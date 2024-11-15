Samsung Galaxy A26'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımıyla geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2025 model akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Giriş-orta seviyede popüler olan Galaxy A25'in takipçisi Galaxy A26'nın üç boyutlu render görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Android Headlines tarafından ortaya çıkarılan görsellerde, telefonun selefiyle benzer U şeklindeki çentikli tasarımı koruduğu görülüyor. Ancak kamera tasarımıyla selefinden ayrılıyor ve hap şeklindeki bir ada içerisinde alt alta sıralanmış kameralardan oluşan yeni bir tasarıma geçiliyor. Bu tasarım anlayışını daha önce render görüntüleri ortaya çıkan Galaxy A36'da da görmüştük. Anlaşılan o ki, Samsung yıllardır kullandığı üç noktalı kamera tasarımını değiştirmeye karar vermiş.

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Samsung Galaxy A26 beklenen özellikleri

Exynos 1280 işlemcisini kullanması beklenen Galaxy A26, boyut olarak bir miktar büyüyecek ve incelecek. Telefonun 164 x 77,5 x 7,7 mm ebatlarına ve 2 mm kamera çıkıntısına sahip olduğu belirtiliyor. Önceki kıyaslama listesinde Galaxy A26 6 GB RAM ile görülmüştü, ancak 8 GB'lık bir varyantının da olma ihtimali var.

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Diğer özellikler henüz belli değil ancak, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kamerayla beraber, 25 W şarj hızını destekleyen 5.000 mAh bataryanın telefonda yer alması bekleniyor.

Samsung Galaxy A26, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çıkacak. Henüz net olmasa da, telefonun 6 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğine sahip olması bekleniyor. Telefonun bu yılın sonunda veya gelecek senenin başında piyasaya sunulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A26'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı