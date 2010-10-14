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GM Sözcüsü Konuştu: Volt Uzun Menzilli Elektrikli Bir Otomobil

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Chevrolet Volt tam elektrikli mi hybrid mi tartışmaları devam ediyor.Motor Trend'in uzun Volt testinde ortaya çıkan gerçekler ve yankıları ile ilgili gelişmeleri anlattığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Volt'un içten yanmalı motorunun 'bazı özel' durumlarda otomobilin hareketine direkt olarak katkı sağladığının ortaya çıkması yabancı medyada büyük tartışmalara neden olurken, GM de konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. En son olarak da Autoblog sitesi, GM sözcüsü Rob Peterson'a ulaşarak son gelişmeler hakkındaki görüşlerini sordu.

Peterson, Volt'un uzun menzilli bir elektrikli otomobil olduğunu ve bataryalarında şarj olduğu zaman elektrikli motor performansının bütün hızlarda tam olduğunu belirtiyor.

Buraya kadar herşey normal. Fakat ortaya çıktığı üzere; Volt'un tekerlekleri iki şekilde tahrik edilebiliyor, hem elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru sayesinde. Wikipedia'nın tanımlamasına göre ise (ki hep bu şekilde kabul edilmiştir) bir araç hareket etmek için iki veya daha fazla güç kaynağı kullanıyor ise hybrid araçtır. Bu tanımı özetlersek, içten yanmalı motor ve bir veya birden fazla elektrikli motor tahrikiyle hareket ettirilen araçlar hybrid araç olarak tanımlanıyor.

Peki öyleyse Volt bir hybrid mi? Evet, teknik olarak konuşursak öyle. Ama diğer geleneksel hybridler, mesele Toyota Prius gibi de değil. Volt elektrik motoru olmadan işlevini yerine getiremiyor. Öyleyse Volt tam elektrikli bir araç değil mi? Aslında tam olarak değil. Bu cidden karışık bir konu ve Volt tam elektrikli bir otomobil ile hybrid arasında, kimse ne olduğunu kesin olarak söyleyemiyor.


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korsanzeki168 9 yıl
olayı şimdi anladım benzinli motor sadece şarz için kullanılıyor pil bitincede elektirik motorlarını hareket ettiriyor besela tam gaz gitmiyorsan enerji artıyorsada pili dolduruyor müthiç bişi ozaman direk bin arabaya ankara boddrum antalya gez yani sorun yok şehirdede zaten bagla fişi tamamdır hacı bu iş olayı abartmaya gerek yok bence süper
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anilxx92 9 yıl
Bence sı*mışlarda sıvıyorlar şuan
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Batuist 9 yıl
bunların yaygınlaştığını bizler görebilirmiyiz yoksa o şans torunlarımıza mı ait acaba??
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suhaksk 9 yıl
Ülkemiz petroldan bu kadar vergi alırken bazı kesimler nemalanırken bu durumdan sizce türkiye ye dünyayla aynı zamnda girermi bu teknoloji ???
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OverClocK1ng 9 yıl
İşte senelerdir dur dediler artık diyemiyorlar. Bu yüzden Araplar ellerinde hazır para varken bu parayla sürekli para getirecek kira geliri olan yerler gibi yerleri satın alıyorlar. İlerde benzinden para akışı kesilirse kiralardan aldıkları muazzam paralarla geçinecekler.
Hatte geçen bir video yayınlanmıştı. T.C.'ndeki tüm kamu ve devlet daireleri binaları, yollar, köprüler ve her devlete ait yer Araplara satılacak, ama biz onlara kira ödeyeceğiz diye. 8 dakikalık bir video vardı. Haberlerde çıktı.
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..Knight.. 9 yıl
Umarım bu tür otomobilleri ülkemizde görebiliriz. Volt'un tasarımını beğendim. Gelecekten çizgiler taşıyor.
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patya 9 yıl
Buna petrol şirketleri ve devletler nasıl musade edecek şaşıytorum doğrusu. Devletin bu kadar vergi aldığı petrol ve dünya devi petrol şirketleri elektirikli çalışan bu arabalara dur der bence.
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reactor1111 9 yıl
Peterson, Volt'un uzun menzilli bir elektrikli otomobil olduğunu ve bataryalarında şarj olduğu zaman elektrikli motor performansının bütün hızlarda tam olduğunu belirtiyor.

diğer hybrid araçlardan farklı olduğu kesin
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enoman 9 yıl
genelde büyük bir gelenkesel motor ve küçük elektirik motoru koyarlar destek olarak(hybrid),bunda ise tam tersi sanırım,elektrikli motor ön planda kullanılıyor,klasik motorsa yüksek hızlarda destek oluyor.Reverse hybrid yani.
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