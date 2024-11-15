Samsung Galaxy A26'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımıyla geliyor

Android Headlines tarafından ortaya çıkarılan görsellerde, telefonun selefiyle benzer U şeklindeki çentikli tasarımı koruduğu görülüyor. Ancak kamera tasarımıyla selefinden ayrılıyor ve hap şeklindeki bir ada içerisinde alt alta sıralanmış kameralardan oluşan yeni bir tasarıma geçiliyor. Bu tasarım anlayışını daha önce render görüntüleri ortaya çıkan Galaxy A36'da da görmüştük. Anlaşılan o ki, Samsung yıllardır kullandığı üç noktalı kamera tasarımını değiştirmeye karar vermiş.
Samsung Galaxy A26 beklenen özellikleri
Exynos 1280 işlemcisini kullanması beklenen Galaxy A26, boyut olarak bir miktar büyüyecek ve incelecek. Telefonun 164 x 77,5 x 7,7 mm ebatlarına ve 2 mm kamera çıkıntısına sahip olduğu belirtiliyor. Önceki kıyaslama listesinde Galaxy A26 6 GB RAM ile görülmüştü, ancak 8 GB'lık bir varyantının da olma ihtimali var.
Diğer özellikler henüz belli değil ancak, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kamerayla beraber, 25 W şarj hızını destekleyen 5.000 mAh bataryanın telefonda yer alması bekleniyor.
Samsung Galaxy A26, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çıkacak. Henüz net olmasa da, telefonun 6 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğine sahip olması bekleniyor. Telefonun bu yılın sonunda veya gelecek senenin başında piyasaya sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir