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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı

    Github, potansiyel güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağlayan kod analiz aracını tüm kullanıcılarının hizmetine sundu. CodeQL isimli araç Google, Microsoft ve NASA tarafından da kullanıyor.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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    GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı
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    İnternetin en büyük kod deposu olan GitHub, programların kaynak kodlarındaki güvenlik açıklarını belirlemeyi sağlayan ücretsiz bir hizmet başlattı. CodeQL tabanlı kod analiz aracı 30 Eylül 2020'den itibarıyla herkes tarafından kullanılabiliyor.

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    Github Kıdemli Ürün Müdürü Justin Hutchings, şirketin resmi blogunda konuyla ilgili duyuru yaptı. Kod tarama aracı, CodeQL anlamsal kod analiz motoru tarafından destekleniyor. Motor, 2019 yılında Github tarafından satın alınan Amerikan şirketi Semmle tarafından geliştirilmişti.

    GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı
    Tam Boyutta Gör

    Github'un CEO'su Nat Friedman'a göre CodeQL, türünün en güçlü aracı. Hali hazırda Google, Microsoft, NASA ve Uber'in güvenlik uzmanları tarafından kullanılıyor. Github'un bu sistemi temel alan kod tarama aracını şu anda halka açık depolarda ücretsiz olarak kullanmak mümkün.

    İlk analiz sonuçları

    Yayınlanan verilere göre şimdiye kadar 12 binden fazla depo yaklaşık 1.4 milyon kez tarandı ve 20 binin üzerinde güvenlik açığı tespit edildi. Bunlar arasında uzaktan kod yürütme, SQL enjeksiyonu ve XSS (siteler arası komut dosyası oluşturma) açıkları bulunuyor.

    GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı
    Tam Boyutta Gör

    Github'un kullanıma sunduğu kod tarama aracı, güvenlik açıklarının önceden tespit edilmesini sağlayarak, yaşanması muhtemel güvenlik olaylarının sayısını azaltacak. Yani en azından umulan bu.



    https://github.blog/2020-09-30-code-scanning-is-now-available/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf.
    insanların yazdığı yazılımlarda her zaman insan hatası çıkıyor.

    günün birinde yapay zeka tarafından üretilen yazılımları oluşturulmasını çok isterim.
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