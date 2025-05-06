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    One UI 8 ile birlikte Samsung DeX'in tasarımı değişiyor

    Samsung, One UI 8 ile birlikte Galaxy telefonları masaüstü benzeri bir arayüzde kullanmaya olanak tanıyan Samsung DeX'te tasarımsal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

    One UI 8 ile birlikte Samsung DeX'in tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    One UI 7'nin dağıtımında geç kalan Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'de bu sefer işleri sıkı tutuyor. Hala geliştirilme aşamasında olan One UI 8'in son aygıt yazılımı sürümünde ilginç birkaç değişiklik tespit edildi.

    Samsung DeX'in tasarımı değişiyor

    Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, Galaxy telefonları masaüstü benzeri bir arayüzde kullanmaya olanak tanıyan Samsung DeX'te yapılan değişiklikler. Yeni DeX arayüzü artık Windows'a benzer şekilde ortalanmış bir görev çubuğuyla geliyor. Ayrıca, görev çubuğunda artık bazı kalıcı uygulama kısayolları bulunuyor. One UI 7'de görev çubuğu yalnızca açılan uygulamaların simgesini gösteriyordu.

    One UI 8 ile birlikte Samsung DeX'in tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    Yeni DeX'te uygulama çekmecesinin de elden geçirildiği görülüyor. One UI 8, tüm yüklü uygulamaları bütün ekranı kaplamak yerine daha küçük bir açılır pencerede gösteriyor. Bu değişiklikler dışında DeX hala One UI'nin önceki sürümlerinde olduğu gibi görünüyor.

    One UI 8 ayrıca Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro için mevcut olan gelişmiş hızlı panel kontrollerini eski Galaxy Buds'lara da getiriyor. Hızlı paneldeki ses kaydırıcısına uzun basarak, sesi ayarlamanıza ve ortam sesi ve gürültü engelleme gibi özellikleri ayarlamanıza olanak tanıyan bir açılır menü geliyor. 360 ses ve ekolayzır gibi özellikler için kontroller şu anda eksik, ancak sonraki sürümlerde eklenecektir.

    Samsung ayrıca en son One UI 8 sürümünde açılır menülerdeki cam benzeri arka plan bulanıklığı gibi bazı genel kullanıcı arayüzü öğelerini iyileştirdi ve geliştirdi. Bunun dışında genel olarak One UI 7 ile oldukça benzer tasarıma ve özelliklere sahip durumda. Samsung'un One UI 8'in ilk beta sürümünü önümüzdeki ay yayınlaması bekleniyor. Yeni sürümle gelen ilk telefonların Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 olması bekleniyor.

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