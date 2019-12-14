PUBG'nin yaratıcısı, Prologue adında yeni bir oyun duyurdu

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PUBG'nin yaratıcısı Brendan "PlayerUnknown" Greene, The Game Awards 2019 etkinliğinde yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Prologue adı verilen yeni oyun için 30 saniyelik pek fazla detaya girilmeyen bir trailer yayınlandı.

Web sitesinde de oyun hakkında detay verilmezken, "Prologue yeni teknolojilerin ve oyunların keşfi. Bu oyunda amacımız oyunculara her oynadıklarında benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunmak." ifadeleri yer alıyor.

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Bir basın bülteninde, video oyun tasarımcısı Brendan Greene, "Stüdyomuz, yeni teknolojiler ve oyun deneyimleri keşfetmek, denemek ve oluşturmak amacıyla kuruldu. Prologue ile gelişmeye yardımcı olacak yeni teknolojiler ve etkileşimler oluşturmak için ilk adımlarımızı atıyoruz. Fikirlerim gerçeğe dönüşüyor. ” dedi.

Yayınlanan video ve yapılan açıklamalar farklı bir oyun için tüm meraklı gözleri üzerine çekiyor. Biz de bu yeni oyunun detaylarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

https://www.digit.in/news/gaming/pubg-designer-playerunknown-brendan-greene-unveils-new-game-called-prologue-at-the-game-awards-51431.html