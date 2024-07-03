Google AI yakında geliyor: Pixel 9'da kullanıma sunulacak

Tam Boyutta Gör Google, hali hazırda Android telefonlara bazı yapay zeka özellikleri sunuyor. Teknoloji devi bu özellikleri bir araya getirip, yeni özellikler ekleyerek Google AI markası altında birleştirmeyi ve Google Pixel 9 serisinde kullanıma sunmayı planlıyor.

Google AI neler sunacak?

Google AI, yeni ve mevcut özelliklerin bir karışımını içerecek. Circle to Search halihazırda Pixel ve Galaxy S23 serisinde yer alırken, Gemini tüm Android telefonlarda sunuluyor. Bunların dışında üç yeni özellik ekleniyor.

Birincisi, Add Me (Beni Ekle) özelliği. Bu özellik ile grup fotoğraflarında eksik olan kişiler, diğer fotoğraflar taranarak makine öğrenimiyle resme eklenebiliyor. Bu özellik hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da, Best Take'in (En İyi Çekim) yükseltilmiş bir versiyonu gibi görünüyor. Özellik, yalnızca fotoğraftaki kişilerin ifadelerini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda fotoğraftaki farklı kişilerin çekimlerini de birleştirebiliyor.

Bir diğer yeni özellik ise Studio. Bu özellik, kullanıcının metin girdilerine göre çıkartmalar, resimler, duvar kağıtları ve daha fazlasını oluşturmak için yapay zekayı kullanan hepsi bir arada bir uygulama gibi görünüyor.

Son özellik olan Ekran Görüntüleri ise Microsoft'un tartışmalı Recall (Geri Çağırma) özelliğine çok benzeyiyor. Recall, yeni Copilot Plus bilgisayarlara özel olacak bir Windows 11 özelliği. Bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi otomatik olarak kaydederek, aradığınız şeyi bulmak için yapay zekadan faydalanıyor. Pek çok kişi bu özelliğin gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdi ve Microsoft da kullanıma sunmayı erteledi.

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Google'ın bu özelliğe yaklaşımı farklı ve daha gizlilik odaklı. Yaptığınız her şeyi otomatik olarak yakalamak yerine, yalnızca kendi yakaladığınız ekran görüntüleri üzerinde çalışacak ve muhtemelen Gemini Nano'nun yeni multimodal sürümü olan yerel bir yapay zeka tarafından işlenecek.

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