Yonga dünyasında artık 5nm ve sonrasını konuşuyoruz ancak halen önceki süreçlerde üretim yapan sayısız yarı iletken ürünleri mevcut. TSMC bir süredir 28nm üretim süreçlerinde sipariş patlaması yaşıyor.

28nm siparişleri patlama yaptı

Sektörden gelen bilgilere göre döküm sektörünün lideri TSMC son dönemde 28nm süreçlerinde adeta patlama yaşıyor. 28nm üretim bantları yavaş yavaş dolmaya başlayan firma yılın sonlarında yüzde 100 üretim bekliyor.

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Patlamanın en büyük sebeplerinden birisi Qualcomm. Halen belirli yonga ürünlerini 28nm ile tasarlayan Qualcomm özellikle ABD ambargosu sonrasında ilişkide olduğu Çinli döküm firmalarından uzaklaşmaya başladı. Haliyle bu ürünlerini TSMC’ye kaydırdı.

Diğer taraftan pek çok Çinli firma başta olmak üzere sayısız tasarımcı firma ambargo nedeniyle kara listeye alınması muhtemel dökümcülerden siparişlerini çekmeye başladı. Yine bu siparişler TSMC’ye kaydı.

ABD’nin Huawei, SMIC, HiSilicon gibi Çinli devlere ambargo uygulama kararı sektörü olumsuz etkiliyor ancak Samsung ve TSMC gibi devler bu gelişmelerden avantaj elde etmiş gibi görünüyor.

https://www.techpowerup.com/274259/tsmc-witnesses-28-nm-process-demand-soar

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