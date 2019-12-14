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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG'nin yaratıcısı, Prologue adında yeni bir oyun duyurdu

    PUBG'nin yaratıcısı, The Game Awards 2019 ödül töreninde yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Prologue adı verilen oyunun PUBG'den tamamen farklı olacağı belirtildi.
    5 sa.
    1,7b
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    3
    Mobil Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    PUBG'nin yaratıcısı, Prologue adında yeni bir oyun duyurdu
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    PUBG'nin yaratıcısı Brendan "PlayerUnknown" Greene, The Game Awards 2019 etkinliğinde yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Prologue adı verilen yeni oyun için 30 saniyelik pek fazla detaya girilmeyen bir trailer yayınlandı.

    Web sitesinde de oyun hakkında detay verilmezken, "Prologue yeni teknolojilerin ve oyunların keşfi. Bu oyunda amacımız oyunculara her oynadıklarında benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunmak." ifadeleri yer alıyor. 

    Ayrıca Bkz. "OPPO'nun 3 arka kameralı yeni bir telefonu geliyor"

    Bir basın bülteninde, video oyun tasarımcısı Brendan Greene, "Stüdyomuz, yeni teknolojiler ve oyun deneyimleri keşfetmek, denemek ve oluşturmak amacıyla kuruldu. Prologue ile gelişmeye yardımcı olacak yeni teknolojiler ve etkileşimler oluşturmak için ilk adımlarımızı atıyoruz. Fikirlerim gerçeğe dönüşüyor. ” dedi.

    Yayınlanan video ve yapılan açıklamalar farklı bir oyun için tüm meraklı gözleri üzerine çekiyor. Biz de bu yeni oyunun detaylarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.



    https://www.digit.in/news/gaming/pubg-designer-playerunknown-brendan-greene-unveils-new-game-called-prologue-at-the-game-awards-51431.html Yorum Yaz
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    yunus3441 4 sa. en beğenilen
    Pubg gibi optimizasyon özürlüsü olmaz umarım.
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yunus3441 4 sa. en beğenilen
    Pubg gibi optimizasyon özürlüsü olmaz umarım.
    Yanıtla +4
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    Mutlak.Sıfır 4 sa.
    Forest gibi hayatta kalma oyununa benziyor.
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    Steelo 5 sa.
    İyi birşey çıkar umarım.İlk izleyince aklıma stalker geldi, zaten şu ilk görselde ki atmosferden biraz öyle zannettim, sonra merak ettim baktım zaten stalker 2 duyurulmuş.Bu sayede stalker 2 nin çıkacağından yeni haberim olmuş oldu. stalker2.com/...
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