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    Google AI yakında geliyor: Pixel 9'da kullanıma sunulacak

    Google, halihazırda sunduğu yapay zeka özelliklerini bir araya getirip, yeni özellikler ekleyerek Google AI markası altında birleştirmeyi ve Google Pixel 9 serisinde kullanıma sunmayı planlıyor.
    Google AI yakında geliyor: Pixel 9'da kullanıma sunulacak Tam Boyutta Gör
    Google, hali hazırda Android telefonlara bazı yapay zeka özellikleri sunuyor. Teknoloji devi bu özellikleri bir araya getirip, yeni özellikler ekleyerek Google AI markası altında birleştirmeyi ve Google Pixel 9 serisinde kullanıma sunmayı planlıyor.

    Google AI neler sunacak?

    Google AI, yeni ve mevcut özelliklerin bir karışımını içerecek. Circle to Search halihazırda Pixel ve Galaxy S23 serisinde yer alırken, Gemini tüm Android telefonlarda sunuluyor. Bunların dışında üç yeni özellik ekleniyor.

    Google AI yakında geliyor: Pixel 9'da kullanıma sunulacak
    Birincisi, Add Me (Beni Ekle) özelliği. Bu özellik ile grup fotoğraflarında eksik olan kişiler, diğer fotoğraflar taranarak makine öğrenimiyle resme eklenebiliyor. Bu özellik hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da, Best Take'in (En İyi Çekim) yükseltilmiş bir versiyonu gibi görünüyor. Özellik, yalnızca fotoğraftaki kişilerin ifadelerini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda fotoğraftaki farklı kişilerin çekimlerini de birleştirebiliyor. 

    Bir diğer yeni özellik ise Studio. Bu özellik, kullanıcının metin girdilerine göre çıkartmalar, resimler, duvar kağıtları ve daha fazlasını oluşturmak için yapay zekayı kullanan hepsi bir arada bir uygulama gibi görünüyor.

    Google AI yakında geliyor: Pixel 9'da kullanıma sunulacak
    Son özellik olan Ekran Görüntüleri ise Microsoft'un tartışmalı Recall (Geri Çağırma) özelliğine çok benzeyiyor. Recall, yeni Copilot Plus bilgisayarlara özel olacak bir Windows 11 özelliği. Bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi otomatik olarak kaydederek, aradığınız şeyi bulmak için yapay zekadan faydalanıyor. Pek çok kişi bu özelliğin gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdi ve Microsoft da kullanıma sunmayı erteledi.

    Google'ın bu özelliğe yaklaşımı farklı ve daha gizlilik odaklı. Yaptığınız her şeyi otomatik olarak yakalamak yerine, yalnızca kendi yakaladığınız ekran görüntüleri üzerinde çalışacak ve muhtemelen Gemini Nano'nun yeni multimodal sürümü olan yerel bir yapay zeka tarafından işlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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