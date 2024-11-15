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    Samsung Galaxy A26'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımıyla geliyor

    Samsung Galaxy A25'in takipçisi olan giriş-orta seviye Galaxy A26 modelinin üç boyutlu render görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Yeni kamera tasarımıyla gelecek olan telefon neler sunacak?
    Samsung Galaxy A26'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025 model akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Giriş-orta seviyede popüler olan Galaxy A25'in takipçisi Galaxy A26'nın üç boyutlu render görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

    Android Headlines tarafından ortaya çıkarılan görsellerde, telefonun selefiyle benzer U şeklindeki çentikli tasarımı koruduğu görülüyor. Ancak kamera tasarımıyla selefinden ayrılıyor ve hap şeklindeki bir ada içerisinde alt alta sıralanmış kameralardan oluşan yeni bir tasarıma geçiliyor. Bu tasarım anlayışını daha önce render görüntüleri ortaya çıkan Galaxy A36'da da görmüştük. Anlaşılan o ki, Samsung yıllardır kullandığı üç noktalı kamera tasarımını değiştirmeye karar vermiş.

    Samsung Galaxy A26'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A26 beklenen özellikleri

    Exynos 1280 işlemcisini kullanması beklenen Galaxy A26, boyut olarak bir miktar büyüyecek ve incelecek. Telefonun 164 x 77,5 x 7,7 mm ebatlarına ve 2 mm kamera çıkıntısına sahip olduğu belirtiliyor. Önceki kıyaslama listesinde Galaxy A26 6 GB RAM ile görülmüştü, ancak 8 GB'lık bir varyantının da olma ihtimali var.

    Diğer özellikler henüz belli değil ancak, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kamerayla beraber, 25 W şarj hızını destekleyen 5.000 mAh bataryanın telefonda yer alması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A26, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çıkacak. Henüz net olmasa da, telefonun 6 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğine sahip olması bekleniyor. Telefonun bu yılın sonunda veya gelecek senenin başında piyasaya sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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