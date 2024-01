Google, 14 bin kilometrelik okyanus altı yeni internet kablosu çekiyor

Tam Boyutta Gör Google, Pasifik bölgesindeki internet bağlantılarına daha fazla güvenilirlik ve esneklik sağlamak için Pasifik Okyanusu tabanına yeni bir kablo döşeyeceğini açıkladı. 400 milyon dolarlık proje, Google ile birlikte devlet kuruluşları ve yatırım fonları arasındaki ortaklığın bir sonucu olarak gerçekleştirilecek.

Google, yeni bir denizaltı internet altyapısı kurmak için ortak bir girişim olan "Humboldt" projesini resmen duyurdu. Google; Şili altyapı fonu Desarrollo País of Chile, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia (OPT) ve diğer ortaklarla birlikte çalışarak Avustralya ve Şili'yi 14.800 km'lik Pasifik Okyanusu deniz yatağı boyunca uzanan yeni bir denizaltı kablosuyla birbirine bağlayacak.

Güney Amerika ile Asya-Pasifik arasındaki bağlantı

Google, Humboldt'un Güney Amerika ile Asya-Pasifik arasındaki ilk doğrudan kablo güzergahı olduğunu belirtiyor. Öte yandan Şili hükümeti 2016'dan bu yana Güney Amerika ile Asya-Pasifik bölgesi arasında doğrudan bir fiber optik bağlantı üzerinde çalışıyor ve Humboldt ülkeyi Asya Pasifik'ten gelen veriler için Latin Amerika'ya açılan kapı olarak konumlandıracak. Humboldt projesinin 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Projenin resmi sayfasına göre Humboldt, yeni bir rota aracılığıyla mevcut telekomünikasyon ağlarına daha fazla coğrafi çeşitlilik ve esneklik ile birlikte yedeklilik sağlayacak. Artan internet kapasitesi ve iyileşen gecikme süresi, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni iletişim teknolojilerinden kaynaklanan trafik artışının yönetilmesinde kilit bir rol oynayacak.

Google, denizaltı kablolarının hem gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) hem de istihdam yaratma açısından önemli bir ekonomik büyüme teşvikinde bulunacağını söylüyor. Yapılan tahminlere göre Google tarafından Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde (LAC) konuşlandırılan önceki denizaltı kabloları, 2017 ile 2027 yılları arasında GSYİH'de 178 milyar dolarlık kümülatif bir artışa yol açacak ve 2027 yılına kadar yaklaşık 740.000 yeni iş yaratılacak.

