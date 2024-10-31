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    Anlık Bildirim

    Skoda'nın en güçlü benzinli SUV modeli: Yeni Kodiaq RS tanıtıldı

    2.0 litre motoruyla eskisine göre daha fazla güç sunan yeni Skoda Kodiaq RS, 5 ve 7 koltuk seçeneğiyle performanslı bir aile otomobili olarak öne çıkıyor. Yeni Kodiaq RS mart ayında Türkiye'de olacak.

    Skoda’nın SUV ürün gamındaki amiral gemisi Kodiaq’ın RS modeli yenilendi. Yeni nesil Skoda Kodiaq RS, 265 HP güç üreten yeni 2.0 TSI benzinli motoru ile artık daha güçlü. Yenilenen Kodiaq RS, 2025 Mart ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

    Yeni Skoda Kodiaq RS, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Skoda Kodiaq RS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Skoda RS modellerinin karakteristik özellikleri olan siyah renkli dış tasarım detayları, yeni nesil Kodiaq RS’de de devam ediyor. Crystal lightning imzalı ön ızgara ve çerçevesi, dış ayna kapakları, cam çerçevelerinin üst kısımları, tavan rayları ve D sütunu parlak siyah renkle vurgulanıyor.

    Yeni Skoda Kodiaq’ın rüzgara karşı direncini azaltan aerodinamik özelliğe sahip sportif ön tamponda yer alan parlak siyah detaylar, otomobilin dinamizmini vurgularken arka bölümde bulunan Škoda yazısı ve model adı da siyah renkle kombinlenerek tasarımı tamamlıyor.

    Yeni RS logosu Kodiaq’ın bagaj kapağında ve motor ızgarasında konumlanırken, RS’e özel, olarak sunulan 20 inç Elias alaşım jantlar, parlak siyah kaplamayla şık bir görünüm sunuyor. Aracın yüksek güç çıkışına uygun boyutlandırılmış frenleri, yedi koltuklu versiyonda ön aksta iki pistonlu kaliperler içeriyor. Kodiaq RS, sekiz farklı dış renk seçeneği ile tercih edilebiliyor. 

    Animasyonlu karşılama efekti ile köşe aydınlatma fonksiyonuna sahip Full LED Matrix ön farlar ve animasyonlu sinyallere sahip TOP LED arka aydınlatma grubunun yanı sıra KESSY Advanced sistemi, Open On Approach ve Walk Away Locking özellikleri yeni Kodiaq RS‘de sunulan standart özellikler arasında bulunuyor.

    DCC Pro sistemi ise konforludan sportif sürüşe kadar 15 farklı ayarı bünyesinde barındırıyor. Yeni Kodiaq RS, “Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow” sürüş modlarını da standart olarak sunuyor.

    Konfor ve dinamizm bir arada

    Yeni Skoda Kodiaq RS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Kodiaq RS’de sunulacak RS Suite Tasarım Seçimi kırmızı kontrast dikişli, entegre baş dayamalı siyah delikli deri spor koltuklar içeriyor. Ön bölümde elektrikli olarak ayarlanabilen ve hafıza fonksiyonu bulunan baldır destekli spor koltuklar yer alıyor. İç mekanın birçok unsurunda olduğu gibi tavan döşemesi de sportif siyah renkten oluşuyor.

    Paslanmaz çelik pedal kaplamaları iç tasarımdaki bütünselliği korumak adına dahil edilirken, ön kapı eşiklerinde de “Kodiaq” yazısı dikkat çekiyor. Ön ve arka akustik yan camların lamine olması iç mekandaki konforu daha iyi ses yalıtımı ile artırıyor.

    Kodiaq RS’de 10 inçlik Sanal Kokpit ve 13 inçlik multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Müzik keyfini kesintisiz multimedya deneyimi ile birleştirebilmek için ise 14 hoparlörden 725W güç çıkışı bulunan Canton Ses Sistemi de Yeni Kodiaq RS’de yer alıyor.

    Öncekine göre daha güçlü

    Yeni Kodiaq RS’deki EU 6 EB emisyon standartlarına uygun 2.0 TSI benzinli motor, önceki nesile göre 15 kW (20 hp) artışla 195 kW (265 hp) güç çıkışı sağlıyor. 0-100 hızlanmasını yalnızca 6,3 saniye de gerçekleştiren bu motorda maksimum tork ise 400 Nm’e ulaşıyor. Tüm dört tekerleğe tork dağıtımı, standart olarak sunulan 7 ileri DSG şanzıman ile sağlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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