sınırları da zorlanıyor. Hatta bu nedenle yeni özellik ücretsiz kullanıcıların kullanıma daha bugün açıldı. 

    Bir saatte bir milyon kullanıcı

    OpenAI’ın bu yeni özelliği, platforma rekor düzeyde yeni kullanıcı kazandırdı. Sam Altman’a göre, ChatGPT’nin piyasaya sürüldüğü günlerde bir milyon kullanıcıya beş günde ulaşılırken, Ghibli tarzı görüntü oluşturma özelliğinin eklenmesiyle sadece bir saat içinde bir milyon yeni kullanıcı kaydı gerçekleşti. Sohbet robotu geçtiğimiz ay haftalık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

    Bu ani büyüme, OpenAI’ın altyapısını daha verimli hâle getirme çalışmalarını hızlandırırken, şirket geçici olarak bazı kısıtlamalar getirdi. Ücretsiz kullanıcılar için günlük üç görsel oluşturma sınırı getirildi ve sistemin aşırı yük altında çökmesini engellemek için işlem süreleri uzatıldı.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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