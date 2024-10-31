Skoda'nın en güçlü benzinli SUV modeli: Yeni Kodiaq RS tanıtıldı

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Skoda’nın SUV ürün gamındaki amiral gemisi Kodiaq’ın RS modeli yenilendi. Yeni nesil Skoda Kodiaq RS, 265 HP güç üreten yeni 2.0 TSI benzinli motoru ile artık daha güçlü. Yenilenen Kodiaq RS, 2025 Mart ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Yeni Skoda Kodiaq RS, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Skoda RS modellerinin karakteristik özellikleri olan siyah renkli dış tasarım detayları, yeni nesil Kodiaq RS’de de devam ediyor. Crystal lightning imzalı ön ızgara ve çerçevesi, dış ayna kapakları, cam çerçevelerinin üst kısımları, tavan rayları ve D sütunu parlak siyah renkle vurgulanıyor.

Yeni Skoda Kodiaq’ın rüzgara karşı direncini azaltan aerodinamik özelliğe sahip sportif ön tamponda yer alan parlak siyah detaylar, otomobilin dinamizmini vurgularken arka bölümde bulunan Škoda yazısı ve model adı da siyah renkle kombinlenerek tasarımı tamamlıyor.

Yeni RS logosu Kodiaq’ın bagaj kapağında ve motor ızgarasında konumlanırken, RS’e özel, olarak sunulan 20 inç Elias alaşım jantlar, parlak siyah kaplamayla şık bir görünüm sunuyor. Aracın yüksek güç çıkışına uygun boyutlandırılmış frenleri, yedi koltuklu versiyonda ön aksta iki pistonlu kaliperler içeriyor. Kodiaq RS, sekiz farklı dış renk seçeneği ile tercih edilebiliyor.

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Animasyonlu karşılama efekti ile köşe aydınlatma fonksiyonuna sahip Full LED Matrix ön farlar ve animasyonlu sinyallere sahip TOP LED arka aydınlatma grubunun yanı sıra KESSY Advanced sistemi, Open On Approach ve Walk Away Locking özellikleri yeni Kodiaq RS‘de sunulan standart özellikler arasında bulunuyor.

DCC Pro sistemi ise konforludan sportif sürüşe kadar 15 farklı ayarı bünyesinde barındırıyor. Yeni Kodiaq RS, “Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow” sürüş modlarını da standart olarak sunuyor.

Konfor ve dinamizm bir arada

Tam Boyutta Gör Yeni Kodiaq RS’de sunulacak RS Suite Tasarım Seçimi kırmızı kontrast dikişli, entegre baş dayamalı siyah delikli deri spor koltuklar içeriyor. Ön bölümde elektrikli olarak ayarlanabilen ve hafıza fonksiyonu bulunan baldır destekli spor koltuklar yer alıyor. İç mekanın birçok unsurunda olduğu gibi tavan döşemesi de sportif siyah renkten oluşuyor.

Paslanmaz çelik pedal kaplamaları iç tasarımdaki bütünselliği korumak adına dahil edilirken, ön kapı eşiklerinde de “Kodiaq” yazısı dikkat çekiyor. Ön ve arka akustik yan camların lamine olması iç mekandaki konforu daha iyi ses yalıtımı ile artırıyor.

Kodiaq RS’de 10 inçlik Sanal Kokpit ve 13 inçlik multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Müzik keyfini kesintisiz multimedya deneyimi ile birleştirebilmek için ise 14 hoparlörden 725W güç çıkışı bulunan Canton Ses Sistemi de Yeni Kodiaq RS’de yer alıyor.

Öncekine göre daha güçlü

Yeni Kodiaq RS’deki EU 6 EB emisyon standartlarına uygun 2.0 TSI benzinli motor, önceki nesile göre 15 kW (20 hp) artışla 195 kW (265 hp) güç çıkışı sağlıyor. 0-100 hızlanmasını yalnızca 6,3 saniye de gerçekleştiren bu motorda maksimum tork ise 400 Nm’e ulaşıyor. Tüm dört tekerleğe tork dağıtımı, standart olarak sunulan 7 ileri DSG şanzıman ile sağlanıyor.

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Yeni Skoda Kodiaq RS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri