Skoda'nın en güçlü benzinli SUV modeli: Yeni Kodiaq RS tanıtıldı

- Yeni Skoda Kodiaq RS, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Konfor ve dinamizm bir arada
- Öncekine göre daha güçlü
- Yorumlar
Skoda’nın SUV ürün gamındaki amiral gemisi Kodiaq’ın RS modeli yenilendi. Yeni nesil Skoda Kodiaq RS, 265 HP güç üreten yeni 2.0 TSI benzinli motoru ile artık daha güçlü. Yenilenen Kodiaq RS, 2025 Mart ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.
Yeni Skoda Kodiaq RS, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Skoda Kodiaq’ın rüzgara karşı direncini azaltan aerodinamik özelliğe sahip sportif ön tamponda yer alan parlak siyah detaylar, otomobilin dinamizmini vurgularken arka bölümde bulunan Škoda yazısı ve model adı da siyah renkle kombinlenerek tasarımı tamamlıyor.
Yeni RS logosu Kodiaq’ın bagaj kapağında ve motor ızgarasında konumlanırken, RS’e özel, olarak sunulan 20 inç Elias alaşım jantlar, parlak siyah kaplamayla şık bir görünüm sunuyor. Aracın yüksek güç çıkışına uygun boyutlandırılmış frenleri, yedi koltuklu versiyonda ön aksta iki pistonlu kaliperler içeriyor. Kodiaq RS, sekiz farklı dış renk seçeneği ile tercih edilebiliyor.
Animasyonlu karşılama efekti ile köşe aydınlatma fonksiyonuna sahip Full LED Matrix ön farlar ve animasyonlu sinyallere sahip TOP LED arka aydınlatma grubunun yanı sıra KESSY Advanced sistemi, Open On Approach ve Walk Away Locking özellikleri yeni Kodiaq RS‘de sunulan standart özellikler arasında bulunuyor.
DCC Pro sistemi ise konforludan sportif sürüşe kadar 15 farklı ayarı bünyesinde barındırıyor. Yeni Kodiaq RS, “Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow” sürüş modlarını da standart olarak sunuyor.
Konfor ve dinamizm bir arada
Paslanmaz çelik pedal kaplamaları iç tasarımdaki bütünselliği korumak adına dahil edilirken, ön kapı eşiklerinde de “Kodiaq” yazısı dikkat çekiyor. Ön ve arka akustik yan camların lamine olması iç mekandaki konforu daha iyi ses yalıtımı ile artırıyor.
Kodiaq RS’de 10 inçlik Sanal Kokpit ve 13 inçlik multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Müzik keyfini kesintisiz multimedya deneyimi ile birleştirebilmek için ise 14 hoparlörden 725W güç çıkışı bulunan Canton Ses Sistemi de Yeni Kodiaq RS’de yer alıyor.
Öncekine göre daha güçlü
Yeni Kodiaq RS’deki EU 6 EB emisyon standartlarına uygun 2.0 TSI benzinli motor, önceki nesile göre 15 kW (20 hp) artışla 195 kW (265 hp) güç çıkışı sağlıyor. 0-100 hızlanmasını yalnızca 6,3 saniye de gerçekleştiren bu motorda maksimum tork ise 400 Nm’e ulaşıyor. Tüm dört tekerleğe tork dağıtımı, standart olarak sunulan 7 ileri DSG şanzıman ile sağlanıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D