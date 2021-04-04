Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı

    Kod barındırma platformu Github, altyapısının, yasadışı kripto para madenciliği için kötüye kullanılmasını amaçlayan bir dizi saldırıyı araştırıyor.
    04 Nisan 2021, 18:30 (1 hf.)
    2b
    1
    7
    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı
    Tam Boyutta Gör

    Popüler kaynak kodu depolama hizmeti GitHub, bulut altyapısına yapılan bir dizi saldırıyı araştırıyor. Siber suçlular, şirketin sunucularına sızarak kripto madenciliği yaptılar. Servisin basın sekreteri ise bu durumu The Record aracılığı ile duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Pusula işlevi, Google Haritalar'ın Android sürümüne geri döndü"

    Kullanıcı projeleri zarar görmedi

    Saldırılar, 2020 sonbaharında başladı ve kullanıcıların GitHub depolarından birinde belirli bir olay meydana gelmesi durumunda, görevleri ve iş akışlarını otomatik olarak tamamlamalarına olanak tanıyan bir hizmet özelliği olan GitHub Actions (GitHub Eylemleri) aracılığıyla gerçekleştirildi.

    GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı
    Tam Boyutta Gör

    GitHub temsilcileri, bu faaliyetin farkında olduklarını ve aktif olarak araştırdıklarını vurguladılar. Saldırı şimdilik kullanıcı projelerine zarar vermedi ve yalnızca GitHub altyapısını kötüye kullanmaya odaklı gibi görünüyor. Güvenlik uzmanları, saldırganların tek bir saldırı ile GitHub'ın altyapısı için devasa hesaplama yükleri yarattığını belirttiler.



    https://therecord.media/github-investigating-crypto-mining-campaign-abusing-its-server-infrastructure/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Nf 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar aç aç.
    Evdeki beyaz eşyayı da verelim, mining yap.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi fbook' u hacklediniz, insta' yı diyelim sosyal mesaj için vb. GitHub ne etti lan. Mis gibi platform. Manyak bu herifler...
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu madenciler gerçekten dünyanın başına bela olmuş durumda.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mining yüzünden millet çıldırdı artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    projeson+son3 gibi klasörlere devam o zaman
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Paranın bol olduğu yerde bela da oluyor. Bence mafya bile bu kripto işine el atmıştır, on yirmi tane uzman hacker bulur kendine, eskiden silahlı adam tutuyorlardı haraç kesmek için, şimdi hacker tutarak milletin kripto hesaplarını çalarak, mining için sistemler gasp ederek zengin oluyorlar. Onlar bile teknolojiye ayak uydurup modernleşti.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft alana kadar adamların başına birşey gelmedi Microsoft aldı problemler başladı. Bastığı toprakta ot bitmiyor bu adamların :D
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nf 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar aç aç.
    Evdeki beyaz eşyayı da verelim, mining yap.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi fbook' u hacklediniz, insta' yı diyelim sosyal mesaj için vb. GitHub ne etti lan. Mis gibi platform. Manyak bu herifler...
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu madenciler gerçekten dünyanın başına bela olmuş durumda.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi 1 hf. VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız? 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? 1 hf. Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor 1 hf. LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor 1 hf. Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı 1 hf. Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı 1 hf. Havada asılı kalan saksı: LYFE 1 hf. Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive 1 hf. Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu 1 hf. Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi 1 hf. Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi 1 hf. Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı 1 hf. Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC? 1 hf. Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı Sonraki Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir 1 hf. Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar 1 hf. Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir 1 hf. Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu 1 hf. Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor 1 hf. Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu 1 hf. LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü 1 hf. The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti 1 hf. Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı 1 hf. Microsot BUILD konferansı çevrim içi yapılacak 1 hf. Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi 1 hf. Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? 1 hf. Xbox Series X buzdolabına dönüştü 1 hf. Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı 1 hf. Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti 1 hf. Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı 1 hf. ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 19: Invincible 1 hf. Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız