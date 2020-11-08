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    28nm siparişleri patlama yaptı

    ABD ambargosu nedeniyle Çinli dökümcülerden siparişlerini kaydıran pek çok tasarımcı nedeniyle 28nm talebinde patlama yaşanıyor. TSMC bantların tamamını doldurmak üzere.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    28nm siparişleri patlama yaptı

    Yonga dünyasında artık 5nm ve sonrasını konuşuyoruz ancak halen önceki süreçlerde üretim yapan sayısız yarı iletken ürünleri mevcut. TSMC bir süredir 28nm üretim süreçlerinde sipariş patlaması yaşıyor.

    28nm siparişleri patlama yaptı

    Sektörden gelen bilgilere göre döküm sektörünün lideri TSMC son dönemde 28nm süreçlerinde adeta patlama yaşıyor. 28nm üretim bantları yavaş yavaş dolmaya başlayan firma yılın sonlarında yüzde 100 üretim bekliyor.

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    Patlamanın en büyük sebeplerinden birisi Qualcomm. Halen belirli yonga ürünlerini 28nm ile tasarlayan Qualcomm özellikle ABD ambargosu sonrasında ilişkide olduğu Çinli döküm firmalarından uzaklaşmaya başladı. Haliyle bu ürünlerini TSMC’ye kaydırdı.

    Diğer taraftan pek çok Çinli firma başta olmak üzere sayısız tasarımcı firma ambargo nedeniyle kara listeye alınması muhtemel dökümcülerden siparişlerini çekmeye başladı. Yine bu siparişler TSMC’ye kaydı.

    ABD’nin Huawei, SMIC, HiSilicon gibi Çinli devlere ambargo uygulama kararı sektörü olumsuz etkiliyor ancak Samsung ve TSMC gibi devler bu gelişmelerden avantaj elde etmiş gibi görünüyor.



    https://www.techpowerup.com/274259/tsmc-witnesses-28-nm-process-demand-soar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    30 dakika önce
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    47 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    28nm siparişleri patlama yapan TSMC, piyasa değil!
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    SMIC 'in asıl üretim kolu 28nm üretim di ama bu Huawei ambargosu sonrasında aldığı destek ile 10nm , 7nm , 5nm gibi üretim teknolojileri için her türlü yatırım (hem teknolojik donanım, hemde insan gücü olarak) yapmayı hızla arttırdı. Yani çok yakında çinli işlemci ve çip üreticileride pek yakında 10nm,7nm,5nm üretimlerinde piyasada önemli yere sahip olacaklar.
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    Rouvax 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçe mi bilmiyorsunuz ingilizce mi bilmiyorsunuz anlamadım, yazılarınızı okurken kanser oluyorum. Hiç birşey anlaşılmıyor cümlelerinizden.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi ) Rouvax
    Çeviri işi zor iş ama maalesef her ingilizce bilen çevirmenim diye geziyor. Çeviri için hem ingilizce hemde türkçe çok iyi bilinmeli yoksa bişeye benzemez.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3nm quantum altı mimari isteriz
    bunun dışındaki haberler çöpçü haberleridir.
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    TheJudgé 3 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    şu an piyasadaki çoğu mikroçip işlemci entegre mikrokontrol çipi vs 28 nm ile üretiliyor
    örnek raspberry pi , modem işlemcileri iot çipleri vsvs.

    arduino bile hala 350 nm ile üretiliyor , cunki bu değer yeterli ve ucuz
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    interwap (Volkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    28nm siparişleri patlama yapan TSMC, piyasa değil!
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