Google, 14 bin kilometrelik okyanus altı yeni internet kablosu çekiyor

Google, yeni bir denizaltı internet altyapısı kurmak için ortak bir girişim olan "Humboldt" projesini resmen duyurdu. Google; Şili altyapı fonu Desarrollo País of Chile, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia (OPT) ve diğer ortaklarla birlikte çalışarak Avustralya ve Şili'yi 14.800 km'lik Pasifik Okyanusu deniz yatağı boyunca uzanan yeni bir denizaltı kablosuyla birbirine bağlayacak.
Güney Amerika ile Asya-Pasifik arasındaki bağlantı
Projenin resmi sayfasına göre Humboldt, yeni bir rota aracılığıyla mevcut telekomünikasyon ağlarına daha fazla coğrafi çeşitlilik ve esneklik ile birlikte yedeklilik sağlayacak. Artan internet kapasitesi ve iyileşen gecikme süresi, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni iletişim teknolojilerinden kaynaklanan trafik artışının yönetilmesinde kilit bir rol oynayacak.
Google, denizaltı kablolarının hem gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) hem de istihdam yaratma açısından önemli bir ekonomik büyüme teşvikinde bulunacağını söylüyor. Yapılan tahminlere göre Google tarafından Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde (LAC) konuşlandırılan önceki denizaltı kabloları, 2017 ile 2027 yılları arasında GSYİH'de 178 milyar dolarlık kümülatif bir artışa yol açacak ve 2027 yılına kadar yaklaşık 740.000 yeni iş yaratılacak.Kaynakça https://www.techspot.com/news/101518-google-announces-first-undersea-cable-connecting-south-america.html https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/announcing-humboldt-the-first-cable-route-between-south-america-and-asia-pacific/ https://www.submarinecablemap.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.