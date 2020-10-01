GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı

İnternetin en büyük kod deposu olan GitHub, programların kaynak kodlarındaki güvenlik açıklarını belirlemeyi sağlayan ücretsiz bir hizmet başlattı. CodeQL tabanlı kod analiz aracı 30 Eylül 2020'den itibarıyla herkes tarafından kullanılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max"İlginizi Çekebilir Photoshop'un yeni özelliğiyle gökyüzünü değiştirmek çocuk oyuncağı haline geliyor
Github Kıdemli Ürün Müdürü Justin Hutchings, şirketin resmi blogunda konuyla ilgili duyuru yaptı. Kod tarama aracı, CodeQL anlamsal kod analiz motoru tarafından destekleniyor. Motor, 2019 yılında Github tarafından satın alınan Amerikan şirketi Semmle tarafından geliştirilmişti.
Github'un CEO'su Nat Friedman'a göre CodeQL, türünün en güçlü aracı. Hali hazırda Google, Microsoft, NASA ve Uber'in güvenlik uzmanları tarafından kullanılıyor. Github'un bu sistemi temel alan kod tarama aracını şu anda halka açık depolarda ücretsiz olarak kullanmak mümkün.
İlk analiz sonuçları
Yayınlanan verilere göre şimdiye kadar 12 binden fazla depo yaklaşık 1.4 milyon kez tarandı ve 20 binin üzerinde güvenlik açığı tespit edildi. Bunlar arasında uzaktan kod yürütme, SQL enjeksiyonu ve XSS (siteler arası komut dosyası oluşturma) açıkları bulunuyor.
Github'un kullanıma sunduğu kod tarama aracı, güvenlik açıklarının önceden tespit edilmesini sağlayarak, yaşanması muhtemel güvenlik olaylarının sayısını azaltacak. Yani en azından umulan bu.
https://github.blog/2020-09-30-code-scanning-is-now-available/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
günün birinde yapay zeka tarafından üretilen yazılımları oluşturulmasını çok isterim.