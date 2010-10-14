GM Sözcüsü Konuştu: Volt Uzun Menzilli Elektrikli Bir Otomobil

Chevrolet Volt tam elektrikli mi hybrid mi tartışmaları devam ediyor.Motor Trend'in uzun Volt testinde ortaya çıkan gerçekler ve yankıları ile ilgili gelişmeleri anlattığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Volt'un içten yanmalı motorunun 'bazı özel' durumlarda otomobilin hareketine direkt olarak katkı sağladığının ortaya çıkması yabancı medyada büyük tartışmalara neden olurken, GM de konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. En son olarak da Autoblog sitesi, GM sözcüsü Rob Peterson'a ulaşarak son gelişmeler hakkındaki görüşlerini sordu.

Peterson, Volt'un uzun menzilli bir elektrikli otomobil olduğunu ve bataryalarında şarj olduğu zaman elektrikli motor performansının bütün hızlarda tam olduğunu belirtiyor.

Buraya kadar herşey normal. Fakat ortaya çıktığı üzere; Volt'un tekerlekleri iki şekilde tahrik edilebiliyor, hem elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru sayesinde. Wikipedia'nın tanımlamasına göre ise (ki hep bu şekilde kabul edilmiştir) bir araç hareket etmek için iki veya daha fazla güç kaynağı kullanıyor ise hybrid araçtır. Bu tanımı özetlersek, içten yanmalı motor ve bir veya birden fazla elektrikli motor tahrikiyle hareket ettirilen araçlar hybrid araç olarak tanımlanıyor.

Peki öyleyse Volt bir hybrid mi? Evet, teknik olarak konuşursak öyle. Ama diğer geleneksel hybridler, mesele Toyota Prius gibi de değil. Volt elektrik motoru olmadan işlevini yerine getiremiyor. Öyleyse Volt tam elektrikli bir araç değil mi? Aslında tam olarak değil. Bu cidden karışık bir konu ve Volt tam elektrikli bir otomobil ile hybrid arasında, kimse ne olduğunu kesin olarak söyleyemiyor.