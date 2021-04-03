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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pusula işlevi, Google Haritalar'ın Android sürümüne geri döndü

    Google geliştiricileri, uzunca bir süre önce kaldırılan pusula işlevini, Google Haritalar'ın Android versiyonuna tekrar eklediklerini açıkladılar.
    03 Nisan 2021, 20:30 (1 hf.)
    9,4b
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Pusula işlevi, Google Haritalar'ın Android sürümüne geri döndü
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    Google geliştiricileri pusula widget'ını Google Haritalar'ın Android uygulamasına döndürmeye karar verdiği biliniyordu. Raporlara göre bu karar, widget'ın ortadan kaybolmasından memnun olmayan Google Haritalar topluluğunun baskısı altında alındı.

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    2019'un başlarında haritanın yanındaki küçük bir widget uygulamadan kaldırıldı. Daha sonra geliştiriciler, "gezinme ekranını daha temiz hale getirme" niyetlerini açıkladılar, ancak hizmetin tüm kullanıcıları bunu beğenmedi. Şimdi, Google temsilcileri pusulanın Android için Haritalar uygulamasına döndüğünü şu sözlerle onayladı:

    "Bunu sen istedin ve duyduk! Pusulanın Android için Haritalar'a geri döndüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Geliştiriciler, pusula, navigasyon ekranını temizlemek için 2019'un başlarında Android için Haritalar'dan kaldırıldı, ancak büyük kullanıcı desteği sayesinde geri döndü."

    iOS cihazlarda kullanımı devam ediyordu

    Pusulanın uygulamanın iOS sürümünden kaldırılmaması ve tüm bu süre boyunca Apple cihazla kullanıcılarına sunulması dikkat çekiciydi ve bu durum Android tabanlı cihaz kullanıcılarının memnuniyetsizliğinin nedenlerinden biriydi. Şimdi pusula yerine geri dönüyor, silinmeden önceki haliyle kenar çubuğunda görüntülenecek. Kırmızı pusula oku kuzeyi gösteriyor ve bu seyahat yönünü belirlemede yararlı olabilir.

    Mevcut verilere göre pusula, kullanıcının ikamet ettiği bölgeden bağımsız olarak Google Haritalar sürüm 10.62'de geri yüklendi. Uygulamayı hemen Play Store platformu üzerinden güncelleyebilirsiniz.



    https://9to5google.com/2021/04/01/google-maps-restores-compass-when-navigating-on-android/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte böyle özür diletirler adama 😜
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    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kullanıcılara danışmadan özellik kaldırırsan geri eklemek zorunda kalırsın. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali. Boş yere uğraştı Google! :)
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