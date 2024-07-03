Google AI yakında geliyor: Pixel 9'da kullanıma sunulacak

Google AI, yeni ve mevcut özelliklerin bir karışımını içerecek. Circle to Search halihazırda Pixel ve Galaxy S23 serisinde yer alırken, Gemini tüm Android telefonlarda sunuluyor. Bunların dışında üç yeni özellik ekleniyor.
Bir diğer yeni özellik ise Studio. Bu özellik, kullanıcının metin girdilerine göre çıkartmalar, resimler, duvar kağıtları ve daha fazlasını oluşturmak için yapay zekayı kullanan hepsi bir arada bir uygulama gibi görünüyor.
Google'ın bu özelliğe yaklaşımı farklı ve daha gizlilik odaklı. Yaptığınız her şeyi otomatik olarak yakalamak yerine, yalnızca kendi yakaladığınız ekran görüntüleri üzerinde çalışacak ve muhtemelen Gemini Nano'nun yeni multimodal sürümü olan yerel bir yapay zeka tarafından işlenecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.